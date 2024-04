Teslas Robotaxi-Pläne - Riesengeschäft oder Luftnummer?

Wie bereits das ganze Jahr, so waren auch die letzten Tage eine wilde Achterbahnfahrt für Tesla-Anleger. Die Tesla-Aktien beendeten die letzte Woche mit einem Minus von rund 6 % und sind in diesem Jahr bisher um fast 34 % gefallen.

Doch nun könnte eine gewisse Fantasie in die Tesla Aktie zurückzukehren. Darauf haben Anleger seit längerem gewartet.

Ein Tweet haucht der Tesla Aktie neues Leben ein

Musks Tweet am späten Freitag war der Höhepunkt einer unglaublich volatilen Woche für Tesla, zu der auch enttäuschende Auslieferungszahlen für das erste Quartal gehörten. Tesla lieferte im ersten Quartal rund 387.000 Fahrzeuge aus, was einem Rückgang von fast 9 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und die niedrigsten Schätzungen der Wall Street um rund 20.000 Fahrzeuge verfehlt.

Am Freitag dann aber die erlösende Nachricht. CEO Elon Musk schrieb auf X, dass Tesla am 8. August ein Event plane, wo das Unternehmen ein Robotertaxi vorstellen werde. Diese Ankündigung ließ die Aktie gestern zum Wochenstart um fast 5 % ansteigen. Damit dürfte das Interesse an der Tesla Aktie wieder steigen. Spekulationen darüber, wie das Robotaxi aussehen wird und wie es sich auf die Entwicklung traditioneller Elektrofahrzeuge auswirken könnte, könnten ein neues spannendes Börsenthema werden.

Gerüchte, wonach Tesla sein preisgünstigeres Elektrofahrzeug, das Model 2 einstellen werde, wies das Unternehmen damit erstmal zurück. Das Model 2 vergrößert Teslas adressierbaren Markt. Der Einstiegspreis dürfte unter 30.000 Dollar liegen, und die meisten weltweit verkauften Neuwagen kosten weniger als 35.000 Dollar.

Robotaxis sollen Tesla einen neuen Markt erschließen

Ein autonomes Robotaxi hat auch seine positiven Seiten. Musk ist seit langem der Meinung, dass die Entwicklung vollständig selbstfahrender Autos für Tesla einen enormen finanziellen Gewinn bedeuten würde.

In den USA gibt es etwa zwei Fahrzeuge pro Haushalt, die jährlich Tausende von Dollar für Versicherung, Kraftstoff und Wartung kosten - und die nur ein paar Stunden pro Woche gefahren werden. Flotten von selbstfahrenden Tesla-Autos haben das Potenzial, die Fahrzeugnutzung insgesamt zu verändern und die Anzahl der Autos, die ein Haushalt benötigt, zu reduzieren, ganz zu schweigen von der Schaffung von Geschäftsmöglichkeiten für neue Robotaxi-Flottenbetreiber. Das ist zumindest die Vision.

Mit selbstfahrenden Autos könnte Tesla seinen eigenen Robotaxi-Service starten, Robotaxis an andere Unternehmen verkaufen, die Software lizenzieren oder eine Kombination aus allen drei Möglichkeiten anbieten.

Tesla hat vor kurzem allen Tesla-Fahrern eine kostenlose einmonatige Testversion seines Fahrerassistenzprodukts namens Full Self Driving (FSD) angeboten. Tesla scheint zuversichtlich zu sein, dass die Testphase mehr Menschen dazu bringen wird, 199 Dollar pro Monat für den Dienst zu bezahlen und damit die Umsätze zu steigern. FSD muss immer noch 100 % der Zeit überwacht werden. Es übernimmt noch nicht das gesamte Fahren.

Wie könnte es mit der Tesla Aktie weitergehen?

Nach der Monate lange Talfahrt, könnte jetzt eine Situation entstehen, die zu einer Gegenbewegung in der Tesla Aktie führt. Ideal wäre dabei, wenn das letzte Swing-Hoch bei rund 179 USD überwunden werden könnte. Die könnte den Doppelboden bestätigen und zu einer weiteren Anstiegsphase in Richtung 205 USD und 265 USD führen. Auf der anderen Seite dürfte ein Abrutschen unter die 148 USD Marke die Bären bevorteilen und einen weiteren Abverkauf in Richtung 101 USD auslösen.

Quelle: CMC Markets Plattform, 4h-Chart, 09.04.2024

