Capex-vinnerne

Investorer ser med økende uro på teknologiselskapenes enorme kapitalinvesteringer. Hva med selskapene som leverer produktene og tjenestene de store kjøper? Vil de stå igjen som vinnerne?

Hvem mottar — og tjener på — alle disse milliarder av dollar som investeres i datasentre, kunstig intelligens og digital infrastruktur? Hvem leverer utstyret, infrastrukturen og forbindelsene som gjør datasentrene, skyplattformene og 5G-nettene mulige? Og finnes det aktører som nærmest uansett utfall vil stå igjen som vinnere?

Digital infrastruktur

Utrolig mange selskaper — og et mylder av teknologier og standarder — er involvert fra det øyeblikket du sender en forespørsel fra mobilen til svaret vises på skjermen. Signalet går via mobilmasten, gjennom operatørens kjernenett, videre via rutere og fiber til ett eller flere datasentre der informasjonen behandles, før svaret sendes tilbake samme vei. Bak denne tilsynelatende enkle handlingen står en hel industri av infrastrukturselskaper som leverer alt fra nettverksutstyr og kabler til programvare, strøm, svitsjer, lagring og datasenterkapasitet.

Nordiske spillere

Blant de mest sentrale nordiske leverandørene i denne kjeden er svenske Ericsson og finske Nokia. De leverer radioutstyr og kjernenett til mobiloperatører over hele verden — selve teknologien som gjør det mulig å koble mobilen til nettet via 4G- og 5G-standardene, og etter hvert 6G.

Aksjene er volatile og fanget i en geopolitisk skvis der Europa beskytter sitt nettverk og begrenser adgangen til kinesiske leverandører som Huawei og ZTE, samtidig som Kina svarer med samme mynt og gjør det vanskeligere å være europeisk telecomleverandør i Kina.

Tross barrierene, har det vært penger å tjene her. Ericsson-aksjen har steget 37 prosent de siste seks månedene, mens Nokia er opp 74 prosent i samme periode. Svensk-sveitsiske ABB leverer kraftsystemer, elektrifisering og automasjon til datasentre og strømnett — en påminnelse om at digital infrastruktur i bunn og grunn også er energiinfrastruktur. ABB-aksjen har steget 28 prosent det siste halve året.

Nettverksutstyr

Når signalet først er sluppet inn i mobilnettet – som på i vårt hjemmemarked opereres av Telia og Telenor og internasjonalt av eksempelvis AT&T - tar en ny gruppe aktører over. Leverandører av rutere, optiske nett og datasenterforbindelser som amerikanske Cisco og børsraketten Ciena, selskaper som frakter og håndterer datatrafikken videre inn i skyen der den faktisk behandles.

Ciena er et relativt lite selskap med en omsetning på omkring 5 milliarder dollar. Aksjonærene smiler, for aksjen er opp over 200 prosent på seks måneder, kraftig drevet av AI-investeringene i markedet.

Prosessorkraft og lagring

Det er velkjent at leverandører av halvledere er blant de store vinnerne. Ikke bare Nvidia med deres GPU, men også CPU-leverandører som AMD og Intel, TMC fra Taiwan og europeiske ASML, som utvikler utstyr til produksjon av halvlederne. Se også litt på det britiske selskapet Arm, som designer databrikker for produsentene.

Data skal lagres, og det er snakk om enorme datamengder. Mens databrikker gir regnekraft og nettverkene frakter trafikken, er lagringssystemene datasentrenes hukommelse. Tungvektere som Dell og HP profiterer stort på datasentre og AI, men se også på børskometer som Seagate, Western Digital og Sandisk. Disse selskapene har mangedoblet verdien på børsen på bare ett år.

Angrep og sikkerhet

Den digitale infrastrukturen må ikke bare bygges, men også beskyttes. Datasentre, kabler og nettverk er blitt kritisk samfunnsinfrastruktur og attraktive mål for cyberangrep, sabotasje og hybrid krigføring. Selskaper som Palo Alto Networks og Fortinet leverer nettverks- og datasenterbeskyttelse, mens CrowdStrike beskytter servere og arbeidsbelastninger mot avanserte angrep.

Cisco, VM Ware, Symantec, Check Point Software Technologies og japanske Trend Micro er andre tungvektere. Etter hvert som digital infrastruktur får samme strategiske betydning som kraftnett og transport, har cybersikkerhet blitt en integrert del av capex-racet — ikke en valgfri tilleggstjeneste. Her tjenes det store penger.

Mange av de selskapene jeg her har nevnt har selv betydelige capex-investeringer, men alle tjener godt på de enorme investeringene som kanaliseres til datasentre og kunstig intelligens. Derfor ser vi nå også en rotasjon i markedet. Ikke bare fra software til hardware, men også fra de aller største selskapene med tunge capex-investeringer til de selskapene som muliggjør utbygging av infrastrukturen.



