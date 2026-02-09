Hva nå, India?

Fortsatt sterk økonomisk vekst – bare ikke for aksjemarkedene

Den indiske økonomien vokser med omkring 7 prosent i inneværende finansår som slutter i mars. Båret oppe av sterk innenlandsk etterspørsel, befolkningsvekst og moderat inflasjon er India absolutt et av lokomotivene i verdensøkonomien. Statsminister Narendra Modi underskriver stadig viktige handelsavtaler som forventes å gi styrket samhandel med blant annet USA, EU og Storbritannia. Makrobildet er overveiende positivt.

På aksjemarkedene er det derimot mindre optimisme, spesielt blant utenlandske investorer. Den toneangivende indeksen S&P BSE Sensex (BSESN) har riktignok steget med ca. 7,4 prosent årlig siden utgangen av 2023, men valutakursen er en brutal motspiller.

Valutarisiko

Den Indiske rupien har svekket seg betydelig mot norske kroner. I 2025 falt kursen omkring 10 prosent. Det har bidratt til å dempe avkastningen for norske investorer i India-eksponerte papirer. Fondene DNB India og Nordea India har falt henholdsvis 17 prosent og 16 prosent det siste året, trukket ned av valutasvekkelsen på indiske rupi. Mot amerikanske dollar har svekkelsen vært mindre – omkring 6,5 prosent nedgang i 2025. Det har vært nok til at utenlandske investorer har trukket store summer ut av de indiske aksjemarkedene. Når børsene i India ikke har falt mer, skyldes det en stor tilgang på innenlandsk risikokapital.

Høy verdsettelse har også dempet utenlandske investorers appetitt på indiske aksjer. BSE Sensex prises nå til omkring 22 ganger inntjeningen (p/e) – ned fra nivåer omkring 25-26 høsten 2024. Indeksen prises fortsatt høyere enn børsene i Tyskland, Japan og Kina, men betydelig under S&P 500 i USA. For en norsk investor er det valutarisiko på alle utenlandske børser, og har du investert i eksempelvis japanske verdipapirer, har svekkelsen i den japanske yen mot norske kroner vært langt verre enn rupien de siste årene. Glem heller ikke at den amerikanske dollaren har svekket seg omkring 14 prosent mot kronen det siste året.

Svakere inntjeningsvekst

Ifølge den indiske avisen Business Standard har inntjeningsveksten i de største indiske børsnoterte selskapene avtatt kraftig i 2025. Den samlede veksten i inntjening per aksje (EPS) for Sensex-indeksen lå rundt 1,3 prosent år-over-år – det svakeste nivået på nær fem år. Utviklingen forklares av økt marginpress som følge av høyere kostnader, ujevn etterspørsel i flere nøkkelsektorer og krevende sammenligningstall etter sterke resultater i 2023–2024. Dette, sammen med høye verdsettelser, har bidratt til flukten fra aksjer for utenlandske investorer, og det har presset aksjekursene ned. Men appetitten på direkteinvesteringer i India øker. Ifølge tall fra den indiske regjeringen og CEIC Data økte utenlandske direkteinvesteringer (FDI) i India med rundt 14 prosent i 2024–25, samtidig som innenlandske investeringer har løftet seg til omtrent 34–35 prosent av BNP, drevet av høye offentlige kapitalinvesteringer og økt privat investeringsvilje.

Modi åpner døren

India har handelsmessig vært et av klodens mest beskyttede markeder men nå skjer det mye. Statsminister Narendra Modi har de siste månedene inngått historiske handelsavtaler med Storbritannia, EU og nå senest USA.

– Alle avtalers mor, gliste presidenten i EU-kommisjonen Ursula van der Leyen da hun på EUs vegne underskrev en omfattende handelsavtale med India i januar. Tariffer senkes, markeder åpnes opp og importbarrierer reduseres. Avtalen med USA ble spesielt godt mottatt av både valuta- og aksjemarkedet i India, med styrket rupi og pen oppgang på børsene. Samtidig blir det kanskje morsommere å være inder, med tilgang på utenlandske biler til konkurransedyktige priser, samt champagne og whisky uten uhyrlige tollsatser. India har forpliktet seg til å ikke lenger kjøpe olje fra Putin og dekker deler av behovet med import fra USA og Venezuela.

Samtidig ønsker den indiske regjeringen å tiltrekke store utenlandske banker til landet og vurderer å tillate 49 prosent eierandel, mot dagens 20 prosent, skriver Financial Times. Dette skal ses som en del av Modis langsiktede program Viksit Bharat om å nå status som industriland/utviklet land innen 2047 – hundreårsjubileet for uavhengigheten fra britisk styre.

Grunnlag for fremtidig vekst

Det er velkjent at India er verdens mest folkerike land. Mer oppsiktsvekkende er det at samtidig som fødselsraten har falt under reproduksjonsnivået på 1,9 fødsler per kvinne, så har befolkningen i India steget med 53 millioner mennesker fra 2022 til 2025. Forventet levealder er steget til 72 år, en stigning på omkring 10 år siden å r 2000, ifølge Visual Capitalist/FN. I samme periode, 2022-2025, har den kinesiske befolkning falt med 36 millioner!

Grunnet Indias sterke økonomiske realvekst vil landet passere Japan og bli verdens fjerde største økonomi i år. Storbritannia er allerede passert. Tyskland – med meget laber vekst - er neste land på stigen. Så India vil alltid være på den profesjonelle investors langsiktige radar. Aldri lett, alltid spennende og over tid forventningsvis profitabelt.



