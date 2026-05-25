Straffebom kan gi aksjefall

Kan du forutse sommerens smertefulle tap?

Sommerens fotball-VM for herrer i USA, Canada og Mexico – regnet som verdens største idrettsarrangement – er naturligvis big business for en rekke involverte parter.

For arrangementsorganisasjonen FIFA og vertslandene er det store penger i billettsalg, sponsoravtaler, turisme, osv. For de kommersielle tv-kanalene er det muligheter for gode reklameinntekter. For deltakende land er det premiepenger å hente ved å nå langt i turneringen, og for trenere og spillere er det stor karriereoppside i å vise seg frem på den største scenen for et globalt publikum.

Også for tilskuere kan det være penger å tjene. Den mest opplagte metoden er oddsspill på en rekke ulike utfall i de enkelte kampene, der de som følger spesielt godt med kan oppdage tilfeller av feilprising. VM-historien er tross alt full av favoritter som feiler og underdogs som overpresterer. I år kan det til og med bli Norge.

Men også aksjemarkedet har vist seg å reagere på VM-utfallene.

Smertefulle tap

Sommeren er ofte en ganske rolig og kjedelig periode i aksjemarkedene, derav det forslitte begrepet «sell in May and go away». Selv ikke store arrangementer som fotball-VM har pleid å ha nevneverdig påvirkning på de brede, globale indeksene. Men på mer regionalt nivå er det en annen historie.

I 2007 kom den banebrytende artikkelen Sports Sentiment and Stock Returns (publisert i The Journal of Finance av finansprofessorene Alex Edmans, Diego García og norske Øyvind Norli fra BI) som konkluderte med at investorenes adferd påvirkes av emosjonelle strømninger i samfunnet.

I VM-sammenheng knyttes de tydeligste funnene til nasjonale aksjemarkeder når et land spiller kamp. Dersom laget taper, er det stor sjanse for at markedet faller de påfølgende dagene. I gjennomsnitt falt hjemmemarkedet 0,4-0,5 prosent den første handelsdagen etter landslagets tap, viser undersøkte tilfeller fra flere mesterskap.

Effekten var spesielt sterk hvis en eller flere av følgende faktorer var gjeldende:

tapet skjedde i en utslagskamp

tapet var uventet

befolkningen er lidenskapelig opptatt av fotball

En seier hadde betydelig mindre effekt på oppsiden, noe som stemmer med teorien om tapsaversjon innen behavourial finance, nemlig at smerten ved et tap treffer merkbart hardere enn gleden av en tilsvarende gevinst.

Det kan derfor være interessant å følge med på utslagskampene til fotballgærne land som Brasil, Argentina, Tyrkia, Spania og England. Særlig de tre første – fortsatt klassifisert som fremvoksende markeder – vil kunne få utslag basert på mer sentimentdrevne kursbevegelser og begrenset likviditet.

I England har man ved flere tilfeller sett markante fall i FTSE-indeksen når landslaget har gått på smertefulle tap i straffesparkkonkurranser.

I praksis er det riktignok dyrt, risikabelt og upraktisk å handle på slike utfall, fordi effektene kan bli kortvarige og kreve veldig aktiv trading.

Økonomisk oppsving

Også den økonomiske aktiviteten i vertsnasjonene kan få seg et oppsving, spesielt hvis hjemmelaget leverer.

Både da Frankrike vant VM på hjemmebane i 1998 og Tyskland fikk bronse som vertsnasjon i 2006, førte sommerens eventyr til betydelige oppsving i forbrukeroptimismen.

Det amerikanske aksjemarkedet er velkjent for de fleste, men kanskje kan sommerens VM være en anledning til å stifte nærmere bekjentskap med børsene i Canada og Mexico. I så måte er det verdt å merke seg at Mexico er det klart rimeligste av disse markedene, med en P/E på rundt 13, mot 20 for Canada og 26 for USA (S&P 500).

Mexico har de siste årene nytt godt av trenden med økende diversifisering bort fra Kina, der mange amerikanske selskaper har valgt seg naboen i sør som et tryggere alternativ i både geografisk og kulturell forstand. Mye tyder på at trenden med «nearshoring» kan komme til å fortsette en god stund til. Blant de tre vertsnasjonene er det dessuten Mexico som har den stolteste fotballhistorien og de mest lidenskapelige supporterne. Tilgangen til å handle meksikanske aksjer er derimot begrenset.

For risikovillige går det også an å satse på Norge som VM-vinner til nærmere 30 i odds. Det var tross alt noen som gjorde 150-gangeren på Hellas som EM-vinner i 2004



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