Spread-Trade: Die Wiedereröffnung Chinas handeln?

China lockert Beschränkungen und Kreditbedingungen

China hat Anfang Dezember die meisten der Covid-Beschränkungen gelockert. Zudem wurde Anfang Oktober eine Lockerung der Kreditbedingungen durchgeführt, der weitere Schritte in diese Richtung seither folgten. Beides könnte zu einer konjunkturellen Erholung in China führen.

Spread Trade: Chinesische Aktien im Vergleich zu US-amerikanischen Aktien

Ein so genannter Spread Trade ist eine Handelsstrategie, bei der eine bessere Entwicklung von einem Markt zum anderen gehandelt wird. Mit einem Spread Trade kann man also gezielt auf die Outperformance von dem CFD A zu einem CFD B setzen, indem man auf einen steigenden Kurs eines CFDs setzt und einen anderen mit der gleichen Geldmenge leerverkauft, also auf fallende Kurse setzt. Wichtig ist, dass beide CFDs in der selben Währung, etwa dem US-Dollar, gehandelt werden. Das ist eine marktneutrale Strategie. Sie profitiert von der besseren Entwicklung eines CFDs zum anderen, nicht von der Richtung, in die sich ein CFD entwickelt. Es können also auch beide CFDs fallen, solange der long gehandelte CFD weniger verliert, als der short gehandelte, gewinnt der Trade. Im umgekehrten Fall treten allerdings Verluste auf.

Beispiel: Die Wiedereröffenung Chinas als Ratio-Trade handeln

Auf unserer Handelsplattform finden Sie über die Produktübersicht eine Auswahl an verschiedenen ETF-CFDs auf chinesische Aktien, die sich als Long-Position eines Spread-Trades eignen könnten. Eine Long-Position in einem dieser ETF-CFDs würde dann eine Short-Position im gleichen Ordervolumen im US SPX 500 Cash CFD gegenübergestellt. So setzt man darauf, dass der gewählte ETF-CFD sich besser entwickelt als der US SPX 500 Cash CFD. Man könnte anstatt eines ETF-CFDs auf chinesische Aktien auch den Hong Kong 50 Cash CFD long handeln, allerdings müsste man dann das Währungsrisiko zwischen dem US-Dollar und dem Hongkong-Dollar mit einkalkulieren.

Keine Handelsempfehlung

Es muss betont werden, dass diese Information lediglich eine Information stellt, eine faktische Darstellung, wie ein Spread Trade funktioniert und wie man diesen aufsetzen würde - es ist keine Handelsempfehlung.



Disclaimer: Dieses Informationsmaterial (unabhängig davon, ob es Meinungen wiedergibt oder nicht) dient lediglich der allgemeinen Information. Es stellt keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Es sollte nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Das Informationsmaterial ist niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Informationen nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse erstellt und gelten daher als Werbemitteilung. Obwohl CMC Markets nicht ausdrücklich daran gehindert ist, vor der Bereitstellung der Informationen zu handeln, versucht CMC Markets nicht, vor der Verbreitung der Informationen einen Vorteil daraus zu ziehen.