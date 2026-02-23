Vinnarna på de gigantiska investeringarna

Investerare är alltmer oroade över de enorma investeringar som teknikföretagen gör. Hur är det med de företag som levererar de produkter och tjänster som de stora aktörerna köper? Kommer de att bli vinnarna?

Vem tar emot, och tjänar på alla dessa miljarder dollar som investeras i datacenter, AI och digital infrastruktur? Vem levererar utrustningen, infrastrukturen och de anslutningar som gör datacenter, molnplattformar och 5G-nät möjliga? Och finns det aktörer som kommer att gå segrande ur striden oavsett utfallet?

Digital infrastruktur

Ett mycket stort antal bolag, och en myriad av tekniker och standarder, är involverade från det ögonblick du skickar en förfrågan från mobilen tills dess att svaret visas på skärmen. Signalen går via mobilmasten, genom operatörens kärnnät, vidare via routrar och fiber till ett eller flera datacenter där informationen bearbetas, innan svaret skickas tillbaka samma väg. Bakom denna till synes enkla handling står en hel industri av infrastruktursbolag som levererar allt från nätverksutrustning och kablar till mjukvara, strömförsörjning, switchar, lagring och datacenterkapacitet.

Nordiska aktörer

Bland de mest centrala nordiska leverantörerna i denna kedja finns svenska Ericsson och finska Nokia. De levererar radioutrustning och kärnnät till mobiloperatörer över hela världen, just den teknik som gör det möjligt att ansluta mobilen till nätet via 4G- och 5G-standarderna, och så småningom 6G

Aktierna är volatila och befinner sig i en geopolitisk dragkamp där Europa skyddar sina nät och begränsar tillgången för kinesiska leverantörer som Huawei och ZTE, samtidigt som Kina svarar med samma mynt och gör det svårare för europeiska telekomleverantörer att verka i Kina.

Trots barriärerna har det funnits pengar att tjäna här. Ericsson-aktien har stigit 37 procent de senaste sex månaderna, medan Nokia är upp 74 procent under samma period. Svensk-schweiziska ABB levererar kraftsystem, elektrifiering och automation till datacenter och elnät, vilket är en påminnelse om att digital infrastruktur i grunden också är energiinfrastruktur. ABB-aktien har stigit 28 procent det senaste halvåret.

Nätverksutrustning

När signalen väl har släppts in i mobilnätet, som på vår hemmamarknad drivs av Telia och Telenor och internationellt exempelvis av AT&T, tar en ny grupp aktörer över: Leverantörer av routrar, optiska nät och datacenterförbindelser som amerikanska Cisco och börsraketen Ciena, som transporterar och hanterar datatrafiken vidare in i molnet där den faktiskt bearbetas.

Ciena är ett relativt litet bolag med en omsättning på omkring 5 miljarder dollar. Aktieägarna kan glädjas, då aktien har stigit mer än 200 procent på sex månader, kraftigt drivet av de pågående AI-investeringarna.

Processorkraft och lagring

Det är välkänt att leverantörer av halvledare är bland de stora vinnarna. Inte bara Nvidia med sina GPU:er, utan även CPU-leverantörer som AMD och Intel, TSMC från Taiwan och europeiska ASML, som utvecklar utrustning för produktion av halvledare. Kolla också in det brittiska bolaget Arm, som designar datorchips för tillverkarna.

Data måste lagras, och det rör sig om enorma datamängder. Medan datorchips ger beräkningskraft och nätverken transporterar trafiken, är lagringssystemen datacentrens minne. Tungviktare som Dell och HP drar stor nytta av datacenter och AI, men se också på börsjättar som Seagate, Western Digital och Sandisk. Dessa bolag har mångdubblat sitt börsvärde på bara ett år.

Attacker och säkerhet

Den digitala infrastrukturen måste inte bara byggas ut, utan även skyddas. Datacenter, kablar och nätverk har blivit en kritisk samhällsinfrastruktur och attraktiva mål för cyberattacker, sabotage och hybridkrigföring. Bolag som Palo Alto Networks och Fortinet levererar skydd för nätverk och datacenter, medan CrowdStrike skyddar servrar och arbetsbelastningar mot avancerade angrepp.

Cisco, VM Ware, Symantec, Check Point Software Technologies och japanska Trend Micro är andra tungviktare. I takt med att digital infrastruktur blir lika strategiskt viktig som elnät och transporter har cybersäkerhet blivit en integrerad del av kapplöpningen med miljardinvesteringar, inte en valfri tilläggstjänst. Här finns stora pengar att tjäna.

Många av de bolag som nämnts här har själva gjort betydande investeringar, men alla tjä nar stort på de enorma investeringar som görs i datacenter och AI. Det är därför vi nu också ser en rotation på marknaden. Inte bara från mjukvara till hårdvara, utan också från de allra största företagen med stora investeringar till de företag som möjliggör utbyggnaden av infrastrukturen.



