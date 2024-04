US SPX 500 beendet die steile Hausse

An der Wall Street ist gestern eine außergewöhnliche Hausse vorläufig beendet worden. Der US SPX 500 Cash CFD notierte seit Anfang November und damit 162 Tage in Folge über seiner 50-Tage-Linie (pink), gestern rutschte er darunter. Der Index beendet damit die zehnlängste Anstiegsphase seit den 1950er Jahren. Seit Ostern ist an der Börse der Wurm drin. Mit einer restriktiven Geldpolitik, der angespannten Situation im Nahen Osten und einer holprig begonnenen Berichtssaison in New York ist Sand ins Getriebe gekommen.



Betrachtet man die 15 besten Börsenphasen seit den 1950er Jahren, dann ergibt sich ein durchschnittlicher Anstieg um 18 Prozent über eine Dauer von sechs Monaten. Nun muss der Bullenmarkt nicht zwangsläufig enden, wenn die 50-Tage-Linie unterschritten wird. Es könnte aber darauf hindeuten, dass er gerade etwas Geschwindigkeit rausnimmt. In den sechs Monaten nach Unterschreiten der 50-Tage-Linie hat der Markt dann trotzdem weiter zugelegt und ist +4,6% gestiegen.

Quelle: CMC Markets, US SPX 500 Cash CFD, 1 Kerze = 1 Tag



