Oslobörsen i topp i Norden

Det är stora skillnader i avkastningen på de nordiska börserna i år. Bäst har Oslobörsen gått, sämst har Köpenhamnsbörsen presterat.

OBX på Oslo Börs, som omfattar de 25 största bolagen, har klättrat stadigt efter chocken i början av april, då Trump hotade hela världen med skyhöga tullsatser. I mitten av september ligger indexet hela 18 procent högre än vid årets början. Det är inte de traditionella sektorerna som fisk och energi som driver uppgången, utan snarare finans-, industri- och tekniksektorerna.

Bank- och försäkringsaktier som DNB, Storebrand och Gjensidige har stigit mellan 25 och 40 procent bara i år, före utdelningar. Det har också varit goda tider för vissa shippingaktier, till exempel har Frontline stigit med omkring 50 procent, utdelning ej medräknad. Flera nya noteringar har också genomförts på Oslo Börs i år. Entreprenadbolaget Sentia var en större IPO, medan Solstad Maritime och Constellation Oil Service direktnoterade sina aktier.

I augusti noterades även CMB.TECH. Bolaget är sedan tidigare noterat i Bryssel och New York. SoftwareOne Holding, som köpte Crayon (och som därefter avnoterades), är en ny sekundärnotering, medan Smartoptics Group är en ny aktör på huvudlistan. CMB.TECH ingår i OBX-indexet.

Fina uppgångar i Helsingfors

En investering i huvudindexet i Helsingfors (OMX Helsinki 25) har länge genererat endast blygsamma avkastningar Indexet har stigit drygt 11 procent på tre år, jämfört med 45 procent för OBX i Oslo.

Finland är särskilt utsatt för geopolitiska spänningar, vilket har skapat osäkerhet. Nu syns en förbättring, hjälpt av skattesänkningar för både näringsliv och hushåll. Samtidigt har inflationen avtagit. Indexet har avancerat 17 procent i år, och framgångarna syns inom finans, grön energi, infrastruktur och industri. Nordea har stigit 30 procent, Kone (hissar och rulltrappor) 20 procent, Wärtsilä (maritima lösningar) 49 procent och Valmet (pappers- och processindustri) är upp 32 procent. En nykomling på Helsingforsbörsen är entreprenadbolaget GRK Infra Plc som noterades i april.

Stora bolag väljer Sverige

I Sverige noteras säkerhetsbolaget Verisure på Stockholmsbörsen i höst. Verisure har meddelat att det i samband med börsnoteringen ska emitteras nya aktier för 3,1 miljarder euro, motsvarande cirka 34 miljarder svenska kronor. Verisure, som för många år sedan knoppades av från Securitas, blir ett av Stockholmsbörsens tio största bolag mätt i börsvärde. Det är ännu en stor IPO till Stockholmsbörsen, som tidigare i år även fått Europas två största noteringar i form av Asker Healthcare och investmentbolaget Röko. OMX Stockholm 30 har stigit omkring sex procent i år.

Börsens stora draglok är förstås försvarsbolaget SAAB, som har rusat 130 procent i år. Bankaktierna har också gått upp fint, och entreprenadbolaget NCC utmärker sig med starka uppgångar för både A- och B-aktien.

Sandvik är upp 30 procent i år, mycket tack vare den svaga kursen vid årets början efter ett svagt 2024. I övrigt har de stora industribolagen inte rört sig lika mycket. Höstens stora nyhet från svenskt näringsliv är att betalbolaget Klarna nyligen har noterats på börsen i New York.

Börsen i Danmark tunnas ut

Den danska aktiemarknaden är pressad. Köpenhamnsbörsen tappar bolag i stor skala och nästan inga nya tillkommer. Enligt en analys i den danska tidningen Børsen har var fjärde dansk aktie försvunnit från börsen på knappt fyra år.

Av 16 noteringar i Norden hittills i år har ingen skett i Danmark. Sverige leder med 11, Norge har tre, medan Finland och Island har en var. När så många bolag försvinner tunnas den danska börsmarknaden ut.

Spar Nord har gått samman med Nykredit och Svitzer avnoterades efter bara ett år på börsen. Vidare såldes Penneo till Visma, samtidigt som flera konkurser har inträffat.

Nu tyder mycket på att Bavarian Nordic blir sålt och avnoterat, och Nordfyns Bank är i fusionsförhandlingar som väntas leda till avnotering. Det spekuleras även om AP Møller-Mærsks framtid som börsnoterat bolag. Och vad har Hafnia för planer efter köpet av 10 procent av aktierna i Torm? Kan det bli en fusion där även Torm försvinner från Köpenhamnsbörsen?

Det har inte heller varit något glädjeår för investerarna i Danmark. Huvudindexet, som omfattar de 25 största bolagen (egentligen 24 eftersom Maersk har både A- och B-aktier noterade), är ner omkring fem procent i år och 17 procent de senaste tolv månaderna. Den främsta orsaken är de kraftiga nedgångarna för Novo Nordisk och Ørsted, som fallit med respektive 36 och 41 procent i år. Andra aktier inom hälsovårdssektorn som Zealand Pharma och Coloplast har också fått stora smällar. Detsamma gäller transportbolag som DSV och DFDS. På den positiva sidan har bankaktier och vissa shippingbolag haft en bra utveckling.

Erbjuder diversifieringsmöjligheter

Det är alltså stora skillnader i hur de nordiska börserna har utvecklat sig. När det har skett kraftiga fall kan detta dölja intressanta köptillfällen. På samma sätt kan euforiska nivåer tyda på höga priser. Stora uppgångar kan också bero på tidigare svaga nivåer. Alla de fyra nordiska börserna har bolag av hög kvalitet, men har också mycket olika strukturer. Därför erbjuder de nordiska börserna goda möjligheter till diversifiering i en orolig värld.



