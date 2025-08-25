Ett moln hänger över mjukvarujättarna

De molnbaserade mjukvarujättarna skakas om – men är detta en kris eller ett köptillfälle?

När aktierna i HubSpot, Atlassian, Monday.com och Salesforce faller är frågan om AI undergräver hela affärsmodellen eller om marknaden bara överreagerar.

”Artificiell intelligens (AI) äter upp mjukvaruföretagen.” Detta är en av flera populistiska formuleringar som används om den växande investerarskepsisen mot även stora amerikanska programvarubolag. Nervositeten syns tydligt i kurserna. Monday.com, som levererar molnbaserad programvara för arbetsflöden och projektstyrning, har drabbats särskilt hårt. På tre månader har detta SaaS-bolag tappat 43 procent av sitt börsvärde, och 44 procent de senaste sex månaderna.

Stora fall

Blodbadet bland mjukvaruföretagen har även spridit sig till andra stora aktörer. Atlassian, som tillhandahåller verktyg för projektplanering och projektledning som Jira, Confluence och Trello, har tappat 44 procent de senaste sex månaderna. Investerarna i HubSpot, som levererar molnbaserad CRM-programvara, har under samma period sett aktien falla med 39 procent. Något bättre ser det ut för Salesforce, också ett CRM-bolag, som ”bara” har tappat 23 procent under det senaste halvåret.

Enligt en rapport från AlixPartners – ett internationellt konsult- och rådgivningsföretag i New York – är nu över 100 av dessa bolag hårt pressade. Rapporten med den kaxiga titeln ”The End of a Software Era” hävdar att företagen kläms mellan innovativa AI-startups och etablerade jättar. De traditionella SaaS-modellerna med användarbaserad prissättning tappar mark.

Kunderna efterfrågar i allt högre grad intelligenta, AI-drivna agenter som kan automatisera arbetsflöden och beslut. Samtidigt finns en trend mot mer resultatbaserade prismodeller där man betalar för effekt snarare än licenser. Därför spekuleras det i om de traditionella SaaS-modellerna redan har sett sina glansdagar. Den snabba utvecklingen av digitala AI-agenter är den främsta anledningen till investerarnas nervositet.

En överreaktion?

Men inte alla är beredda att spå programvarubolagens undergång. Med helt andra kursnivåer ser många analytiker nu stora uppsidor i dessa aktier. Monday.com ökade omsättningen med 26 procent i andra kvartalet och en såg en kundtillväxt som klart översteg bortfallet. Bolaget guidade dock något lägre förväntningar på tredje kvartalet, vilket fick aktien att falla 27 procent. Morgan Stanley menar att kursreaktionen är överdriven och har satt rekommendationen ”övervikt” med en förväntan som ligger 53 procent över dagens nivå. Salesforce, som har återhämtat sig något den senaste tiden efter att den aktivistiska hedgefonden Starboard Value dubblade sitt ägande i bolaget, kan se sitt förtroende stärkas. Analytiker ser en betydande uppsida i denna aktie.

Nya möjligheter

Artificiell intelligens är inte bara ett hot mot mjukvarubolagen. Det är också en teknologi som dessa fö retag använder i stor utsträckning för att dels effektivisera sin egen verksamhet, men också för att ge kunderna AI-lösningar i produkterna. I synnerhet tillhandahålls digitala agenter som kan effektivisera kunddialogen, segmenteringen och integrationen med andra digitala kanaler och system, vilket möjliggör en mer effektiv användning av data. Dessa agenter kan erbjuda kunderna betydande fördelar och kan därför leda till ökad lojalitet gentemot mjukvaruleverantören.

Med agenter och andra AI-baserade lösningar växer nya och spännande prismodeller fram. En vanlig modell är att erbjuda ett antal ”credits” och ta betalt för extra användning. En annan modell är pris per samtal, exempelvis i kunddialogen. En tredje modell är att koppla datakällor till betalning.

I alla tre fallen finns möjligheter till lönsam merförsäljning. Vi ser början på en rörelse från licensbaserade abonnemangslösningar till en kombination av abonnemangs- och konsumtionsbaserad betalning. Ju djupare in i lösningarna kunden går, desto svårare blir det att byta leverantör.

Hur ska de prissättas?

Det är särskilt svårt att hitta det investerare kallar ”rimligt värde” för dessa mjukvarubolag. Deras intjäningsförmåga varierar kraftigt, vilket gör att traditionella värderingsmetoder ofta är olämpliga. Affärsmodellerna förändras i takt med att artificiell intelligens skapar nya marknadsdynamiker.

Och hur stor vikt ska vi lägga vid bolagens kristallkula? Är abonnemangsintäkterna stabila eller sårbara för ständiga förändringar i branschen? Hur påverkas lönsamheten av nya prismodeller?

En del av risken i aktierna är nu borta när värderingarna har sjunkit kraftigt. Ändå hänger ett moln kvar över de molnbaserade programvarubolagen. Det återstår att se om molnet är hotfullt svart eller bara en rosa solskensmoln.



