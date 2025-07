Vil sterk dansk økonomi gi aksjeløft?

Den danske økonomien er knallsterk. Men når får vi se oppturen på Københavnbørsen?

Danmark har en av EUs sterkeste økonomier, og i 2024 ser det offentlige overskuddet ut til å bli 4,25 prosent av BNP. Statsgjelden er på kun syv prosent av BNP. Det er høy sysselsetting, god vekst i økonomien, og finansministeren har atter en gang oppjustert det som kalles «det finansielle handlingsrommet». År etter år er det store overskudd på handelsbalansen grunnet stor vekst i eksporten. Inflasjonen var 1,6 prosent i mai, og styringsrenten ligger på 1,6 prosent. Det er orden i sysakene.

Likevel gikk den ledende aksjeindeksen på Københavnbørsen, C25, ned med 4,5 prosent i første halvår. Stockholmsbørsen lå flatt, Helsinki steg 10 prosent, og Oslo Børs var best av de nordiske børsene med en oppgang på 11 prosent.

Lokomotivet trekker ned

At C25-indeksen i København falt, skyldes i hovedsak nedgang for lokomotivet Novo Nordisk. Selskapet mistet over 30 prosent av markedsverdien i første halvår etter skuffende testresultater på legemiddelet Cagrisema, sterk konkurranse fra Eli Lilly på slankemedisin og fallende tillit hos institusjonelle investorer. Den lenge høyt respekterte konsernsjefen Lars Fruegaard Jørgensen, ble overraskende sparket, og en arvtaker er ikke funnet. Aksjefavoritten Novo Nordisk ble det motsatte på noen få måneder. Biotek-selskapet Zealand Pharma mistet halve markedsverdien i første halvår. Nedturen for mange life-science-selskaper i Danmark kan delvis forklares med et betydelig fall i dollarkursen samt usikkerhet omkring rammevilkårene i USA. Det samme gjelder i stor grad selskaper innenfor alternativ energi, som Vestas og Ørsted. Ørsted, hvor Equinor eier ti prosent, hadde nok et dårlig første halvår, mens det er litt medvind for Vestas som tjener penger igjen.

Øl og banker stråler

Men man skal ikke la seg blende av indekser, spesielt ikke på markeder hvor enkeltselskaper utgjør en så stor andel av indeksen som Novo Nordisk gjør. Andre selskaper har en helt annen utvikling. Renholds- og serviceselskapet ISS steg med 35 prosent mens Carlsberg steg 28 prosent. Bryggerikonsernet har kjøpt det britiske leskedrikk-selskapet Britvic og integrert dem i tallene fra 2025.

Første halvår var også svært positivt for de store bankene. Danske Bank, Nordea, Jyske Bank og Sydbank steg alle mer enn 20 prosent, og spørsmålet er nå om fremgangen kan fortsette når renten er satt ned og rentemarginen faller. Jeg har tidligere skrevet om mulige bankfusjoner, etter at Nykredit kjøpte Spar Nord Bank med en betydelig gevinst for Spar Nord-aksjonærene. Det er spekulasjoner i Danmark om en mulig storfusjon i Jylland mellom Jyske Bank og Sydbank, i en tid hvor konsolideringer i finanssektoren fortsetter og antall banker reduseres.

Uro hos logistikk-gigant

Det største oppkjøpet i dansk historie fant sted da logistikkselskapet DSV i 2024 kjøpte DB Schenker fra Tyskland. Prisen var svimlende 14,3 milliarder euro, eller nesten 170 milliarder norske kroner. Transaksjonen ble bekreftet i april i år. DSV har vist formidabel vekst gjennom mange år og vet hvordan de skal kjøpe og integrere selskaper for å skape synergier.

Med oppkjøpet blir DSV verdens største speditørvirksomhet. Men det er uro blant investorene grunnet store negative medieoppslag om en svært kritikkverdig lederstil fra toppsjefen, og mange direktører har forlatt selskapet etter at han ble toppsjef. Uro i ledelsen er det siste DSV trenger nå når en gigantisk integrasjon er iverksatt.

Det er urolige tider i bransjen. Container- og logistikkselskapet Maersk hadde to fantastiske år under pandemien, hvor aksjekursen rundet 24 000 og utbyttet per aksje var på 11 500 danske kroner i 2022. Nå er aksjekursen halvert, og utbytte per aksje for 2025 estimeres i hundrelapper. Aksjen er veldig volatil og styres hovedsakelig av fraktratene. Uroen i Midtøsten og usikkerhet om global handel i lys av tollsatser gjør investorer nervøse og tilbakeholdende.

Nordens vekstsenter

Det er 25 år siden Øresundsbroen ble innviet. Forbindelsen som knytter København og Malmö sammen har skapt en dynamisk Øresundsregion for så vel næringsliv som turisme. Nå bygges Femern-forbindelsen som fører til at man i 2029 kan kjøre fra Rødby i Danmark til Puttgarden i Tyskland uten ferge. Det vil knytte Danmark enda sterkere til kontinentet og det tyske markedet. Fornyet vekst ventes, kanskje spesielt på transport- og logistikksiden. Mange danske selskaper satser på å få en pen del av kaken når Tyskland skal foreta en massiv opprustning av sin infrastruktur. Det kan være selskaper som Rockwool (isolering) og H+H International (betong). Flyselskapet SAS har bestilt 55 nye fly og satser på stor ekspansjon fra København. Samtidig har Air France-KLM offentliggjort planer om å bli hovedaksjonær i flyselskapet.

Mange av de børsnoterte selskapene i København er markedsledende, eksportorienterte og veldrevne. Det gir investorene fin, global eksponering. Dette, kombinert med en sterk økonomi, gode rammevilkår, lave renter og direkte adgang til Europa, gjør at det kan være interessant å følge godt med på selskapene på Københavnbørsen fremover.



