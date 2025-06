Muligheter i dollarfallet

Vi har fått en ny bekymring – det vedvarende verdifallet for amerikanske dollar. Eller er det nå du kan høste gevinster?

Hvis du 1. januar i år kjøpte Netflix-aksjer for 10 000 kroner og for samme beløp i Nordic Semiconductor, og du selger nå, ser regnestykket slik ut (uten transaksjonskostnader): Netflixs aksjekurs har steget 37,8 prosent i år, hvilket gir brutto investeringsavkastning på 3 781 kroner. Problemet er bare at du kjøpte den til en dollarkurs på 11,39 og selger på 10,03. Det stjeler en stor del av gevinsten, så nå tar du kun ut en gevinst på 2 135 kroner.

Nordic Semiconductor ga prosentvis en noe lavere bruttoavkastning (31,7 prosent), men du beholder hele gevinsten da du kjøper og selger i samme valuta . Gevinsten ved denne investeringen blir 3 171kroner. 49 prosent høyere enn din gevinst på Netflix. Ingen av selskapene betalte utbytte i perioden. Alle tall er før skatt.

Stor eksponering i USD

Vi vet at mange av oss – også pensjonsselskapene – er, og har vært – relativt tungt eksponert i amerikanske verdipapirer. Vi har i lang tid ikke bekymret oss om dollarkursen. Med de betydelige aksjonærverdiene som mange amerikanske selskaper har levert, har pengene strømmet til USA, og dollaren har blitt styrket. Kombinert med kronesvekkelse har dette i mange år gitt høy avkastning til norske investorer. Nå endrer bildet seg.

Ingen av oss vet hvor dollar- eller kronekursen beveger seg. Tror du dollaren nærmer seg bunnen, bør du kanskje kjøpe amerikanske aksjer nå? Inntjeningsevnen er fortsatt god, og du får en god «rabatt». Apple er ned omkring 19 prosent i år, justert for utbytte. Dollaren har falt 11,9 prosent mot kronen. Tror du på selskapet fremover, så får du den nå 31 prosent billigere enn ved årsskiftet.

Hvor er vi på vei?

Tror du derimot at kronen fortsatt blir styrket mot dollaren, kan du vurdere å redusere din beholdning i USA og flytte den til andre markeder hvor valutarisikoen er mindre. Du vet imidlertid at valutaen kun er en parameter, og all uro omkring tollsatser og geopolitikk skal naturligvis tas med i vurderingene.

Du kan også overveie valutakurssikring, men det er ofte en løsning som kan bli dyr over tid.

Spekulasjon i dollarkursen

Ser du spekulative muligheter i valutamarkedet, kan du gå inn i long- eller short-posisjoner med håp om å utnytte kursbevegelsene. En mulighet er Contracts For Difference (CFD). CFDer er et finansielt instrument, et derivat, som reflekterer prisutviklingen til et gitt underliggende finansielt aktivum. Det kan være en valutakurs, enkeltaksje, en aksjeindeks, råvarer, kryptovaluta osv. Da eier du ikke det underliggende aktivumet, men du har eierskap til prisutviklingen som aktivumet gjennomgår i løpet av perioden du eier CFDen. Når du handler CFDer, inngår du en avtale direkte med handelsplattformen der du er kunde, ettersom CFDer ikke er notert på en børs. Handelsplattformen er derfor motpart i de enkelte handlene. Du kan også velge å gire investeringen, som gjør gevinster større, men også tap tilsvarende større. Det er viktig å være klar over risikoen med dette instrumentet.

Viktige valutakurser

Vi skal holde øye med både dollar- og kronekursen. Kronen har styrket seg pent også mot euro siden april og er nå på nivået for ett år siden. En styrket krone kan påvirke inntjeningen i norske eksportselskaper negativt, men det blir også billigere å investere i andre utenlandske aksjer. Igjen handler det om å se fremover og realistisk vurdere mulige scenarier. Historiske kursbevegelser kan man ikke bruke til mye. Styrkes kronen, kan det gjøre reiselysten og importen større og bidra til lavere inflasjon, og derved gi et bedre grunnlag for sentralbanksjef Ida Wolden Bache til å senke renten flere ganger fremover. Valuta er et viktig element i investeringsstrategien. Problemet er at det er vanskelig å spå utviklingen, spesielt om fremtiden, som danske Storm P. visstnok skal ha sagt.



