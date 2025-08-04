Ett abrupt slut för exporten till USA?

Det färska handelsavtalet mellan EU och USA kan innebära ett massivt avbräck i lönsamheten och en kraftig minskning av exporten för europeiska exportföretag. Investerare bör vara vaksamma.

Föreställ dig en amerikansk möbelbutik som köper en stol från Europa för vidareförsäljning. Inköpspriset den 1 januari var 100 euro. Då kostade en euro 1,03 dollar, så priset blev 103 dollar. Sedan dess har dollarn försvagats, vilket gör att stolen nu kostar 114 dollar. Prisökningen på 11 procent är helt och hållet kopplad till en svagare dollarkurs.

Från EU (liksom från Norge) införs en importtull på 15 procent ovanpå detta. Inköpspriset blir därmed drygt 131 dollar för samma stol. Prisökningen från januari blir alltså totalt 27 procent.

För dyr import?

Om möbelbutiken kan ta 150 dollar för stolen på marknaden, har bruttomarginalen fallit från 31 till 13 procent. Det kanske inte täcker butikens kostnader. Vad händer nu? Kommer möbelbutiken att sluta importera från Europa och i stället endast sälja amerikanska möbler?

Detta är den stora frågan för exportchefer just nu. Måste de hitta alternativa marknader för sina varor? Måste de sänka sina priser och därmed vinsten? Måste de minska produktionen och skära ner på personalen? För många innebär detta en tuff omställning. Och ännu värre blir det om varorna innehåller komponenter från andra länder med ännu högre tullsatser, exempelvis Kina.

Många kliar sig i huvudet nu, inklusive centralbankschefen Powell och ekonomer på båda sidor av Atlanten. Visst väntas stora extrabelopp tillföras den amerikanska statskassan. Men sker det på bekostnad av högre inflation och minskad tillväxt? Innebär det också att räntesänkningar skjuts upp? Powell höll räntan oförändrad vid det senaste mötet i juli, trots starkt politiskt tryck att sänka den.

Exporten kommer att minska

Det kommer att ta många år innan vi helt kan förstå effekterna av Trumps nya handelsregim. Men exportföretagen har inte råd att vänta med att ställa om. Här är några möjliga utfall:

Etablera produktion i USA, med de stora investeringar det innebär

Sänka priset till den amerikanska återförsäljaren som i sin tur får nöja sig med lägre marginal

Acceptera minskad export till USA och därmed lägre omsättning

Försöka ersätta försäljningen till USA med andra marknader – lättare sagt än gjort

Vad betyder detta för dig som investerare?

Ta dig tid att granska din portfölj och se om du har bolag med stor export till USA och ingen lokal produktion. Då kan det finnas risk för fallande lönsamhet och därmed lägre värdering. Vad säger ledningen? Hur planerar de att hantera de nya förutsättningarna? Borde du överväga att minska din exponering i bolaget?

Omedelbara reaktioner

Mercedes-Benz och Porsche varnade för lägre resultat bara dagar efter att handelsavtalet offentliggjordes. Volkswagen och Stellantis – som skapades när Fiat-Chrysler och Peugeot slogs samman – har nedgraderats av kreditvärderingsinstituten. Fler vinstvarningar kommer att följa.

Vilka amerikanska bolag får förbättrad konkurrenskraft? Det kan vara bolag med låg importandel eller som har betydande konkurrens från utländska leverantörer. Bilindustrin ligger nära till hands, då 15 procent tull nu införs på exempelvis tyska och franska bilar – medan amerikansk bilexport till EU slipper tull.

Osäker energiöverenskommelse

Eftersom avtalet också innebär att EU ska köpa energi och energirelaterade produkter för 250 miljarder dollar årligen från USA, är amerikanska energibolag väl positionerade. Intressanta bolag kan vara LNG-exportörer och utvinningsbolag som Cheniere Energy, NextDecade och Venture Global, samt olje- och gasexportörer som ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips och Valero Energy. Eller operatörer av pipelines som Energy Transfer och Kinder Morgan. Många av dessa bolag steg rejält när handelsavtalet blev känt. Nu tror dock många analytiker att avtalet får betydligt mindre faktisk handelsmässig betydelse, bland annat eftersom köpare av petroleumprodukter handlar där priset är lägst, och det rör sig om icke-bindande målsättningar. Men om Europas energiimport från USA ökar betydligt, kan det också gynna rederier som BW LPG, samt olje- och produkttankrederier som Scorpio Tankers, Frontline, Torm och Teekay Tankers.

America first

Även amerikanska läkemedelsbolag väntas gynnas av avtalet trots att det fortfarande är oklart vilka regler som kommer att gälla. På konsumentmarknaden har Adidas – med norske Bjørn Gulden i spetsen – meddelat att tullarna kommer att kosta bolaget flera hundra miljoner euro, då mycket av produktionen sker i Vietnam och Indonesien, där tullsatserna är ännu högre. Nike steg när tullavtalet blev känt.

Detta är bara ett litet utdrag av den handelsmässiga "revolution" som nu inletts. Europa är inte den mest sårbara regionen – andra länder har drabbats av betydligt högre tullar – men även för Europa får den nya amerikanska tullstrategin allvarliga konsekvenser. För dig som investerare har världen blivit svårare att navigera i, och du måste förhålla dig till konsekvenser som ingen ännu fullt ut förstår.



