Sør-Europa har våknet fra siestaen

Eurosonens utskjelte juniorpartnere tar ansvar når de voksne svikter.

Med tragikomiske regjeringskriser og svak økonomisk utvikling i EU-lokomotivene Tyskland og Frankrike, samt advarsler om en mulig gjeldskrise i Storbritannia, trenger det gamle kontinentet nye helter.



Da var det godt at de utskjelte ferielandene i Sør-Europa, syndebukker under den seige eurokrisen og ofte beskyldt for slapp arbeidsmentalitet med lange lunsjpauser etterfulgt av siesta, kom til unnsetning i løpet av 2024. Arbeidsmarked og pandemieffekt

Hellas, som mottok 288,7 milliarder euro i kriselån fra EU og IMF i perioden 2010-2018, hadde en BNP-vekst på 2,3 prosent i fjor, betydelig bedre enn 0,8 prosent for eurosonen som helhet.



Et land som Italia har underprestert i årevis og har bare ganske nylig nådd tilbake til samme BNP-nivå som før finanskrisen i 2007-09. Ting går i riktig retning, men der Italia fortsatt er tynget av betydelig gjeld, ser det bedre ut for Spania.



Landet som hadde en ungdomsarbeidsledighet på vanvittige 56 prosent i 2023, har klart å få denne ned mot 25 prosent, ifølge statistikk fra Trading Economics.



Nettopp et sterkt arbeidsmarked har vært en viktig bidragsyter til at den spanske økonomien vokste med 3,1 prosent i fjor. Mens den globale økonomien beveger seg i retning av mer proteksjonisme, er det verdt å merke seg at arbeidsinnvandring har vært en viktig bidragsyter til Spanias vekst, ifølge den franske storbanken BNP Paribas.



Banken trekker ellers frem avtagende inflasjon og god bedring i privat kjøpekraft som sentrale faktorer, og tror Spania kan bli vekstmotoren blant de større europeiske økonomiene også i 2025 og 2026. BNP-veksten anslås å avta til henholdsvis 2,5 og 1,8 prosent.



Det er fortsatt godt over eurosonen, men siste års gode vekst må sees i sammenheng med at Spania ble spesielt hardt rammet av pandemien. Den viktige turismeindustrien har trengt tid for å komme tilbake til normalen, og en lav baseeffekt gir altså utslag på vekstraten. Økonomien vokser likevel raskere enn i perioden 2013-2019.



Spania var verdens nest mest besøkte turistland i fjor, men utviklingen har gått så langt at lokalbefolkningen protesterer. Forslaget om 100 prosent skatt på kjøp av ferieboliger for ikke-EU borgere kan forstyrre eiendomsmarkedene i attraktive kyststrøk.



Gambling-øy leder an

For å komme helt til topps på den europeiske vekstlisten må vi enda lengre syd, nesten helt til Afrika. For der troner Malta, den lille middelhavsøyen som ofte blir litt glemt blant langt mer kjente feriesteder i området.

Også kjent som øya der Norsk Tippings viktigste konkurrenter har sine hovedkontorer, og der flokker av skandinaviske ungdommer har kombinert festing med å jobbe på kundesentre.

Nettopp den såkalte iGaming-sektoren har vært et viktig satsingsområde for Malta, som for over 20 år siden var tidlig ute med å bygge opp attraktive rammevilkår. Nå huser øya, med langt færre innbyggere enn Oslo, over 300 gaming-selskaper som ansetter mennesker fra hele verden og utgjør 12 prosent av Maltas BNP, ifølge rådgivningsselskapet KPMG.

Den maltesiske økonomien vokste 4,9 prosent i 2024, på toppen av 7,5 prosent i 2023. Andre viktige bidragsytere var særlig finans og turisme, men også eksport av elektronikk og farmasøytiske produkter.

Maltas BNP anslås å vokse i intervallet 3,6 til 4,3 prosent i både 2025 og 2026, ifølge anslag fra landets sentralbank og EU-kommisjonen.

Sprik mellom økonomi og aksjemarked

Mens CAC 40-indeksen i Frankrike knapt ga avkastning i fjor, steg den tyske DAX-indeksen 20 prosent til tross for landets trøblete økonomi.

Og der det spanske aksjemarkedet var på høyde med det tyske, er Maltas imponerende vekst i svært liten grad gjenspeilet i den lokale hovedindeksen. Den har gitt omtrent nullavkastning de siste tre årene og ligger fortsatt 25 prosent lavere enn høsten 2019.

For investorer forblir det en viktig lærdom at det ofte er lite samsvar mellom et lands økonomiske vekst og utviklingen i det lokale aksjemarkedet. De noterte selskapene får mye av sin inntjening fra helt andre steder, et sentralt poeng når man tenker geografisk diversifisering



CMC Markets er en ‘execution-only service’ leverandør. Dette materialet (uansett om det uttaler seg om meninger eller ikke) er kun til generell informasjon, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ingenting i dette materialet er (eller bør anses å være) økonomiske, investeringer eller andre råd som avhengighet bør plasseres på. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, sikkerhet, transaksjon eller investeringsstrategi. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Selv om vi ikke uttrykkelig er forhindret fra å opptre før vi har gitt dette innholdet, prøver vi ikke å dra nytte av det før det blir formidlet.