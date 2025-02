Store kroner i små droner

Umoden milliardbransje krever treffsikker regulering

Denne uken kom nyheten om at det norske droneselskapet Nordic Unmanned er konkurs, etter å ha slitt økonomisk over lengre tid og gjennomført en kriseemisjon i fjor høst. Selskapet ble notert på lavterskel-markedsplassen Euronext Growth ved Oslo Børs i desember 2020, da lave renter og generell eufori preget markedene. Denne typen småselskaper med tilsynelatende lovende og fremtidsrettet teknologi fikk voldsom medvind. Men aksjekursen toppet ut bare et par måneder senere, i februar 2021, og tilbrakte deretter fire år i en brutal nedadgående trend før det sa stopp. Lønnsomheten var fortsatt et godt stykke unna, og det er synd for det som kunne blitt et nytt norsk teknologieventyr. For globalt er interessen for droner stor.



Nye Reddit-favoritter

I USA bygget det seg opp et voldsomt rally i drone-aksjer gjennom jul og nyttår. Bakteppet var blant annet oppmuntrende uttalelser fra maktpersoner som Elon Musk, kombinert med at nyhetsbildet ble preget av en rekke mystiske drone-observasjoner langs nordøstkysten av USA. Droneoptimismen på Wall Street ble ledet an av Red Cat Holdings, som steg over 350 prosent fra starten av november til starten av januar på nyheten om et samarbeid med Palantir Technologies om å innlemme programvare for visuell navigasjon i dronene sine. Red Cat opplevde en vanvittig popularitetsøkning rett før jul på Reddit-siden WallStreetBets, best kjent for å være en sentral driver bak de usannsynlige kursoppgangene i såkalte meme-aksjer som GameStop og AMC for noen år siden. Enda villere var kursutviklingen for Unusual Machines, som nesten tidoblet seg i løpet av den samme tomånedersperioden. Selskapet fikk en ekstra boost da det ble kjent at Donald Trump jr., presidentens eldste sønn, kom om bord som rådgiver og medeier. Denne typen kortsiktig eufori er typisk for et svært risikovillig marked, men kan ende med å koste dyrt for de som bommer med timingen. Begge de nevnte aksjene nær halverte seg i løpet av januar, og slike fall kan ta lang tid å hente inn igjen. I stedet kunne man for eksempel fått over fem prosent avkastning ved å bare sitte med hovedindeksen på Oslo Børs i årets første uker.



Bruksområdene utvides stadig

Kursutviklingen har også vært positiv, men mindre dramatisk, i mer etablerte drone-aksjer som Kratos Defense & Security Solutions, AeroVironment og Joby Aviation. Også større flyprodusenter som Boeing og Northrop Grumman har sikret seg god eksponering. Optimismen knytter seg blant annet til ideen om at det må produseres flere amerikanske droner. For med utsikter til en dramatisk handelskrig mellom USA og Kina, er det verdt å merke seg at kinesiske DJI er den suverene markedslederen for sivile droner, med ganske nøyaktig tre fjerdedeler av det globale markedet, ifølge Statista.



Et marked som ligger an til å bli verdt 100 milliarder dollar i løpet av 2030-årene. Den sammenslåtte årlige vekstraten (CAGR) for det neste tiåret er riktig nok blitt nedjustert de siste par årene fra rundt 25 prosent til 10-15 prosent hvis man ser på gjennomsnittet fra flere prognosemakere, men det er fortsatt nok av markedsandeler å kjempe om. Sivile droner har vist seg å være svært anvendelige og blir stadig mer populære til en rekke bruksområder. Mange bransjer har innsett at bruk av droner kan gjøre tungrodde prosesser mer effektive. Alt fra å beskytte utgravingssteder mot inntrengere til å tilby raskere og billigere levering av medisiner til isolerte områder. Innen landbruket brukes droner til å analysere jordsmonn, overvåke plantehelse og sprøyte avlinger, og i filmproduksjon gir de uante muligheter for kreative kamerabevegelser og spektakulære bilder i fugleperspektiv.



Reguleringsbehov

De ovennevnte vekstanslagene er én ting, men politikernes reguleringsbehov kan få stor innvirkning på hvor fort industrien i praksis kan vokse. Mye skjer på nasjonalt nivå og det kan derfor bli store geografiske forskjeller å forholde seg til. Regler og brukeratferd holder sjelden følge når ny teknologi er i rask utvikling og utrulling. Stadig hører man for eksempel om droner som stopper trafikken ved flyplasser, og for en måneds tid siden krasjet en drone inn i et av flyene som bidro til å slukke skogbrannene i Los Angeles.



I tillegg til bedre trafikkoordinering for å unngå kollisjoner, er det naturlig at nasjonale myndigheter ønsker å kunne identifisere droner på lang avstand ved mistanke om terror, sabotasje, eller ulovlig overvåking. Det amerikanske luftfartstilsynet (FAA) har åpnet for at droner ikke bare kan fjernstyres utenfor bakkepilotens synsvidde, men attpåtil kan skyte ut fyrverkeri som del av spektakulære lysshow.



Det blir spennende å se i hvilken grad det offentlige tør å ta i bruk droner til alt fra katastrofehåndtering til trafikkontroll. Ingen blir vel overrasket om EU-landene havner på etterskudd sammenlignet med USA og Kina også på dette området.



