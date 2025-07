Nasdaq 100: Rekordoppgang med høy konsentrasjon – er en rebalansering på vei?

US SPX 500 og US NDAQ 100 fortsetter oppover i rekordterritorium – teknologiselskapene leder an

Både US SPX 500 og US NDAQ 100 har nylig satt nye historiske toppnoteringer – henholdsvis 6 148 og 22 239 poeng – og fortsetter nå oppover i rekordterritorium. Markedet viser tydelig styrke, og den underliggende trenden er positiv. Det er imidlertid verdt å merke seg at andre indekser, som US Small Cap og US 30, ikke holder samme tempo og henger noe etter.

Teknologigigantene driver markedet

Oppgangen er i stor grad drevet av de største teknologiselskapene, og spesielt NVIDIA utmerker seg. Aksjen er i sterk vekst og selskapets markedsverdi nærmer seg nå 3,85 billioner USD. Dette gjør NVIDIA til verdens mest verdifulle selskap, forbi selv Microsoft. Broadcom er også blant de store vinnerne, med en markedsverdi som nå har passert 1,25 billioner USD – større enn Tesla.

1- og 3-måneders utvikling for The Magnificent Seven, Broadcom og Nasdaq 100 (kilde: Next Generation, 30.06.25):





Kraftig konsentrasjon i indeksene – vektingsgrenser nådd i Nasdaq 100

Den enorme markedsverdien til disse selskapene fører til en stadig høyere konsentrasjon i indeksene. I Nasdaq 100 utgjør The Magnificent Seven – sammen med Broadcom – nå over 65 % av indeksens samlede vekt. I S&P 500 overstiger de 10 største selskapene til sammen 36,5 % av indeksen, det nest høyeste nivået som er målt, registrert ved utgangen av 2024.

Denne utviklingen skaper to hovedutfordringer:

Økt konsentrasjonsrisiko og redusert diversifisering Mindre representasjon for små selskaper og enkelte sektorer

For å motvirke for høy konsentrasjon har Nasdaq innført grenser for hvor mye enkeltaksjer kan veie i indeksen. Reglene er som følger:

Ingen enkeltaksje kan utgjøre mer enn 24 % av indeksen

Den samlede vekten av alle selskaper som hver overstiger 4,5 %, kan ikke overstige 48 %

Hva betyr rebalansering – og hvem påvirkes?

Når en indeks rebalanseres, må fond og ETF-er som følger den fysisk (uten bruk av derivater) gjøre justeringer i porteføljene sine. Dette innebærer typisk at man selger aksjer med høy indeksvekt og redistribuerer kapitalen til mindre selskaper i indeksen.

Nasdaq 100 vs. Nasdaq 100 Equal Weight (kilde: Next Generation, 30.06.25):

Dette kan gi mindre selskaper en relativ fordel sammenlignet med de største, og føre til bedre avkastning i indeksvarianter der alle selskaper vektes likt – som Nasdaq 100 Equal Weighted Index. En lignende effekt kan også observeres i forholdet mellom S&P 500 og dens likevektede versjon.

S&P 500 vs. S&P 500 Equal Weight (kilde: Next Generation, 30.06.25):



