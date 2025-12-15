Monopolistiske profittmaskiner

Hva sier du til forutsigbare driftsmarginer over 30 prosent, begrenset konkurranse og en industri i vekst?

Et ofte oversett segment blant investorer er flyplasser. Disse enorme kompleksene med notorisk lange køer, høye priser, ventetider, bråk og stress øker kun din lengsel etter å komme frem eller hjem. Men som reisende legger du igjen mange penger der, enten det er landingsavgift, parkering, taxfree-innkjøp, mat og drikke eller shopping. Faktisk er dette inntjeningsmaskiner som kan være interessante investeringsobjekter.

Mange av verdens flyplasser opererer i praksis som monopoler i sine regioner. Strukturen gir forhandlingsmakt, prisfleksibilitet og lønnsomhet som få andre infrastruktursektorer kan matche. Driftsmarginene er høye og kan gjøre flyplassaksjer attraktive i både volatile og mer stabile markeder. De fleste operatører har en kombinasjon av regulerte og uregulerte inntekter, og er derfor ikke kun avhengige av trafikkvekst.

En fantastisk bransje

- Flyplasser er en av de beste bransjer som overhode finnes, med gjennomsnittlig driftsmargin på ca. 35 prosent. Det er helt utrolig, uttalte investor Thorleif Jackson til en Euroinvestor-podcast tidligere i år. Jackson forteller at bransjens gjennomsnittlige driftsmargin var 35-38 prosent i årene 2017-2019 - før pandemien - og at den i 2023-24 var ca. 30 prosent. Disse tallene er nå stigende ettersom den globale passasjertrafikken nærmer seg nivået før 2019. Til sammenligning er den gjennomsnittlige marginen for flyselskapene 3,9 prosent i 2025, ifølge bransjeorganisasjonen IATA.

I Norge er de fleste flyplassene eid av statseide Avinor Torp i Sandefjord er i privat eierskap, og er ikke børsnotert. I Sverige er også staten den dominerende eier av flyplassene. København Lufthavne A/S er børsnotert, men kjøpes nå tilbake av den danske staten til en solid overpris og skal avnoteres. Men det er en rekke andre børsnoterte muligheter hvis du vil investere i selskaper som opererer flyplasser rundt i verden. Og det er ingen grunn til å begrense seg til europeiske selskaper.

Rikt utvalg på børsene

I Mexico er det eksempelvis tre interessante konserner som hver opererer flere flyplasser, gjerne i flere land. Disse kan handles som ADR på de amerikanske børsene. Grupo Aeroportuario del Centro Norte (ticker: OMAB) hadde en driftsmargin (EBIT) på 53 prosent i 2024, og aksjen er opp 49 prosent i år. Grupo Aeroportuario Del Sureste (ASR) er et gjeldfritt selskap som leverer tilsvarende resultatmargin og som handles til en P/E på 16. Aksjen er opp 18 prosent i år. Grupo Aeroportuario del Pacifico (PAC) er et tredje konsern med god inntjening og solid kursstigning i år. Aksjen er dog en del høyere prissatt.

Hvis Mexico er for eksotisk, finnes det gode europeiske alternativer. Spanske Aena SME (AENAe) driver 46 flyplasser i Spania, 18 i Storbritannia og flere i Sør-Amerika. Et stort konsern med god vekst, solid inntjening og en aksjekurs som er opp 16 prosent i år. En annen stor spiller er Aeroports de Paris (ADP) som opererer flyplasser i Frankrike og i store deler av verden. I Tyskland finner du Fraport (forkortelse for Frankfurt Airport) som i tillegg til denne store huben også har eierandeler i flyplasser rundt i verden. Flughafen Wien, Flughafen Zürich og Aeroporto di Bologna i Italia er andre børsnoterte selskaper i Europa.

Stabilitet og moderat risiko

Felles for selskapene er solid inntjening, stabile pengestrømmer og gode utbytter. Flyplassaksjer tilbyr en kombinasjon av monopolstruktur og betydelig trafikkvekst. For investorer som søker langsiktig stabilitet med jevn vekst, kan dette være en nisjene innen global infrastruktur å vurdere.

Risikofaktorer inkluderer pandemier, regulatoriske endringer, klimapolitikk, renteøkninger, cyberangrep, streiker og i noen grad flyselskapenes manglende lønnsomhet og dermed konkursrisiko.



