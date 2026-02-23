Nvidia, det Nasdaq-noterte selskapet med verdens høyeste markedsverdi (om lag $4 500 mrd.), ventes å levere en resultatvekst på 71,4% sammenlignet med samme kvartal i fjor, til $1,53per aksje i Q4. Samtidig er omsetningen for kvartalet ventet å øke 67,5% til $65,9 mrd., mens bruttomarginen ventes å stige sekvensielt til 75,0% fra 73,6%.

Den implisitte volatiliteten i opsjoner med forfall 27. februar ligger rundt 60%, og kan stige mot 100% når selskapet nærmer seg kvartalsrapporten onsdag kveld. Med en tydelig overvekt av bullish opsjonsposisjonering, er det en reell mulighet for at aksjen kan få nedadgående press når rapporten er ute og implisitt volatilitet faller. Opsjonsmarkedet antyder en bevegelse per nå på om lag 6,2% i etterkant av rapporten.

Fra et guiding perspektiv kan det være flere faktorer markedsaktørene kommer til å følge med på deriblant, en eventuell omsetningsøkning i Kina, hvordan Nvidia ser på etterspørselen fra de såkalte hyperscalers fremover. På margin og kostnadsiden kan prisøkningene på RAM brikker og sølvprisen påvirke marginene negativt fremover.

Det tekniske bildet ser slik ut: $195 har fungert som motstand siden november, mens $170 har vært støtte. Dersom aksjen ikke klarer å bryte over $195 etter rapporten, kan det åpne for en bevegelse tilbake mot støttenivået.

Figur: Nvidia-aksjen, januar 2025 – i dag



