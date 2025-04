Tør vi investere i USA?

Spørsmålene tårner seg opp etter President Trumps første måneder på jobb. Er det egentlig noe for investorene å uroe seg over?

De amerikanske børsene har vært gjennom en mindre korreksjon etter kraftig oppgang i flere år. Det er helt normalt. Etter noen ukers kursfall er eksempelvis Nasdaq på samme nivå som i september. Vi vet ikke om fallene fortsetter eller om børsene retter seg. På lang sikt har ingen havn vist seg tryggere enn de amerikanske børsene. Noen vil kanskje se de seneste ukers kursfall som en mulighet til å kjøpe solide aksjer med god rabatt.

Likevel skjer det noen fundamentale endringer i administrasjonen som får observatører og investorer til å stille alvorlige spørsmål om USAs troverdighet. Vi investorer er naturligvis opptatt av effektene av tollsatser og handelskrig, som Trump retter også mot gode allierte land. Tesla-aksjonærer er ukomfortable med dobbeltrollen til Elon Musk. Vi hører skremmeskudd på skremmeskudd fra administrasjonen, men vet ikke helt hva vi skal regne med eller tro på. Vi holder pusten.

Angrep på demokratiet

Men USAs grunnvoller rystes mer på et annet område som kanskje ikke får like stor oppmerksomhet. President Trumps angrep på amerikanske institusjoner kan på sikt skape en betydelig politisk risiko. Det kan gjøre det mindre attraktivt å investere i USA, vanskeliggjøre internasjonalt samarbeid og svekke landets troverdighet. Økonomiprofessor Daron Acemoglu fra Massachusetts Institute of Technology, nobelprisvinner i ø konomi i 2024, sier i et intervju med den danske avisen Børsen at Trumps angrep på amerikanske institusjoner er uten sidestykke. Han fremhever at Trumps forsøk på å få kontroll over FBI, justisdepartementet og finanstilsynet kan bli mer avgjørende for den amerikanske økonomien enn handelskrigen.

Nobelprisvinneren begrenser ikke sin frykt over svekkede institusjoner til områder som cybersikkerhet og behandling av eksempelvis pandemier. Han ser en direkte negativ effekt på økonomisk vekst og svekket innovasjonskraft, som USA er svært avhengig av. Han sammenligner Trumps målrettede angrep på kontrollorganer for maktutøvelse med hva vi har sett fra Erdogan i Tyrkia, Orban i Ungarn og Bolsonaro i Brasil. «Hvis amerikanerne mister tilliten til FBI, domstolene og Finanstilsynet, kan det få katastrofale konsekvenser for innovasjonen» uttalte Acemoglu og forklarte at det vil øke risikoen for en betydelig stagnasjon.



En utsatt allianse

Samtidig stiller politikere, analytikere og observatører seriøse spørsmål om den transatlantiske alliansen er død. Er Folkeretten plutselig uten substans? Når Trump fortsetter et raid mot eierskap av Grønland og bruker Natos generalsekretær som nikkedukke på et pressemøte i det hvite hus med ordene: «Vi vil få kontroll over Grønland på den ene eller andre måten, og du vil hjelpe oss med det,» pekende på Mark Rutte, kan intensjonen uttrykkes klarere? Generalsekretæren tok ikke til motmæle, og hvor er vi så på vei? Trumps utspill strider mot alt Nato står for. Kan vi fortsatt se på USA som vår sterke allierte partner? Og hvis ikke, hvilke risikoer og hvilken verdensorden skal vi så forholde oss til?

Den kjølige investor er upolitisk i sin analyse og lar ikke en personlig holdning til en president styre investeringsbeslutninger. Investoren vil se nøkternt på effekten av beslutninger, det være seg kalibrering av handelspolitikken, reduksjon av unødig byråkrati, reduksjon av offentlig gjeld, beskyttelse av arbeidsplasser eller avbyråkratisering i beslutningsprosesser.

Stigende politisk risiko – i USA!

Men investoren påvirkes av politisk risiko. Friskt i minne har han Putins invasjon av Ukraina. Den kinesiske presidents vingeklipping av landets store teknologiselskaper i 2020, hvor tilliten til aksjemarkedet fortsatt ikke er helt reetablert. Den tyrkiske president Erdogans innblanding i nasjonalbanken, resulterte i valutarisiko og pengepolitisk kaos i landet. Eksemplene er mange.

Nå er realiteten at det snakkes om – og delvis praktiseres – en boikott av amerikanske varer i mange land. I vestlige land adresserer nå banker og regjeringer risikoen vi har som følge av avhengigheten av amerikanske teknologiselskaper i drift av bedrifter, banker og den offentlige administrasjonen. Hele infrastrukturen baseres på amerikanske plattformer. Er det tilfeldig at kursfallet på amerikanske teknologiaksjer faller sammen med at det tyske IT-selskapet SAP nå har blitt Europas mest verdifulle selskap? De store forsvarsbudsjettene som nå mangedobles vil forsøkes brukt på europeiske, og ikke amerikanske, forsvarssystemer. Tenk at vi skulle komme hit!



Investorer skal ikke la seg skremme. Store amerikanske selskaper sitter på markedet og vil levere sterke resultater i overskuelig fremtid. Pengene kanaliseres dit hvor den risikojusterte avkastningen forventes å være best. Men eksemplet på fallet i Teslas aksjekurs viser at ingen er immune og at vi nå er i ferd med å skrive helt nye kapitler om det kapitalistiske USA. Det inkluderer hittil utenkelige analyser av holdbarheten av landets demokrati og den høye politiske risikoen.



