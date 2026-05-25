Straffmiss kan få aktier att falla

Kan du förutse sommarens smärtsamma förluster?

Sommarens fotbolls-VM för herrar i USA, Kanada och Mexiko – betraktat som världens största idrottsevenemang – är naturligtvis big business för en rad involverade parter.

För arrangörsorganisationen FIFA och värdländerna handlar det om stora pengar från biljettförsäljning, sponsoravtal, turism och så vidare. För de kommersiella tv-kanalerna finns möjligheter till goda reklamintäkter. För deltagande länder väntar prispengar för den som går långt i turneringen, och för tränare och spelare innebär mästerskapet stora karriärmöjligheter genom att få visa upp sig på den största scenen inför en global publik.

Även för åskådare kan det finnas pengar att tjäna. Den mest uppenbara metoden är betting på olika utfall i matcherna, där den som följer turneringen extra noggrant kan upptäcka fall av felprissättning. VM-historien är trots allt full av favoriter som misslyckas och underdogs som överpresterar. I år kanske det till och med blir Norge.

Men även aktiemarknaden har visat sig reagera på VM-resultat.

Smärtsamma förluster

Sommaren är ofta en ganska lugn och tråkig period på aktiemarknaderna, därav det slitna uttrycket ”sell in May and go away”. Inte ens stora evenemang som fotbolls-VM brukar påverka de breda globala indexen nämnvärt. På regional nivå är det däremot en annan historia.

År 2007 kom den banbrytande artikeln Sports Sentiment and Stock Returns (publicerad i The Journal of Finance av finansprofessorerna Alex Edmans, Diego García och norske Øyvind Norli från BI), som drog slutsatsen att investerares beteende påverkas av emotionella strömningar i samhället.

När det gäller VM är de tydligaste resultaten kopplade till nationella aktiemarknader när ett land spelar match. Om laget förlorar är sannolikheten stor att marknaden faller de följande dagarna.

I genomsnitt föll hemmamarknaden med 0,4–0,5 procent den första handelsdagen efter landslagets förlust, enligt undersökta fall från flera mästerskap.

Effekten var särskilt stark om en eller flera av följande faktorer gällde:

● förlusten skedde i en utslagsmatch

● förlusten var oväntad

● befolkningen är passionerat fotbollsintresserad

En seger hade betydligt mindre positiv effekt, vilket stämmer överens med teorin om förlustaversion inom behavioral finance – nämligen att smärtan av en förlust känns betydligt starkare än glädjen över en motsvarande vinst.

Det kan därför vara intressant att följa utslagsmatcherna för fotbollstokiga länder som Brasilien, Argentina, Turkiet, Spanien och England. Särskilt de tre förstnämnda – som fortfarande klassas som tillväxtmarknader – kan påverkas av mer sentimentsdrivna kursrörelser och begränsad likviditet.

I England har man vid flera tillfällen sett tydliga fall i FTSE-indexet när landslaget åkt på smärtsamma förluster i straffsparksläggningar.

I praktiken är det dock dyrt, riskabelt och opraktiskt att handla på sådana utfall, eftersom effekterna kan bli kortvariga och kräva mycket aktiv trading.

Ekonomiskt uppsving

Även den ekonomiska aktiviteten i värdnationerna kan få ett uppsving, särskilt om hemmalaget presterar bra.

Både när Frankrike vann VM på hemmaplan 1998 och när Tyskland tog brons som värdnation 2006 ledde sommarens framgångar till tydliga uppgångar i konsumentförtroendet.

Den amerikanska aktiemarknaden är välkänd för de flesta, men kanske kan sommarens VM vara ett tillfälle att lära känna börserna i Kanada och Mexiko bättre.

I det sammanhanget är det värt att notera att Mexiko är den klart billigaste av dessa marknader, med ett P/E-tal på omkring 13, jämfört med 20 för Kanada och 26 för USA (S&P 500).

Mexiko har de senaste åren gynnats av trenden med ökad diversifiering bort från Kina, där många amerikanska bolag har valt grannlandet i söder som ett tryggare alternativ – både geografiskt och kulturellt. Mycket talar för att trenden med ”nearshoring” kommer att fortsätta under lång tid framöver.

Bland de tre vä rdnationerna är det dessutom Mexiko som har den stoltaste fotbollshistorien och de mest passionerade supportrarna. Möjligheterna att handla mexikanska aktier är däremot begränsade.

För den riskvillige går det också att spela på Norge som VM-vinnare till odds runt 30 gånger pengarna. Det var trots allt någon som satte 150-oddsaren på Grekland som EM-vinnare 2004.



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