Saudiarabien kommer sent till festen, men satsar på att ta ledningen

I nyhetsflödet kring handelskrig och tullhinder brukar vi dela in den globala ekonomin i tre viktiga regioner: USA, Europa och Östasien. Resten av världen verkar nästan irrelevant i jämförelse.

Men det går inte att förneka att Mellanöstern under flera år redan har genomgått en snabb utveckling.

Medan den norra delen av regionen drabbats av en brutal konflikt, är stämningen en helt annan längre söderut. Förenade Arabemiraten har under några decennier varit en stor framgångssaga, särskilt i Dubai och Abu Dhabi.

Men den utveckling som verkligen kommer att göra skillnad är nu i full gång. Den lokala jätten Saudiarabien har vaknat till liv och drar lärdom från sina regionala “småbröder”. Det är något som flera kan tjäna på.

Masterplan i öknen

Den unge kronprinsen Mohammed bin Salman, som på ett smart sätt säkrat makten i kungariket, fokuserar på modernisering och är väl igång med sin masterplan i öknen. Innan 2030 ska Saudiarabien ha ställt om sig och minskat sitt beroende av olja. Genom satsningar på bland annat flyg, fotboll och futurism ska framtiden säkras.

Utvecklingen får även ringar på vattnet i väst: prestigefyllda arkitektbyråer i London flygs in för att rita nya praktbyggnader, bland annat nya badorter längs kusten. Inte direkt ett attraktivt resmål vid 50-gradiga värmeböljor under semestern, men kanske ett alternativ till Gran Canaria för solhungriga nordbor på vintern.

Och i länder med statskapitalism går utvecklingen extremt snabbt. Vi har sett samma sak i Kina: när man trycker på “den stora knappen” försvinner det mesta av byråkratin och regleringarna. Kanske även arbetsmiljöregler för de många arbetskraftsinvandrarna på tillfälliga kontrakt, men det är en egen diskussion.

Framtidsstad

Det ofta omtalade projektet “The Line” låter nästan som science fiction: en stad som sträcker sig över 170 kilometer, “från storslagna berg genom inspirerande ökendalar till det vackra Röda havet,” enligt projektets officiella hemsida. Vidare: “Ett spegelvänt arkitektoniskt mästerverk som reser sig 500 meter över havet, men är 200 meter brett och landbesparande.”

“The Line” ska bli en del av megastaden NEOM och är tänkt som ett statement för framtidens stadsutveckling, helt fri från vägar, bilar och utsläpp, och drivet av 100 procent förnybar energi. Oljelandet vill tvätta rent sitt image. Hela projektet ska vara klart 2045 till en kostnad av 500 miljarder dollar, men en ny konsultrapport har väckt tvivel om det realistiska med tidsplanen, enligt Bloomberg.

“Sportswashing”

2034 arrangeras fotbolls-VM i landet, och den lokala fotbollsligan har lyckats locka inte bara superstjärnor som Cristiano Ronaldo och Karim Benzema i pensionsåldern, utan även lovande spelare i sin bästa ålder som valt en arabisk fantasilön framför europeisk prestige och titeljakt. Liknande satsningar har USA och Kina aldrig lyckats med på samma sätt.

Även i Premier League, Englands högsta division, har Saudiarabiens statliga investeringsfond gjort entré genom ägande i traditionsrika Newcastle United. Där kom de dock för sent för att kunna pumpa in lika mycket pengar i klubben som Abu Dhabi gjort i Manchester City under 17 år, eftersom nya regler sätter strängare begränsningar.

Däremot har fonden skapat splittring och uppståndelse i golfvärlden med introduktionen av LIV-serien som ett alternativ till PGA-touren. Västerländska traditioner och monopol får ge vika när de riktigt stora pengarna läggs på bordet.

SAS-partner

2012 bytte det statliga flygbolaget Saudi Arabian Airlines namn till Saudia och blev medlem i SkyTeam, samma allians som SAS anslöt sig till förra året. Bolaget investerar kraftigt i de senaste flygmodellerna från Airbus och Boeing och har som mål att driva 250 flygplan fram till 2030.

Regionala flygbolag som Emirates och Qatar Airways har haft stor framgång med att erbjuda attraktiva mellanlandningar från Europa och (syd)öst, och nu vill Saudiarabien ha sin del av kakan. Branschorganisationen IATA uppskattar att dessa bolag tillsammans kommer ha en världsledande bruttomarginal på 8,7 procent i år och enligt en uppdatering från Saudia är varumärket nu värt 1,1 miljarder dollar, en ökning på 34 procent från förra året.

Öppnar gradvis upp

Så vad betyder allt detta för en västerländsk investerare? Att investera i Saudiarabien är långt ifrån enkelt, och det finns fortfarande betydande restriktioner på utländskt ägande, men möjligheter finns.

Det mest uppenbara är exponering mot landets aktiemarknad via en ETF som till exempel iShares MSCI Saudi Arabia, som följer huvudindexet på börsen. Där får man exponering mot flera företag med “Saudi” i namnet, statligt ägda bolag inom bland annat olja, finans och telekom. Utvecklingen har varit stabil sedan toppen våren 2022, men indexet kommer sannolikt på sikt gynnas av att fler framtidsinriktade företag tas med fördelade på flera sektorer.

För den mer äventyrslystne blir det allt lättare med direktägande i fastigheter och startups. Saudiarabien har haft ett fläckigt rykte i västvärlden, så tiden får utvisa hur väl den unge kronprinsen lyckas förändra uppfattningen. Det ska i alla fall inte saknas ambitioner.



