Elektrisk avkastning eller Ikaros-projekt?

Flygbranschen har ofta visat sig vara en dålig investering över tid, men kanske kan eldrivna flygplan ändra på det.

Man kan säga mycket om flygindustrin, men branschen är trots allt en innovationsmaskin med mycket att visa upp från de senaste hundra åren.

Nu finns hoppet att elektriska flyg ska förbättra stämpeln som klimatvärsting och på sikt kunna bidra till förbättrad lönsamhet och säkerhet. Detta kan vara fördelaktigt i en tid då den växande medelklassen i utvecklingsländerna reser allt mer.

En rad initiativ är redan igång och de finansieras med stora summor pengar, även om de stora vinsterna väntas ligga långt fram i tiden.

Flygkortége till semesterorter?

Nyligen kunde vi i Aftenposten läsa om elflyget Alia, med en räckvidd på 400 kilometer, som under ett halvår ska testflygas mellan Bergen och Stavanger. Fraktflyget från amerikanska Beta Technologies är det första helelektriska flygplanet i luften i Norge. Det är ett led i landets satsning på att bli en testarena för noll- och lågutsläppsflyg. Målet är att eldrivna linjeflyg ska kunna transportera passagerare redan år 2030.

I Sandefjord har Elfly lockat specialister från hela världen för att utveckla Norges första eldrivna sjöflygplan. Startup-företaget har ingått avsiktsavtal om att sälja 47 plan till ett pris på 10 miljoner dollar per styck, enligt Shifter. Bolaget har fått runt 100 miljoner norska kronor i offentligt stöd, men behöver ytterligare 300 miljoner för att kunna utveckla en fullskalig modell. Flyg är och förblir en kapitalintensiv bransch.

En rad användningsområden

Det kommer att dröja ett tag innan vi får se ett helt eldrivet jumbojet med 400-500 passagerare ombord, och till en början är det mest realistiskt med små två- och fyrsitsiga plan. Det kan verka väldigt begränsat, men kan ändå fylla en rad användningsområden med kort flygtid och tillgång till laddstationer. Bland annat kortdistanspendling som öhoppning, flygtaxi, besprutning av bekämpningsmedel inom jordbruket, flygskolor och sightseeingturer.

Hur realistiska är då dessa planer? De flesta tidigare erfarenheter av utveckling av ny, banbrytande teknologi tyder på att man bör ha en rejäl dos tålamod.

Oförutsedda komplikationer kommer oundvikligen att uppstå, testfaser behöver förlängas och nya pengar måste tas in för vidare finansiering. Kapitaltillskottet kan plötsligt strypas om den optimistiska bilden vänder.

Utvecklingen av elbilar är en närliggande parallell, och en central utmaning gäller i ännu högre grad för flyg: batterierna är helt enkelt inte tillräckligt bra ännu. Begränsad energitäthet kräver tunga batterier som påverkar flygplanets aerodynamiska egenskaper, och långa laddtider är en nackdel för effektivitetskravet att minimera tiden på marken.

Fossilt bränsle är både en av flygbolagens största kostnadsdrivande faktorer och deras största utmaning när det gäller anseende, men vinsten av att byta till eldrift kommer att variera beroende på lokala förhållanden: att driva ett elflyg i ett europeiskt land med en ren energimix minskar koldioxidutsläppen med mer än 90 procent, enligt analysföretaget IDTechEx. I USA däremot, där mycket fossilt bränsle fortfarande används för att producera elektricitet, blir minskningen bara 56 procent.

Elflyg på börsen

De två ledande flygplanstillverkarna, Airbus och Boeing, har haft olika planer på ritbordet för eldrivna flyg, men mycket tyder på att de bästa idéerna kan komma från uppstartsföretag som med tiden kan köpas upp av någon av jättarna.

Svenska Heart Aerospace, som utvecklar hybridelektriska plan, har tidigare säkrat miljardfinansiering från Bill Gates genom hans Breakthrough Energy Ventures, samt från EIC Fund, EQT Ventures och Norrsken VC.

Utvecklingen av elflygplan är ett projekt i ett tidigt skede med hög risk – och därmed hög uppsida – vilket för närvarande är en typisk nisch för aktiva riskkapitalbolag.

Men även bolag i utvecklingsfas, utan vare sig vinst eller färdiga produkter, kan handlas på börsen. Inom det populära eVTOL-segmentet, flyg som kan starta och landa vertikalt, har två av de hetaste aktierna en tid varit Joby Aviation och Archer Aviation. Med börsvärden på 12 respektive 6 miljarder dollar har aktierna stigit med 190 respektive 160 procent det senaste året, men hela tiden med stora kurssvängningar.

Joby, med starkt stöd från Toyota, har länge ansetts vara den mest pålitliga kandidaten och har hittills genomfört 70 procent av certifieringsprocessen hos den amerikanska luftfartsmyndigheten (FAA). Archer har i jämförelse bara klarat av 15 procent.

För tillfället har analytikerkåren ändå betydligt större tilltro till utmanaren, enligt en översikt från Wall Street Journal. De ser 35 procents uppsida i Archer och faktiskt 20 procents nedsida i Joby jämfört med dagens kurs.

Kanske kommer dessa företag att vara bland framtidens vinnare och därmed vara bra långsiktiga investeringar. Det är lika säkert att andra kommer att sikta högre än de klarar av, precis som Ikaros i den grekiska mytologin. Och vem skulle vilja sitta i ett flygplan som flyger för nära solen?

I efterhand visar det sig ofta att de största vinsterna uppnås när optimismen är som störst – och mest naiv – i de tidiga skedena, innan verkligheten gör sig påmind. Och inte minst kan det finnas goda pengar att tjäna på att handla i den våldsamma turbulensen längs vägen.



