När börserna svettas

Kan värmeböljan och en annalkande El Niño påverka marknaderna?

När stora delar av Europa upplever temperaturer på upp mot 40 grader följer investerare utvecklingen med stort intresse. Det som tidigare var meteorologiska observationer har blivit en viktig del av riskbilden. El Niño inträffar vanligtvis vartannat till vart sjunde år och varar ofta mellan nio och tolv månader. När fenomenet sammanfaller med den långsiktiga globala uppvärmningen kan konsekvenserna för jordbruk, energi-, råvaru- och aktiemarknader bli stora. Ovanligt höga temperaturer kan också påverka ränteläget.

Stilla havet värms upp

El Niño är ett naturligt klimatfenomen som uppstår när yt-temperaturen i östra och centrala Stilla havet blir ovanligt hög. Fenomenet kan ge både extrema värmeböljor och kraftig nederbörd, vilket ofta leder till förödande torka, skogsbränder och hungersnöd eller översvämningar. Oceanic Niño Index, ONI, visar att temperaturen i det tropiska Stilla havet stiger snabbt. Samtidigt varnar Världsmeteorologiska organisationen, WMO, för en ökad sannolikhet för en kraftig El Niño senare i år.

Jordbruksråvaror är normalt sett bland de första marknaderna som reagerar när El Niño utvecklas. Historiska erfarenheter visar att minskad produktion och förstörda skördar snabbt slår igenom i priserna på bland annat kaffe, kakao, socker, ris och sojabönor. När priserna svänger kraftigt på verkas marginalerna hos stora råvaruköpare som Orkla, Nestlé, Hershey och Unilever. Hur hårt aktiekurserna drabbas beror på hur bolagens är positionerade på marknaden och deras förmåga att föra vidare kostnadsökningarna till kunderna.

Metallmarknaderna påverkas mer indirekt. Torka kan minska produktionen av vattenkraft och leda till högre elpriser, vilket ökar kostnaderna för energikrävande gruvdrift och bearbetning. I värsta fall kan delar av produktionen bli olönsam. Kraftig nederbörd kan orsaka översvämningar, ras och förstörelse som stoppar gruvdriften eller försvårar transporter till hamnar och smältverk. Det gäller särskilt Chile och Peru, som historiskt har stått för omkring 35-40 procent av världens gruvproducerade koppar, enligt S&P Global. Resultatet kan bli lägre metallproduktion och nya störningar i de globala leveranskedjorna.

Stora konsekvenser

Naturkatastrofer drabbar oss oftare och hårdare än tidigare, och stora skador ökar försäkringsbolagens utbetalningar. Det slår mot både försäkringsbolag och återförsäkringsbolag på kort sikt. Samtidigt leder mycket stora skadeutbetalningar till högre premier, vilket gör att bolagen på längre sikt faktiskt kan komma stärkta ur utvecklingen.

Som vi har sett i juni har den kraftiga värmen över nästan hela Europa lett till stora störningar i tåg- och flygtrafiken. Rälsen blir för varm och kontaktledningar hänger lägre än normalt. Det har lett till lägre hastigheter, omfattande inställda avgångar på viktiga tåglinjer och därmed långa väntetider. Dessutom påverkar den tunna varma luften flygtrafiken genom att begränsa flygplanens maximala startvikt. Även flygtrafiken, som nu är som mest intensiv, har därför tvingats ställa in avgångar.

Som framgår kan råvaru- och metallpriser, störningar i leveranskedjorna samt problem med person- och godstransporter förändra vårt beteende och påverka en rad aktiekurser. Men inte alltid negativt. Svag global vattenkraftsproduktion och extrema värmeböljor ökar efterfrågan på både fossila bränslen, gödsel och utsäde. Kraftbolagen gynnas av högre elförbrukning och högre elpriser. Samtidigt pressas fraktpriserna inom sjöfarten upp på grund av låga vattennivåer i viktiga handelsleder, medan tillverkare av luftkonditionering och reservkraftsgeneratorer får en omedelbar försäljningsökning. Producenter av glass, mineralvatten och andra sommarprodukter ser naturligtvis också en ökad efterfrågan.

Utmanar centralbankerna

Effekterna av El Niño får konsekvenser bortom råvaru- och aktiemarknaden. Även inflationen kan påverkas tydligt. Analyser från Europeiska centralbanken, ECB, visar att historiska temperatursvängningar drivna av fenomenet står för nästan 20 procent av de globala svängningarna i råvaruprisinflationen.

När skördar slår fel på grund av torka och översvämningar ger det kraftiga prisrörelser. En måttlig El Niño ökar de globala rå varupriserna med omkring 3 procent, men vid en extrem ”Super El Niño” visar ECB:s modeller att enbart livsmedelspriserna kan stiga med upp mot 9 procent. Det skulle kunna påverka den samlade inflationen med 0,5-1 procentenhet.

Just därför står El Niño högt på agendan hos centralbankerna och i den samlade inflations- och riskbild de arbetar med. Det kan skjuta eventuella räntesänkningar längre fram i tiden och kanske även leda till räntehöjningar. Det kan i sin tur sätta press på aktiekurserna genom högre avkastningskrav och utsikter till färre räntesänkningar.

Värmeböljan i Europa och risken för en kraftig El Niño påminner oss om att klimatet inte längre bara är en miljöfråga. Det har blivit en ekonomisk faktor som påverkar råvaror, försörjningskedjor, företagens vinster, inflationen och räntorna. Därför följer allt fler investerare inte bara utvecklingen på börserna, utan också temperaturen i haven.



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