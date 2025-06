Har du tid til å kjøpe enkeltaksjer?

Hva gjør du før du kjøper en aksje, og hvor mye tid bruker du på dette?

Jeg kom over en spennende amerikansk undersøkelse om hvordan private investorer innhenter informasjon før de kjøper aksjer. En nylig utgitt forskningsrapport fra NYU Stern School of Business, The Research Behavior of Individual Investors, tar utgangspunkt i søkemotordata kombinert med transaksjonsdata fra et meglerhus. Dataene ble samlet inn i løpet av fire måneder i 2007, og de omfattet totalt 8 millioner klikk og 60 000 timer på internett. Undersøkelsen studerte 484 husholdninger som handlet individuelle aksjer eller American Depositary Receipt (ADR) på nettet og i alt 2911 aksjekjøp.

Stor grad av spontanitet

Hvor lang tid bruker investorer i gjennomsnitt på nettet for å innhente informasjon før han eller hun handler en aksje? Beskjedne 29 minutter! Medianen i studiet var 6 minutter, så det er store forskjeller på hvor mye tid som brukes. Selv om denne undersøkelsen er spinkel på en rekke områder, med data fra 2007, skaper den refleksjon. Men først noen andre observasjoner fra rapporten:

Medianinvestoren foretar mesteparten av datainnsamlingen mindre enn 24 timer før handelen foretas.

De mest besøkte sider er forskjellig finansielle nyhetssider. Yahoo Finance var spesielt mye brukt.

Den største aktiviteten fant sted i tiden rundt offentliggjøring av kvartalsregnskaper.

Det ses mest på aksjegrafer og dagens bevegelser, samt tabeller over nøkkeltall før det trykkes på kjøpsknappen. Mange investorer undersø ker ikke videre.

De som går videre ser mer på kursgrafer, noen leser analytikernes vurderinger, og noen ser på tekniske indikatorer.

Det brukes kun 10 sekunder på risikoanalyse, slikt som beta (hvor mye en aksje svinger i forhold til markedet) eller volatilitet.

Analysen avdekker naturligvis store forskjeller mellom investorene, men jeg sitter igjen med to spørsmål. Det første er om mange av oss bruker mer tid på nettsurfing når vi skal kjøpe løpesko, langrennsski eller reise på helgetur, enn vi gjør når vi skal kjøpe aksjer? Det andre er om vi evner å få tilstrekkelig innsyn i de selskapene vi investerer i?

Komplekst og tidkrevende

Det kan ta lang tid å få et godt innsyn i et selskap. Ta Yara eller Kongsberg Gruppen som eksempler. Hva leverer de egentlig? Til hvilke markedssegmenter? På hvilke markeder? Hvor eksponert er de for politisk risiko? Eller valutarisiko? Hvordan tjener de penger, og hvordan er utviklingen i inntjeningen? Hvilke segmenter stiger eller faller? Er det politiske endringer på vei som kan endre markedsvilkårene? Er det stabilitet i ledelsen? Selv en analytiker i disse selskapene har mange ubesvarte spørsmål.

Har du ikke tiden til å sette deg inn i et selskap og de markeder det opererer på, kan det kanskje være bedre å investere i et fond, en indeks eller en ETF, eller overlate investeringene til profesjonelle. Skal du investere en del av kapitalen i enkeltaksjer, vil jeg anbefale deg å bruke en god del tid på risikofaktorene. Det er dine penger, og du bør ha en god formening om hvilken risiko et aksjekjøp utgjør for din fremtidige økonomiske situasjon.

Kursgrafen sier ikke så mye

Hvis kursen faller, blir aksjen så billigere? Ikke nødvendigvis. Hvis det er et fall i inntjeningen som får kursen til å falle, kan du oppleve at aksjen blir markant dyrere målt på prisen i forhold til inntjeningen (p/e). Derfor er det viktig å forstå hvilke faktorer som påvirker kursen. Price/earning er et godt peilemerke, men det kan ikke stå alene.

Tyske bilfabrikanter har svært lave p/e-vurderinger fordi de opererer i en bransje under markant forvandling og med betydelig markedsrisiko. Det er ofte en god grunn til at verdsettelsen er så lav. Andre selskaper, som eksempelvis Microsoft, kan ha en høy p/e, men viser evnen til å vokse år for år, både i omsetning og inntjening. Den er dyr, jovisst, men kan være en god investering likevel.

Analyse og innsikt kan redusere risikoen. Det krever tid og evner å være en grundig investor. Heldigvis er det mange gode investeringsmuligheter for folk med liten tid, men stor appetitt for børsmarkedet. Tilpass din investeringsstrategi etter dette, så unngår du unødig risiko.



CMC Markets er en ‘execution-only service’ leverandør. Dette materialet (uansett om det uttaler seg om meninger eller ikke) er kun til generell informasjon, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ingenting i dette materialet er (eller bør anses å være) økonomiske, investeringer eller andre råd som avhengighet bør plasseres på. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, sikkerhet, transaksjon eller investeringsstrategi. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Selv om vi ikke uttrykkelig er forhindret fra å opptre før vi har gitt dette innholdet, prøver vi ikke å dra nytte av det før det blir formidlet.