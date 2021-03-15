目前, CMC Markets尚未在中国大陆地区开设面向个人零售客户的的金融业务。因此，CMC Markets无法接受来自在中国大陆地区客户的交易账户申请, 也无法接受从中国大陆地区银行的转账入金。如果您违反当地外汇管理规定，CMC Markets将直接关闭您的交易账户，无论您的账户是否处于活跃状态，由此所造成的所有损失将由您个人承担。如果您并不知晓相关规定，请务必向当地监管部门或专业人士咨询，CMC Markets对此不承担任何责任。
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