Farliga börsrekord

S&P 500 och Nasdaq fortsätter att nå nya rekordnivåer. Nu blinkar många varningslampor

Sedan börsfallen efter den beryktade Liberation Day i början av april har S&P 500-index stigit med 26 procent, med flera historiska toppnoteringar längs vägen. Nasdaq Composite – som omfattar cirka 3 000 teknikbolag – har stigit med 37 procent. Europeiska aktier har också stigit rejält, men inte med samma styrka. STOXX Europe 600 är upp 11 procent under samma period. Nu spår flera analytiker att stora kursfall kan komma när som helst. Inte alla delar den uppfattningen.

God vinstutveckling

Flera faktorer ligger bakom börsrallyt. Teknikbolagen fortsätter att leverera stabila vinster och ger positiva framtidsutsikter. Det råder en viss lugn kring tullsatserna, dollarn har försvagats och allt fler ekonomer tror nu att Federal Reserve kommer att sänka räntan i september.

Pengar strömmar till amerikanska aktier snarare än statsobligationer. Samtidigt visar investeringsviljan inom artificiell intelligens – både i kompetens och datorkraft – inga tecken på avmattning. Det är också värt att notera att vinsterna för S&P 500-bolagen förväntas öka med nio procent under andra kvartalet, enligt Bank of America. Ökningen drivs av starka resultat inom teknikbolag och banker. Som jämförelse förväntar sig banken ingen generell resultatuppgång bland de europeiska STOXX Europe 600-bolagen detta kvartal.

Skyhöga värderingar

Inte minst är det euforin kring artificiell intelligens som får skeptiska marknadsobservatörer att dra paralleller till IT-bubblan runt millennieskiftet. Ett exempel är den cykliskt justerade Shiller CAPE-kvoten, som används för att bedöma om aktiemarknaden – S&P 500 – är övervärderad, undervärderad eller rimligt prissatt ur ett historiskt perspektiv.

Shiller CAPE-kvoten dividerar aktiepriset med genomsnittlig inflationsjusterad vinst under de senaste tio åren. Den ligger nu på cirka 38. Det är mer än dubbelt så högt som det långsiktiga genomsnittet och närmar sig toppnivån under IT-bubblan på 44, skriver Financial Times.

Investeraren Warren Buffett har sin egen metod för att mäta risk på aktiemarknaden: Vad är aktiemarknaden värderad till i förhållande till BNP? Den ligger nu på omkring 200 procent, vilket enligt hans enkla formel indikerar att marknaden är kraftigt övervärderad. Som en konsekvens sitter hans investmentbolag Berkshire Hathaway nu med en betydligt större kontantandel än normalt.

En trogen ”vargen-kommer”-observatör, David Edwards från investmentdelen av franska storbanken Societe Generale, noterar att aktiemarknaden nu är skyhögt värderad trots stigande räntor på 30-åriga amerikanska statsobligationer. Normalt skulle sådana räntehöjningar dämpa börserna. Men motsatsen sker, och Edwards tror att en omfattande korrektion kan komma – inte bara på de högt värderade teknikaktierna utan på hela marknaden. Daniel J. Ivascyn, investeringschef på PIMCO, som är jättestora inom obligationer, menar att investerare nu bör överväga obligationer framför högt värderade och därmed riskabla aktier.

Tror på fortsatt uppgång

Vincent Deluard, chef för globala makrostrategier på StoneX Group och investeringsrådgivare åt stora pensionsbolag, målar i podcasten Hidden Forces upp en annan och mer positiv bild av marknaden. Han menar att vi befinner oss i en tid av permanent stimulans, där statliga utgifter och stödprogram håller ekonomin konstgjort stabil. Detta ger aktiemarknaden fortsatt lyftkraft, även vid höga värderingar och svagare konjunktur.

Flera storbanker, som Morgan Stanley, tror på fortsatt stigande kurser. Strategen Mike Wilson pekar på ökande vinstförväntningar över sektorer, förväntade räntesänkningar 2026 och motståndskraft mot geopolitiska chocker som skäl för att hålla fast vid ett 12-månaders kursmål på 6 500 för S&P 500. Dagens nivå är redan runt 6 350.

Robusta marknader trots oro?

Orosmolnen hopar sig hos investerarna, inte minst på grund av Trumps attacker mot institutionerna i USA, geopolitiska spänningar och stigande skuldsättning i många länder kombinerat med stigande räntor på statsobligationer. Skyhöga tullar mot Brasilien och Indien gör inte situationen bättre. Men hittills har aktiemarknaden stått emot dessa faktorer, bortsett från reaktionen efter Liberation Day.

Skulle en ny korrektion komma – kanske mer långvarig – kan det slå hårt mot investerarna. Stora pensionsmedel ä r placerade på börsen, och många människor ser fram emot en snar pension. På ett seminarium några dagar efter de kraftiga kursfallen runt Liberation Day i april höll Nordeas chefsekonom i Norge Helge Pedersen ett anförande om den ekonomiska utvecklingen.

– Jag pratade med min pensionsrådgivare förra veckan, sa han. – Alla hans upplägg har jag nu kastat i soptunnan. Jag har precis ”vunnit” 3–4 extra år på arbetsmarknaden, konstaterade chefsekonomen lakoniskt.

Men som vi vet gick marknaden upp igen, och nu slår börserna i USA rekord efter rekord. Många observatörer tänder därför varningslamporna och plockar fram ord som ”bubbla” och ”kris” i sina analyser. Marknaderna är mycket högt värderade, och det finns skäl till.



