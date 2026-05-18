Äventyrlig lönsamhet på Wall Street

Hur kan amerikanska aktier fortsätta stiga i en värld präglad av krig, energikris, stigande inflation och höga räntor?

Svaret framträdde tydligt i kvartalsrapporterna för första kvartalet: de amerikanska bolagen tjänar betydligt mer än väntat.

Rapportsäsongen i USA har hittills visat en vinsttillväxt på över 27 procent för bolagen i S&P 500 – den starkaste tillväxten sedan 2021. Hela 84 procent av bolagen har överträffat analytikernas vinstförväntningar. Även omsättningen överraskar positivt.

Medvind från datacentren

Det är inte bara teknikjättarna som levererar starka siffror. Industribolag som Caterpillar, Sterling Infrastructure, Arrow Electronics och Eaton rapporterade stark tillväxt i lönsamheten, till stor del driven av investeringar i infrastruktur kopplad till datacenter. Chipbolagen Intel och AMD levererade rapporter som överträffade förväntningarna och ledde till kraftiga kursuppgångar. Super Micro Computer, Micron, Sandisk, Western Digital och Seagate är andra bolag som levererat starka resultat och haft en fantastisk kursutveckling i år.

Bankerna bidrar också till optimismen. Flera av de största amerikanska bankerna har levererat bättre resultat än väntat, stöttade av höga ränteintäkter och fortsatt robust aktivitet i den amerikanska ekonomin.

Sammantaget tecknar kvartalsrapporterna en bild av ett amerikanskt näringsliv som hanterar högre räntor, geopolitisk oro och stigande energipriser betydligt bättre än många hade befarat. Efterfrågan i ekonomin är stark, och utbyggnaden av datacenter bidrar kraftigt till detta. Investeringarna i hela infrastrukturen kring datacenter och artificiell intelligens uppgår nu till cirka 2,4-3 procent av BNP i USA, enligt Barclays Investment Banks rapport för 2026. Det är i nivå med den stora utbyggnaden av järnvägen i USA under 1800- och 1900-talet.

Underliggande oro

Men bakom euforin över resultaten växer samtidigt en ny oro fram på Wall Street: notan för AI-kapplöpningen. Medan vinsterna stiger kraftigt ökar investeringarna ännu snabbare. De största teknikbolagen spenderar nu tiotals miljarder dollar på datacenter, Nvidia-chip, strömförsörjning, kylning och nätverkskapacitet. Microsoft och Alphabet har båda rapporterat explosionsartad tillväxt i investeringarna, medan Meta fortsätter att höja sina planer för kapitalinvesteringar till allt nya nivåer.

Därmed börjar det fria kassaflödet komma under press, även hos bolag som fortfarande levererar rekordresultat. När Microsoft presenterade sin kvartalsrapport i slutet av april överraskade finanschefen Amy Hood Wall Street genom att uppskatta kapitalinvesteringarna till 190 miljarder dollar för kalenderåret 2026. Året innan låg de på 88 miljarder dollar. Det innebar en ökning med 25 miljarder dollar jämfört med tidigare prognoser för 2026, till följd av kraftigt stigande kostnader för minneschip, CPU:er, GPU:er och servrar. Efterfrågan på molntjänster är närmast omättlig. Investerarna blev nervösa när dessa investeringar tog en stor del av de fria kassaflödena, som bland annat möjliggör aktieåterköp och utdelningar. Aktien föll med 4 procent och är ned 13 procent i år. Microsoft höjde dock utdelningen från 81 till 91 cent per aktie jämfört med samma kvartal året innan. Den underliggande intjäningsförmågan är fortsatt mycket stark.

Kan vinsterna hålla jämna steg med värderingarna?

De kraftiga kursuppgångarna i många hårdvarubolag som nu gynnas av utvecklingen har lett till att de värderas betydligt högre än för bara ett år sedan. Flera av dessa har ett p/e-tal på över 50 baserat på de senaste tolv månadernas vinster. Men detta är cykliska bolag som för bara några år sedan hade blygsamma fria kassaflöden. Nu strömmar pengarna in – men hur länge kommer det att fortsätta? Och är framtida vinsttillväxt redan inprisad i aktiekurserna?

För de stora bolagen som utvecklar AI-lösningar stiger investeringarna kraftigt. Under många år låg Microsofts kapitalinvesteringar på 10–15 procent av omsättningen. Under räkenskapsåret 2024 tog de fart och steg till nästan 23 procent. År 2025 gick var tredje krona av bolagets omsättning direkt till investeringar. Från 2024 till 2025 ökade Microsofts omsättning med 15 procent, medan kapitalinvesteringarna steg med 58 procent. Under 2026 väntas de mer än fördubblas jämfört med 2025.

Kan bolagen få fram tillräckligt med kapital?

Den ökande kapitalintensiteten börjar också märkas på kreditmarknaderna. Flera av de stora teknikbolagen har tagit in stora belopp på obligationsmarknaden, och fler väntas göra det framöver. Även bolag med enorma kassareserver vill säkra långsiktig finansiering i goda tider. Oracle satsar på att ta in 50 miljarder dollar genom obligationer och eget kapital under 2026, utöver 25 miljarder dollar i skuldfinansiering under 2025.

Alphabet, Googles moderbolag, lanserade i februari ett 100-årigt obligationslån för att finansiera stora framtida satsningar på bland annat datacenter. Kupongräntan på obligationen var 6,125 procent, medan Oracles emissioner varierade mellan 4,55 och 6,85 procent. Det gjorde obligationerna attraktiva för institutionella investerare.

Det råder dock inte brist på skepsis från analytiker och finansexperter. Senast ett amerikanskt bolag emitterade en obligation med 100 års löptid var Motorola 1997, just när bolaget befann sig på toppen. Därefter gick det utför. Samma sak kan hända för Alphabet och avkastningen på investeringarna i artificiell intelligens. I vilken utsträckning kommer bolaget i så fall att kunna uppfylla sina åtaganden?

Hittills har bolagen inga problem att finansiera investeringarna. De största teknikbolagen har starka balansräkningar, enorma marknadspositioner och mycket hög lönsamhet. Men ju större investeringarna blir, desto viktigare blir också frågan som diskuteras allt oftare på kreditmarknaderna: kommer AI-investeringarna att generera tillräckliga kassaflöden för att motivera kapitalanvändningen?

Så trots rekordhög omsättning, lönsamhet och ständigt nya rekord på Wall Street smyger sig skepsisen in. Värderingarna är höga, investeringarna enorma och räntenivån stigande. Inflationen tilltar, energikrisen fortsätter utan en snabb lösning i sikte och investeringsbehoven verkar omättliga. Hur länge kan aktiefesten fortsätta?



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