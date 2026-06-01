Norge og NOK har innhentet Tre Kronor

For første gang i et VM beseiret Norge erkerivalen Tre Kronor

Også på valutamarkedet har det vært norsk seier. Den norske kronen har styrket seg mest av G10 valutaene i år, ifølge en oversikt i E24. Kronen har siden nyttår styrket seg 8 prosent mot amerikanske dollar, nesten 9 prosent mot britiske pund og over 8 prosent mot euro. For første gang siden november 2024 er den norske kronen nå sterkere enn den svenske, og har styrket seg 9,6 prosent siden nyttår. Trafikken over svenskegrensen øker igjen!

Flere faktorer sender kronen opp

Eksperter peker på flere forhold som har gitt kronen oppdrift i år. Det har vært en betydelig etterspørsel etter kroner, ikke minst fra utlandet. En høyere prisvekst i Norge enn i sammenlignbare økonomier har ført til stigende renter, og det styrker kronekursen. Det samme gjør høyere olje- og gasspriser. Markedet peker også på tekniske forhold, herunder Norges Banks valutaveksling relatert til petroleumsinntektene og ulike former for valutasikring som også skal ha bidratt til kronekursens opptur.

En styrket norsk krone er ikke nødvendigvis en sterk krone. Kronen har blitt markant svekket i mange år og nordmenn har måttet finne seg i å betale 12 kroner for en euro eller gange med 1,6 når man betalte regningen på en restaurant i Nyhavn. I februar 2017 var kursen på en euro kortvarig under 9 kroner. Samme år kunne man kjøpe britiske pund for ca. 10 kroner. For ett år siden kostet pundet ca. 14 kroner og gjorde blant annet fotball- og shoppingturer til øyriket svært dyrt. Nå koster pundet 12,45.

Redusert avkastning?

Den markante oppgangen for kronen har stor betydning når du skal kalkulere verdien av din aksjebeholdning eller foreta nye investeringer. Mange nordmenn eier aksjer i USA, eksempelvis i Tesla. Siden nyttår har aksjekursen i selskapet falt med omkring to prosent. I samme periode har dollaren falt med åtte prosent mot norske kroner. Som følge har verdien av aksjeposten falt omkring 10 prosent i norske kroner siden nyttår, hovedsakelig grunnet valutakursen. Eller sagt på en annen måte: Hvis en amerikansk aksje ikke har steget minst åtte prosent siden nyttår har verdien målt i norske kroner falt. Den store valutakursgevinsten nordmenn har nytt godt av i flere år erstattes nå av tap på beholdningen i utenlandske verdipapirer.

Når du nå får mer for dine norske kroner vil det naturligvis også gi deg interessante investeringsmuligheter i utlandet. Et marked som det kunne være interessant å se på er det danske aksjemarkedet. Ledende danske aksjer (C25) har i flere år underprestert med svake resultater og fallende kurser. Spesielt ille har det vært for den danske folkeaksjen Novo Nordisk som har mistet over 70 prosent av sin verdi siden den toppet for snart to år siden. Mens p/e vurderingene på Oslo Børs har steget kraftig det seneste året har mange danske aksjer sett verdsettelsen redusere. Når så NOK har styrket seg nesten 10 prosent mot DKK siden nyttår åpner det seg noen muligheter på børsen i København, som ser bedre ut enn for bare få måneder siden.

Uviss fremtid for kronen

Kronekursen er umulig å forutse. Styrkes kronen ytterligere vil forutsetningene for helheten endres. En styrket krone vil også bety redusert importert inflasjon og kan derfor medvirke til å lette presset på Norges Bank foran de kommende rentemøter. Rentenivået påvirker innenlands etterspørsel. En styrket krone betyr også at eksportbedriftene vil møte økt priskonkurranse, mens selskaper med høy importandel får styrket konkurranseevnen. Verdien av overskudd for datterselskaper i utlandet vil også falle ved en styrket krone. For ikke å snakke om verdien av oljefondets beholdninger omregnet til norske kroner. Den blir relativt mindre når kronen styrkes. Derfor er en styrket krone ikke kun en fordel for AS Norge.

For deg som investor kan du velge å være helt avslappet og se på valutakurssvingninger som en del av gamet. Du kan investere i valuta, og på den andre siden også velge å investere i valutasikrede aksjefond. Vær dog oppmerksom på at det koster ekstra og kostnaden kan overstige et eventuelt valutakurstap. Ved nye investeringer har kronekursen gitt styrket kjøpekraft i utenlandske verdipapirer. Det kan gi muligheter. Du kan også glede deg over at utenlandsferien blir billigere, at turen over Svinesund blir mer lukrativ og at svenskene omsider ble beseiret av Norge på isen. Norge har innhentet Tre Kronor, og norske kroner har innhentet svenske kroner. Kan suksessen for Norge fortsette i fotball-VM?



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