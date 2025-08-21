CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 72% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.

CFD-trading for dedikerte tradere

Gjør som 1 million andre investorer og tradere over hele verden1 og handle over 12 000 CFDer med konkurransedyktige spreader på vår prisbelønnet2 og innovative handelsplattform.

CFD-handel med CMC Markets
CFD-handel med CMC Markets

Under tilsyn av Finanstilsynet
Over 35 års erfaring
Kontor i Norge

NYHET: 24/5 handel på over 60 amerikanske aksjer - inkludert “Magnificent 7” 

Du kan nå handle 67 utvalgte amerikanske aksjer - inkludert Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, NVIDIA og Tesla - døgnet rundt fra kl. 02.00 mandag til kl. 23.00 fredag (norsk tid)

Reager tidligere på resultatrapporter, nyheter og globale hendelser

Endre åpne posisjoner utenom ordinære børsåpningstider

Ordretyper, ordreutførelse og kontolikvideringer fungerer som normalt

Les mer om Aksjehandel

Om CMC Markets

Hvorfor dedikerte tradere velger å handle hos CMC Markets

En seriøs aktør

Den norske virksomheten CMC Markets Germany GmbH Filial Oslo er underlagt tilsyn av Finanstilsynet og er medlem i Verdipapirforetakenes Forbund.

Beskyttelse av kundemidler

Konkurransedyktige spreader

Kostnader utgjør forskjeller. Hos oss handler du med konkurransedyktige, pålitelige spreader fra 0,3 punkter og kurtasje på nordiske aksjer fra 0,04%.

Les mer om spread og kurtasje

Lokal kundeservice

Vår norske kundeservice er tilgjengelig mandag til fredag fra 08.00-17.00 til å svare på alle spørsmål du måtte ha om trading eller plattformen vår.

Ta kontakt

Enkel søknadsprosess

Vi kan sette opp en konto for deg raskt og enkelt ved hjelp av BankID og du kan begynne å handle med en gang.

CFD-handel

Trade CFDer på over 12.000 finansielle instrumenter

Handle CFDer på aksjer, valuta, råvarer, indekser, rentepapirer, ETFer og kryptovaluta.

Utforsk hele markedsutvalget →

80+

Indekser

Handle CFDer på globale indekser basert på blant annet Nasdaq, Dow Jones, FTSE og DAX.

100+

Råvarer

Handle CFDer på de mest populære råvarene som gull, sølv, Brent og WTI.

300+

Valuta

Handle det største og mest likvide markedet i verden med CFDer på valuta.

30+

Aksjekurver

Handle de siste trendene som gaming og autonom kjøring. Aksjekurver gir deg muligheten til å investere innen en hel sektor.

10.000+

Aksjer

Handle CFDer på et bredt spekter av aksjer, alt fra store selskaper som Apple og Tesla til mindre børsnoterte selskaper.

1.200+

ETFer

Med CFDer på ETFer kan du handle indekser, populære temaer som fornybar energi og andre markedstrender.

40

Kryptovaluta

Handle CFDer på ledende kryptovaluta som Bitcoin og Ethereum og altcoins som TRON.

50+

Rentepapirer

Handle CFDer på offentlige gjeldsinstrumenter som gilts, statsobligasjoner og andre rentepapirer.

Kursene er veiledende. Historisk avkastning er ikke indikator for fremtidig avkastning.

Tradingplattform og -apper

Kraftfull teknologi du kan stole på

Nettbasert plattform

2023 Vinner

#1 Web Platform

ForexBrokers.com Awards

Vi har designet vår tradingplattform til å være funksjonsrik, men likevel intuitiv og enkel å bruke. Den har 115 indikatorer og tegneverktøy, pattern recognition scanner, kundesentiment og nyttige verktøy for risikostyring.

Les mer

Tradingapper

2022 Vinner

Best Mobile Trading Platform

ADVFN Intl. Financial Awards

Du får funksjonalitetene til den nettbaserte plattformen rett i lomma. Åpne, lukk eller gjør endringer på posisjonene, sett opp varslinger og analyser mobil-optimaliserte charts i vår prisvinnende tradingapp2.

Les mer

MetaTrader 4 (MT4)

På topp i verden

Verdens mest populære

tradingplattform

Oppdag automatisert handel med lynrask ordreutførelse. Handle over 170 CFDer på valuta, indekser, kryptovaluta og råvarer og få tilgang til premium indikatorer og EAs uten noen ekstra kostnad.

Les mer

TradingView

Den ledende plattformen for tradere og investorer5

Koble CMC Markets-kontoen din til TradingView og handle på en plattform kjent for avanserte diagrammer, brukt av over 90 millioner tradere og investorer.

Les mer

Next Generation handelsplattform

Tradingverktøy for avanserte tradere

Pattern recognition scanner

Vi skanner automatisk våre 120 mest populære instrumenter hvert 15. minutt for mønstre som kile, triangel og hode-skulder formasjoner.

Les mer

Avansert ordreutførsel

Vi tilbyr flere avanserte ordretyper, herunder trailing og garanterte stop-loss ordrer, markedsordre og boundary ordre på alle handler. Bruk fleksibiliteten og trade på din måte.

Les mer

Kundesentiment

Vårt kundesentimentverktøy viser prosentandelen av CMC Markets kunder som har kjøpt i forhold til de som har solgt et bestemt produkt, slik at du får større forståelse for andre kunders forventninger. Du kan også se posisjonsverdiene som en prosentandel.

Les mer

Industriledende chartpakke

Velg mellom over 115 tekniske indikatorer og tegneverktøy, mer enn 70 patterns og 12 innebygde charttyper.

Les mer

Tradingapper

Full kontroll, selv når du er på farten

Handle hvor som helst

Vår kraftige handelsplattform er også tilgjengelig som app for iOS og Android.

Optimalisert for mobilhandel

Avansert ordreutførelse, mobiloptimaliserte charts og over 40 indikatorer og tegneverktøy.

En rekke ulike varslinger

Sett opp varsler via push, SMS eller e-post, slik at du aldri går glipp av en viktig markedshendelse, kursvarsel eller ordrevarsel.

Utforsk tradingappene

MetaTrader 4 (MT4)

Avansert MT4-funksjonalitet

Få tilgang til «one-cancels-other» ordretyper, og gjør trendlinjer til stop-loss eller take-profit ordrer, med mini terminal.

Koble sanntidsdata til Excel med vår Excel RTD plug-in.

Angi flere stop-loss og take profit ordrer for din tradingstrategi.

Motta epostvarsel når viktige indikatornivåer brytes.

Auto-generer tweets fra MT4-plattformen når viktige markedsnivåer brytes.

Utforsk MT4

TradingView

Kraftige analyseverktøy for alle typer tradere

20+ diagramtyper og 400+ innebygde indikatorer

Programmeringsverktøy og mulighet til å teste strategier

Omfattende utvalg av prisvarsler

Engasjert online community

Sømløs integrasjon

Markedskommentarer & opplæringsmateriell

Maksimer potensialet ditt

Webinarer

Ønsker du å lære mer om trading? Vi holder regelmessige webinarer du kan melde deg på hvor du kan lære mer om hvordan plattformen fungerer, og om ulike temaer slik som valutahandel, teknisk analyse, oljeprisen eller introduksjonskurs om CFDer.

Se kommende webinarer

Ukentlig markedskommentar

Interessert i hva som skjer i markedet? Les vår ukentlige markedskommentar om aktuelle saker. Du har også tilgang til analyser fra Reuters og Morningstar4 på livekontoen din.

Les analyser

Utvid tradingkunnskapen

Lær alt om CFD-handel fra det grunnleggende til utvikling av handelsstrategier med vårt opplæringsmateriell eller med 1:1 plattformopplæring skreddersydd for dine behov med våre kundeservice-medarbeidere.

Lær mer om CFD-handel
CMC ALPHA

CMC ALPHA - vårt premium kundeprogram

Dette er et kundeprogram som gir ytterligere fordeler for premium tradere hos CMC Markets. Medlemskap fås kun ved invitasjon. Disse premium traderne får følgende:

Dedikert Relationship Manager

Eksklusiv markedsanalyse

Tilgang til ALPHA nettverket og events

Prioritert tilgang til nye funksjoner i plattformen

Analyse og feedback av tradinghistorikken din

Les mer om ALPHA

Nyheter og analyse

CFD-TRADING

Er du klar for å handle CFDer?

Søk om en livekonto med noen få enkle trinn eller øv deg på en demokonto uten forpliktelser med 100 000 fiktive kroner.

11,388 millioner unike brukerinnlogginger på CMC Markets invest og CFD-plattformer globalt per august 2023.
2Tildelt priser til CMC Markets UK Plc for “No.1 Web Platform”, “No.1 Most Currency Pairs”, & “No.1 Podcast Series”, ForexBrokers.com Awards 2023; “No.1 Platform Technology”, ForexBrokers.com Awards 2022; “Best CFD Provider”, Online Money Awards 2022; “Best Mobile Trading Platform”, ADVFN International Financial Awards 2022; “Best In-House Analysts”, Professional Trader Awards 2022.
4 Reuters er et registrert varemerke som tilhører Thomson Reuters® og Refinitiv®
Morningstar er et registrert varemerke som tilhører Morningstar Inc.
5Basert på data fra SimilarWeb, januar 2025.

