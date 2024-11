«Mexicansk» vekstmodell

Sunnere alternativer utfordrer hurtigmatkjedene i amerikanske småbyer.

Det har vært et krevende år for den amerikanske serveringsbransjen, med en markant økning i konkurser fra året før. Store kjeder som Starbucks, McDonald’s og Wendy’s har opplevd salgsnedgang fra kvartal til kvartal og svak kursutvikling. Kjedene har tatt grep. Førstnevnte har kommet lengst med snuoperasjonen, etter et mye omtalt topplederbytte i sommer og nedbemanning av 8.000 butikkansatte i USA.

Verdiutviklingen på selskapene skiller seg brutalt fra de rimelige matvarekjedene: Walmart er opp 72 prosent og Charlie Munger-favoritten Costco er opp 46 prosent. Billig, hjemmelaget mat er populært.

For spisestedene er potensialet for gjeninnhenting etter pandemien for lengst tatt ut, og derfor blir ekspansjon viktigere. Men høye renter gjør at det koster å vokse, samtidig som kundene fortsetter å være kostnadsbevisste. Mange kjeder tyr til store rabatter som neppe er bærekraftige i lengden. Men der mange sliter finnes det alltid andre som ser muligheter.

Fra krise til smart vekst

Chipotle Mexican Grill, for ordens skyld et gjennomført amerikansk selskap, har hatt en kursoppgang på 35 prosent hittil i år. Kjeden, særlig kjent for sine burritos, har kommet langt etter den store omdømmeskandalen for ti år siden. Da opplevde selskapet utbrudd av E.coli, norovirus og salmonella ved flere av sine serveringssteder, som til sammen rammet over tusen av kundene deres.

Chipotle endte med å betale en bot på 25 millioner dollar til myndighetene, mens investorene flyktet og aksjekursen stupte. Selskapet ble latterliggjort på vulgært vis i sosiale medier og det tok lang tid å gjenoppbygge tilliten. Fra høsten 2014 til høsten 2017 ble aksjekursen mer enn halvert. Siden da har aksjen gått over ti-gangen, mens Chipotle har perfeksjonert en vekstmodell i «small town America».

Fast casual i småbyene

De som har vært på biltur langs motorveiene i USA, vet at det ved de store avkjøringene gjerne ligger 5-6 hurtigmatkjeder ved siden av hverandre, den ene mer usunn enn den andre. Utenfor storbyene er det i det hele tatt en stor utfordring å finne alternativer som er bare bittelitt sunnere og mer velsmakende.

Chipotle har lenge forstått at mye av veksten vil komme nettopp på de mindre stedene med høy appetitt for mer variasjon i tilbudet, mens storbyene har mer enn nok av utvalg å velge mellom.

Selskapets merkevaredirektør, Chris Brandt, sier innbyggerne på disse stedene har endret sine spisevaner og ønsker sunnere alternativer til den ultraprosesserte maten. Såkalt fast casual, som tilbyr litt sunnere mat, litt mer service og litt hyggeligere omgivelser.

Chipotle definerer en småby som under 20 000 innbyggere, og liker steder som ligger nær de store motorveiene, gjerne med store butikker som Walmart, Home Depot og Target, eventuelt et college. Gjennom å målrette seg mot nettopp slike småsteder, ser selskapet for seg å doble sine 3.500 lokasjoner i USA over de neste årene.

Middelhavsmat i Midtvesten

Der Chipotle er pioneren som allerede har tatt ut mye av markedspotensialet, er middelhavsinspirerte Cava Group lærlingen som prøver å kopiere suksessformelen. Kanskje også lære av feiltrinn som den nevnte smitteutbruddsskandalen.

Koronapandemien stengte døren for mange av de uavhengige, ofte familieeide serveringsstedene som lenge hadde spilt rollen som et lokalt alternativ til de nasjonale kjedene. Det mulighetsrommet har Cava omfavnet på strak arm. Aksjen er opp 235 prosent hittil i år.

Det er imidlertid usikkert om Cava, med sin mindre kjente merkevare og europeiske mattradisjon, vil kunne lykkes like godt som Chipotle. Den voldsomme aksjekursoptimismen representerer også det teoretiske potensialet: der Chipotle har vært aktive i over 30 år og bygget opp 3.500 serveringssteder, har Cava 13 års historikk og 350 restauranter. Til sammenligning har for eksempel sandwich-kjeden Subway rundt 20.000 lokasjoner.

Chipotle er verdt 85 milliarder dollar, mens Cava er verdt 17. En overforenklet logikk tilsier dermed et potensial for femdobling på veldig lang sikt, men virkeligheten er sjelden så enkel. Det forutsetter for eksempel at man får like mange fornøyde kunder og klarer å oppnå like gode marginer, noe som slett ikke er gitt. Trolig vil også nye konkurrenter komme til. En god markedsmulighet får man sjelden ha alene.

Cava er en attraktiv veksthistorie med mange kjøpsanbefalinger fra analytikere, men aksjekursen har løpt fra kursmålene. Nylig er aksjen blitt handlet til en PE på over 300 og en antatt verdsettelse per restaurant på 35-50 millioner dollar, ifølge Bloomberg. Nok til å skremme selv en del risikovillige investorer, og man så klare tegn til gevinstsikring etter tredjevartalsrapporten 12. november. Mye tyder på at dette er et selskap som må vokse seg inn i en mer fornuftig verdsettelse.



