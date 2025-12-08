Ikke alt som glitrer er gull

Det er ofte sånn at den eller det som skinner sterkest tar det meste av oppmerksomheten og setter andre i skyggen

Det gjelder i menneskelige forsamlinger og det gjelder ikke minst blant metaller.

Derfor er det ikke overraskende at det gode gamle gullet har stjålet mye rampelys i det siste. Det er fortsatt en tradisjonell investorfavoritt som trygg havn i urolige tider. Gullprisen har gått som en kule – først 26 prosent i fjor, så nye 60 prosent hittil i år.

Prisen har blant annet vært drevet opp av store kjøp fra sentralbanker i fremvoksende markeder og generell pessimisme knyttet til voksende statsgjeld i flere land.

Men i 2025 har gullet måttet se seg slått av «lillebror» sølvet, som har sett en dobling av prisen. Den evige toer har for en gangs skyld fått sole seg i glansen og vist at sølv ikke alltid er den første taper, i motsetning til hva Petter Northug hevdet.

Gull/sølv ratio

Storbanken BNP Paribas mener prisoppgangen på sølv i stor grad er spekulasjonsdrevet, og at det positive momentumet har tiltrukket seg kortsiktige og til dels ikke-profesjonelle investorer.

Resultatet har vært et sterkt prispress med til dels voldsomme utslag.

Gulv/sølv ratioen er en viktig indikator for investorene, som reflekterer hvor mange unser sølv som trengs for å kjøpe én unse gull. Et lavt forholdstall betyr at gull er relativt billig, mens et høyt tall betyr at sølv er underpriset.

Ratioen ligger for tiden rundt 70, etter å ha vært helt oppe på 100 rundt Liberation Day i april. Men når det gjelder anslag på faktiske forekomster globalt, ligger forholdstallet nærmere 10.

India-effekten

Intet annet sted i verden er interessen for sølv like stor som i India.

I verdens mest folkerike land, med minimal egenproduksjon av sølv, konsumeres rundt 4000 tonn av metallet hvert år, ifølge London Bullion Market Association (LBMA).

Det brukes til alt fra mynter og smykker til bestikk og pynt, og mer nylig som et investeringsobjekt.

For eksempel er de lokale bøndene – 55 prosent av befolkningen - skeptiske til bankene, og tyr derfor ofte til gull og sølv når de skal sikre inntektene fra innhøstingen. Der gull tradisjonelt har vært favoritten, har sølv blitt et mer tilgjengelig alternativ for mange. Små sølvbarrer regnes som en god sikring mot både inflasjon og dårlige sesonger.

I oktober importerte India 60 millioner unser sølv, sammenlignet med 15 millioner ett år tidligere.

Industriell bruk

2025 tegner til å bli det femte strake året med et strukturelt tilbudsunderskudd på sølv, ifølge den internasjonale bransjeorganisasjonen the Silver Institute. Gjenvinning og gruvedrift - spesielt i Sør- og Mellom-Amerika – klarer slett ikke å holde følge med behovet for sølv til investeringsområder som kunstig intelligens, solenergi og en rekke elektronikkprodukter.

Sølv har en høyere elektrisk ledningsevne enn andre metaller. En standard el-bil inneholder i dag rundt 25 gram sølv, mens en større utgave kan kreve det dobbelte, ifølge instituttet. Men dersom faststoffbatterier blir den nye standarden, kan det kreve en kilo sølv per bil.

Sølvprisen ligger per nå rundt 57 dollar per unse etter å ha brutt gjennom den magiske 50-dollar grensen i oktober. Nå lanserer optimistiske analytikere og bransjeaktører 100 dollar som en ny milepæl å strekke seg etter.

En av dem er toppsjef Keith Neumeyer i sølvgruveselskapet First Majestic Silver, som helt siden 2017 har trodd på en toppnotering i sjiktet 100-130 dollar på sikt. Da er det nettopp lavt tilbud, industriell etterspørsel og underprising relativt til gull han trekker frem som bidragsfaktorer. Bank of America er mer edruelige og ser en topp på 65 dollar til neste år. For de som synes gullprisen har gått mye, kan sølv uansett være et alternativ å se nærmere på.



