Unge, vibrerende Afrika

Glem for et øyeblikk Europas aldrende befolkning og vekstkrise. I Afrika står en ung, digitalt kyndig befolkning klar til å utfordre det eksisterende. Og aksjemarkedene vokser kraftig.

Afrika er mye mer enn sult, krig, klimakatastrofer og fattigdom. Kontinentet er stort og mangfoldig og rommer noen av de blodigste og sørgeligste katastrofer på kloden. Men i store deler av Afrika skjer det bemerkelsesverdige fremskritt, ikke minst når det gjelder digitalisering, modernisering og kommersialisering. 11 av de 20 raskest voksende økonomier i verden ligger i Afrika.

De unges kontinent

Gjennomsnittsalderen i Afrika ligger på omkring 20 år. I Norge er den nesten 40. Samtidig er det så stor vekst i befolkningen at verdensbanken estimerer at Afrika i 2050 vil ha verdens største befolkning av unge under 25 år. Det er migrasjon fra land til by. I mange afrikanske land har befolkningen vokst opp med digitale hjelpemidler. I flere afrikanske land bruker «alle» en Vipps-lignende betalingsløsning som heter M-pesa (hvor M står for mobil og pesa er swahili for penger), lansert så tidlig som i 2007. Denne løsningen gjør at sporbarheten er stor, transaksjoner går raskt og kan kontrolleres bedre slik at hvitvasking kan stanses.

Samtidig er det eufori på mange av de afrikanske børsene. Financial Times skriver at Afrika i 2025 er det beste aksjemarkedet i de fremvoksende økonomier. I år har børsen i Malawi steget over 200 prosent, Zambia 85 prosent, Ghana 80 prosent, Marokko og Kenya 40-50 prosent og Nigeria 35 prosent, de fleste regnet i dollar. Mens dette er mindre børser globalt sett, så er Johannesburg Stock Exchange (JSE) i Sør-Afrika en av verdens 20 største børser målt i markedsverdi. I år har indeksen med de 40 største selskapene (FTSE/JSE Top 40) steget med omkring 35 prosent i dollarverdi, samtidig som Sør-Afrikas kredittvurdering hos Standard & Poor’s er løftet til BB. I et land preget av lav vekst og høy ledighet anerkjenner kredittbyrået at reformer er på vei, at institusjoner styrkes og at det settes klare mål på både gjeld og inflasjon. Renten på statsobligasjoner har falt fra 11 prosent i april til nå omkring ni prosent. Sør-Afrika er den største økonomien på kontinentet og står for ca. 13-15 prosent av Afrikas samlede BNP.

Råvareboom bak aksjeopptur

Afrika er rikt på mineraler og råvarer. Den sterke prisoppgangen på mineraler som kobber, litium, kobolt, gull og platina har bidratt til å løfte aksjemarkedene i råvaretunge økonomier som Zambia, Den demokratiske republikken Kongo, Sør-Afrika og Ghana. Afrika sitter på noen av verdens største reserver av kobolt og platina, samt betydelige forekomster av sjeldne jordarter og batterimetaller. Når råvareprisene faller igjen, kan det bety press på aksjekursene.

Men Afrika er mer enn bare mineraler og sjeldne jordarter. Mer enn halvparten av det statlige norske investeringsselskapet Norfunds investeringer er blitt kanalisert til Afrika. Afrikanske land har enorme behov for å øke matvareproduksjonen, skaffe drikkevann, forbedre infrastruktur, utvinne og transportere (fornybar) energi, forbedre finansielle strukturer og løsninger og bedre utnytte eksportmuligheter. Etter all sannsynlighet kommer rosene som du kjøper hos blomsterhandleren fra Kenya. Grønnsaker importeres i økende grad fra Afrika. Turismen stiger. Og at det er interesse for partnerskap mellom nordiske og afrikanske organisasjoner var tydelig da Nordic African Business Summit nylig ble avholdt i Oslo. Næringslivet og investorer har fått øynene opp for hvor langt fremme Afrika er i digitaliseringen og ser muligheter på en rekke fronter.

Danske Vestas bygger store vindturbiner i Senegal og Sør-Afrika, og Norfund har nå investert et betydelig beløp i Mulio, et investeringsprosjekt i fornybar energi som Copenhagen Infrastructure Partners står bak. Yara har så vel produksjon av gjødsel som salgskontorer i mange afrikanske land, og FLS fra Danmark er involvert i sementindustrien og minedrift. Svenske industriselskaper som Atlas Copco, Ericsson, ABB, Sandvik og Alfa Laval er også tungt representert. Afrika blir et stadig viktigere kontinent, og det er store vekstmuligheter.

Investeringsmuligheter

Afrikanske børser kan tilby internasjonale institusjonelle investorer en diversifisering fra en ellers ofte tung teknologieksponering. Mange ser muligheter innenfor råvareutvinning, energi, matvareproduksjon og turisme. For den private investor er det noe vanskeligere å investere, da de afrikanske børsene ofte er små, ikke alltid så likvide og uten globale handelsplattformer. Handel foregår typisk gjennom en aksjemegler. Men det finnes indekser som MSCI Emerging Frontier Markets Africa Index med nesten 90 prosent Sør-Afrika eksponering. Indeksen har steget 15 prosent årlig de siste fem årene og hele 55 prosent fra årsskiftet til og med oktober i år. MSCI Emerging Frontier Markets Africa ex South Africa Index ekskluderer Sør-Afrika og har ca. 50 prosent av sine investeringer i Marokko. Det fondet har utviklet seg noe dårligere, men var allikevel opp 44 prosent ved utgangen av oktober.

Det finnes også spennende ETFer. Xtrackers MSCI EFM Africa Top 50 Capped Swap UCITS ETF 1C, dekker de 50 største selskapene fra vekstmarkedene i Afrika og er opp 34 prosent så langt i år. MSCI EFM Africa Top 50 Capped Index har steget 50 prosent hittil i år. VanEck Africa Index ETF er også et rendyrket Afrika-instrument, hvor minst halvparten av omsetningen i selskapene skjer i Afrika. Den har steget 57 prosent i år.

Videre vekst?

2025 er nok et spesielt godt år for afrikanske verdipapirer, godt løftet av prisutviklingen på råvarer og mineraler. Det er likevel verdt å merke seg utviklingen i Afrika. Det er de unges kontinent. I mange land er digitaliseringen kommet langt. Økonomier beveger seg fra bistand til global samhandel, og det er store vekstmuligheter i en rekke sektorer. For deg som investor gir det muligheter til å diversifisere porteføljen og få en annen type eksponering. Aldri risikofritt, men de ovennevnte instrumenter gir en bred spredning i gode selskaper og i mange sektorer på et kontinent i vekst.



CMC Markets er en ‘execution-only service’ leverandør. Dette materialet (uansett om det uttaler seg om meninger eller ikke) er kun til generell informasjon, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ingenting i dette materialet er (eller bør anses å være) økonomiske, investeringer eller andre råd som avhengighet bør plasseres på. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, sikkerhet, transaksjon eller investeringsstrategi. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Selv om vi ikke uttrykkelig er forhindret fra å opptre før vi har gitt dette innholdet, prøver vi ikke å dra nytte av det før det blir formidlet.