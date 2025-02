Mindre fett i fedmeaksjer

2024 endte dramatisk for de store produsentene av fedmemedisin. Hva kan vi lære av det?

Januar har vært en spektakulær måned på de finansielle markedene. Det har vært uro på obligasjonsmarkedet, Trump har inntatt Det hvite hus med klare hensikter og i Kina har noen fremstormende softwareutviklere sendt sjokkbølger gjennom markedet for kunstig intelligens. 2025 kan bli usikkerhetens og volatilitetens år, etter at 2024 stort sett markerte én lang opptur, spesielt for amerikanske teknologiaksjer.

Massiv global overvekt

Jeg har tidligere skrevet om markedet for slankemedisiner, i lys av den betydelige aksjonærverdi som er skapt av spesielt to selskaper, Eli Lilly og Novo Nordisk. Tall fra WHO viser at 43 prosent av verdens befolkning over 18 år er overvektige og at 16 prosent er svært overvektige. Overvekten er årsak for omkring fem prosent av alle dødsfall årlig, og den er også hovedårsak til en rekke svært alvorlige følgesykdommer. Når de farmasøytiske gigantene kan påvise svært effektive behandlingspreparater, og konkurransen er begrenset, er veien kort til stigende aksjekurser og utbytter. Aksjene ble drevet opp til svært høye verdsettelser. Novo Nordisk ble Europas mest verdifulle selskap målt i børsverdi.

Markedsutsiktene er også lyse. Morgan Stanley vurderer at markedet for vekttapsmedisin vil stige 5 ganger innen 2030, fra omkring 15 milliarder dollar i 2024 til 77 milliarder dollar. Andre estimater er litt mer konservative, men estimerer likevel et marked som vil vokse med omkring 25 prosent årlig.

I første halvår av 2024 var alt rosenrødt for investorene i de to farmasøytiske gigantene. De finansielle resultatene slo forventningene. Novo-aksjen startet 2024 i kurs 725, og ved St. Hans var kursen omkring 1.000. Selskapet ble handlet til en P/E på 48. Eli Lillys P/E nådde over 110. Var det ingen grenser for hva investorene ville betale for å være med på vekttapsfesten?

Nedturen starter

Når noe virker for godt til å være sant, og når investoroptimismen bobler, så kan realiteten plutselig bli dramatisk. Aksjekursene begynte å falle sist sommer. I USA steg bekymringene om de sterkt voksende medisinutgiftene, og Novo Nordisks toppsjef måtte stå skolerett foran Senatet i september for å forklare hvorfor selskapets priser var langt høyere i USA enn på andre markeder. Samtidig begynte konkurrenter, som blant annet amerikanske Pfizer, å røre på seg, med gode forskningsresultater på en ny pille for vekttap. Tyske Boehringer Ingelheim og danske Zealand Pharma kunne også vise til lovende testresultater på deres felles vekttapspreparat Survodutide. I den mer tvilsomme enden har myndighetene i Bangladesh, Russland og Paraguay godkjent kopiprodukter som inneholder Novos semaglutide eller Eli Lillys tirzepatide. Det har gitt juristene fullt opp med arbeid i de to markedsledende selskapene, som har sett aksjekursene falle under generell økt usikkerhet.

Deilig er jorden

Det skulle imidlertid gå helt på trynet for Novo Nordisk, da markedet ellers begynte å forberede seg på en stille julefeiring. Den 22. desember offentligjorde selskapet resultater fra en omfattende fedmestudie på preparatet CagriSema. Forventningene til vektreduksjonsprosenten hos testpersonene var 25 prosent, men testresultatene landet på 22,7 prosent. Et for så vidt bra testresultat, men markedet forventet at det skulle være enda bedre. Aksjen stupte nesten 21 prosent og tok med seg 602 milliarder danske kroners markedsverdi i fallet. Eli Lilly skuffet ved avleggelse av tredjekvartalsresultatene i november og fikk også en kraftig, negativ kursreaksjon.

Mens Eli Lilly har hentet seg litt inn etter den dramatiske avslutningen på 2024, sliter Novo Nordisk fortsatt med en aksjekurs som er 40 prosent lavere enn ved toppen i juni. Verdsettelsen i de to selskapene er vidt forskjellig. Novo handles nå til en P/E på 28 – og vurderes å være attraktiv nå – mens Eli Lilly har en P/E på 61. Vi vet at Eli Lillys toppsjef, Dave Ricks, har vært til middag med Donald Trump, og noen mener at den store forskjellen i verdsettelsen kan skyldes at Eli Lilly er amerikansk og Novo er dansk.

Masse lærdom

For en investor er det mange spennende observasjoner å ta med seg fra utviklingen på markedet for vekttapsmedisin, og spesielt aksjen Novo Nordisk. 1) Når noe er blåst opp, kan fallet bli dramatisk og komme raskt. 2) Små detaljer kan gi enorme kursutslag. 3) Investorers tillit kan bli til mistillit på sekunder. 4) I legemiddelbransjen er testresultater ofte helt avgjørende, og selv store farmasøytiske selskaper har et «biotek»-element i seg. 5) Glem aldri den politiske risikoen, og den har ikke blitt mindre med Trump. 6) Det som i dag virker enormt dramatisk, kan være «uvesentlig» på lang sikt. Novos aksjekurs er steget med nesten 200 prosent på fem år. 7) Det kan være gode kjøpsmuligheter etter et dramatisk fall i en aksje, da markedet ofte overreagerer på nyheter.

Novo Nordisk fremlegger resultater for fjerde kvartal den 5. februar og Eli Lilly den 6. februar.



