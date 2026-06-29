Når børsene svetter

Kan hetebølgen og El Niño i anmarsj påvirke markedene?

Mens store deler av Europa opplever temperaturer opp mot 40 grader, følger investorer utviklingen med stor interesse. Det som tidligere var meteorologiske observasjoner, er blitt en viktig del av deres risikobilde. El Niño opptrer vanligvis hvert andre til syvende år og varer ofte mellom ni og tolv måneder. Når det sammenfaller med den langsiktige globale oppvarmingen, kan konsekvensene for landbruk, energi-, råvare- og aksjemarkedene bli betydelige. Unormalt høye temperaturer kan også påvirke rentedannelsen.

Stillehavet varmes opp

El Niño er et naturlig klimafenomen som oppstår når overflatetemperaturen i det østlige og sentrale Stillehavet blir unormalt høy. Fenomenet kan gi både ekstreme hetebølger og kraftig nedbør og resulterer gjerne i ødeleggende tørke, skogbranner og hungersnød eller oversvømmelser. The Oceanic Niño Index (ONI) viser at temperaturen i det tropiske Stillehavet stiger raskt. Samtidig advarer Verdens meteorologiorganisasjon (WMO) om økt sannsynlighet for en kraftig El Niño senere i år.

Landbruksråvarer er normalt blant de første markedene som reagerer når El Niño utvikler seg. Historiske erfaringer viser at redusert produksjon og ødelagte avlinger raskt slår ut i prisene på blant annet kaffe, kakao, sukker, ris og soyabønner. Når prisene svinger betydelig påvirker det marginene for de store råvarekjøperne som Orkla, Nestlé, Hersey og Unilever. Hvor hardt aksjekursene rammes avhenger av selskapenes markedsposisjon og evne til å sende kostnadsøkningene videre til kundene.

Metallmarkedene påvirkes mer indirekte. Tørke kan redusere vannkraftproduksjonen og føre til høyere strømpriser, noe som øker kostnadene ved energikrevende gruvedrift og prosessering. Det kan i verste fall gjøre deler av produksjonen ulønnsom. Kraftig nedbør kan utløse flom, ras og ødeleggelser som stanser gruvedriften eller gjør transport til havner og smelteverk vanskelig. Dette gjelder særlig Chile og Peru, som historisk har stått for rundt 35–40 prosent av verdens gruveproduserte kobber, ifølge S&P Global. Resultatet kan bli lavere metallproduksjon og nye forstyrrelser i de globale forsyningskjedene.

Store konsekvenser

Naturkatastrofene treffer oss oftere og hardere enn tidligere, og store ødeleggelser øker forsikringsutbetalingene. Det skader både forsikringsselskapene og gjenforsikringsselskapene på kort sikt. Ekstraordinært store skadeutbetalinger gir samtidig økte premier, slik at de på lengre sikt faktisk kan komme styrket ut av det.

Som vi har sett i juni har den voldsomme varmen over nærmest hele Europa medført store forstyrrelser i tog- og flytrafikken. Togskinnene blir for varme og strømledninger henger lavere enn vanlig. Dette har ført til lavere hastigheter, omfattende kanselleringer på viktige togruter, og følgelig lange ventetider. I tillegg påvirker den tynne varmluften flytrafikken ved å begrense flyenes maksimale vekt under avgang, og også flytrafikken – som er på sitt travleste nå – har måttet avlyse avganger.

Som det fremgår kan priser på råvarer og metaller, forstyrrelser i forsyningskjeder og problemer med person- og varetransport endre vår adferd og påvirke en rekke aksjekurser. Ikke alle negativt. Svikt i global vannkraftproduksjon og ekstreme hetebølger øker etterspørselen etter både fossile brennstoffer, gjødsel og såkorn. Kraftselskapene nyter godt av økt kraftforbruk og høyere strømpriser. Samtidig presses fraktratene i shipping opp på grunn av lav vannstand i kritiske handelskanaler, mens produsenter av klimaanlegg og nødstrømgeneratorer opplever en umiddelbar salgsboom. Produsenter av is, mineralvann og andre sommerprodukter opplever naturligvis også økt etterspørsel.

Utfordrer sentralbankene

Effektene av El Niño har implikasjoner utover råvare- og aksjemarkedet. Også inflasjonen kan bli merkbart påvirket. Analyser fra Den europeiske sentralbanken (ECB) viser at historiske temperatursvingninger drevet av fenomenet står for nesten 20 prosent av de globale bevegelsene i råvareprisinflasjonen.

Når avlingene svikter som følge av tørke og flom, skaper det kraftige prissvingninger; en moderat El Niño løfter de globale råvareprisene med rundt 3 prosent, men ved en ekstrem «Super El Niño» viser ECBs modeller at matvarepriser alene kan øke med opp mot 9 prosent. Det vil kunne påvirke den samlede prisveksten med 0,5 – 1 prosentpoeng.

Nettopp derfor er El Niño høyt på agendaen hos sentralbankene og hele inflasjons- og risikobildet de opererer med. Det kan skyve eventuelle rentenedsettelser lenger ut i fremtiden og kanskje medføre rentestigninger. Det kan legge press på aksjekursene gjennom høyere avkastningskrav og utsikter til færre rentekutt.

Hetebølgen i Europa og en mulig kraftig El Niño minner oss om at klima ikke lenger bare er et miljøspørsmål. Det er blitt en økonomisk faktor som påvirker råvarer, forsyningskjeder, selskapsinntjening, inflasjon og renter. Derfor følger stadig flere investorer ikke bare utviklingen på børsene, men også temperaturen i havene.



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