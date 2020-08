BioNTech: Die Bodenbildung ist da! Aber...

Der BioNTech CFD scheint immer weiter sinken zu wollen. Dennoch weckt die Frühphasenstudie des experimentellen COVID-19-Impfstoffs, der gemeinsam von Pfizer entwickelt wird, Interesse der Anleger an BioNTech. Jetzt hat der BioNTech CFD einen Boden im 5-Minuten-Chart an einer möglichen charttechnischen Unterstützung ausgebildet.

Diese mögliche charttechnische Unterstützung ist die 61,8% Fibinacci Preiserweiterung des im Juli entstandenen 123-Tops. Dieses liegt bei 65,45 USD und damit ziemlich genau auf dem aktuellen Kursniveau, an dem nun Kaufinteresse am gestrigen Handelstag in den BioNTech CFD kam. Wird dieses Niveau gehalten könnte ein erneuter Test des Punktes 1 bei 80,52 USD entstehen.



BioNTech CFD im Tageskerzenintervall, Quelle: CMC Markets

Der BioNTech CFD im 5-Minuten-Kerzenintervall bildete auf dem 61,8% Fibonacci Extensionsniveau aus dem Tageskerzenchart gestern ein 123-Tief aus. Nun gilt es, dieses zu verteidigen. Bedeutet: 66,03 USD müssen möglichst gehalten werden. Ein Rutsch darunter bringt oben genannte Fibo-Marke bei 65,45 USD und den Punkt 2 des 123-Tiefs bei 65,20 USD in Spiel. Unter 66,03 USD muss insgesamt die Bodenbildung in Frage gestellt werden. Der Spike am gestrigen Handelstag stellt keinen geordneten Anstieg dar. Hier handelt es sich möglicherweise um Eindeckungen von Leerverkäufern und es ist nach wie vor Abgabebereitschaft von Verkäufern zu beobachten. Beobachten Sie also das Verhalten von BioNTech heute bei 66,03 USD. Es könnte entscheiden, ob die Bodenbildung intakt bleibt. Sollte dies der Fall sein wäre ein Wiederanstieg zu den in Pink dargestellten Fibonacci-Preiserweiterungen möglich.



BioNTech CFD im 5-Minuten-Kerzenintervall, Quelle: CMC Markets

Der bärische Verlauf wäre ein Fehlversuch des Überschreitens von 64,11 USD und anschließend die Aufgabe von 65,45 USD als Unterstützung (Test dieser Mark als Widerstand). Dies könnte zu einem Rutsch zur nächst tiefer liegenden Fibonacci Preiserweiterung des 123-Tops im Tageschart führen. Selbiges liegt bei 100% des ursprünglichen Impulses, um genauer zu sein bei 56,14 USD.

Disclaimer: Die Inhalte dieses Marktkommentars dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.