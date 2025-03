Hotelldirektører sover godt

Nesten samtidig som 2024 ble utropt til tidenes hotell-år i Oslo, la Scandic Hotels frem regnskap for fjerde kvartal. Inntjening ble forbedret med nesten 21 prosent, overskuddsgraden og belegget steg, og ledelsen ga uttrykk for sterk etterspørsel i markedet. Kursen steg 11 prosent samme dag. På ett år har aksjen steget 64 prosent. Nå skal Scandic ekspandere på det tyske markedet.

I vestlige økonomier bruker folk en stadig økende andel av kjøpekraften på reiser og opplevelser. Ifølge analysebyrået STR, et globalt ledende firma innen hospitality, har omsetningen i hotellindustrien vokst raskere enn BNP-veksten i 19 av de 24 årene siden år 2000. Naturligvis så vi et annet bilde under korona-tiden. Nå er imidlertid hotellomsetningen på et betydelig høyere nivå enn før pandemien, og den vokser sterkt.



De store dominerer

En av de store internasjonale hotellkjedene er InterContinental Hotels Group (IHG), som blant annet omfatter Holiday Inn hotellene. Kjeden la nylig frem 2024-regnskapet som viste en omsetningsvekst på syv prosent, ti prosent forbedring i inntjeningen og tre prosent vekst i omsetningen per rom. Inntjeningen per aksje steg 15 prosent. Hotellgruppen ekspanderer kraftig og fikk tilført 371 nye hoteller og 106 000 nye rom i 2024. Aksjen er steget nesten 15 prosent på ett år og 32 prosent de siste seks månedene.

Globalt er hotellbransjen velkonsolidert, hvor de fem store kjedene IHG, Marriott International, Hilton, Wyndham Hotels & Resorts og Accor S.A. sitter på nesten en fjerdedel av markedet. Ser man på gruppenes investeringsplaner, vil nok det tallet stige. Hilton utvidet kapasiteten med 98 000 rom i 2024 og leverte 15 prosent inntjeningsvekst per aksje. Aksjen er steget omkring 27 prosent det siste året. Marriott, som er den største operatøren målt i markedsverdi, økte kapasiteten med 109 000 rom. Disse tre kjedene kunne alene utstede 300 000 nye nøkkelkort til hotellrom rundt i verden. Marriott leverte bedre 2024-resultater enn forventet, men aksjen falt omkring 5 prosent etter fremleggelsen på litt skuffende forventninger. Likevel har aksjen steget 11 prosent det siste året og hele 23 prosent i bare de siste seks månedene.



Enorm reiselyst

Veksten i overnattingsdøgn funderes i sterk reise- og opplevelseslyst. Nye turistmål, konserter, idrettsarrangementer, wellness, opplevelser, kulturreiser, utfordringer og avslapning i kombinasjon med billige flyreiser løfter fritidsbelegget. I tillegg kommer forretningsreisende, som i stigende grad er tilbake i flyene og på hotellene etter at online-møtene vant sitt inntog under pandemien. Et nytt segment er såkalt «Bleisure», som henviser til den stigende tendensen at folk kombinerer Business med Leisure. Spør man de store hotellkjedene, er utsiktene lyse for videre vekst i etterspørselen. Derfor har de også store ekspansjonsplaner.



Privat utleie på fremmarsj

Ingen mørke skyer på himmelen? Jo, faktisk kan du og jeg være en stigende konkurrent til hotellene. Kanskje leier vi ut vår bolig, eller ønsker selv å leie en leilighet fremfor et hotell på vår neste reise? I hvert fall stormer Airbnb videre frem og har nå tredoblet omsetningen siden børsnoteringen i 2020. Ikke mindre enn 491 millioner overnattinger fant sted via plattformen i 2024, og den samlede verdien av disse var 68 milliarder dollar, hvorav 11 milliarder endte i selskapets bøker. Selskapet hadde en EBITDA-vekst på fire prosent i fjerde kvartal, mens marginen falt to prosentpoeng. Airbnb-aksjen er svært volatil og ligger faktisk seks prosent lavere enn for ett år siden. Ser man på de siste seks månedene, er aksjen steget med 20 prosent.

Penger i booking

En spennende – men nominelt dyr - aksje hvis du ønsker eksponering til hospitality-sektoren, er Booking Holdings, som inkluderer Booking.com, Priceline, agoda, KAYAK og OpenTable. Kanskje bruker du allerede selskapet når du skal booke hotell eller leilighet? Forretningen går strålende med vekst i bookinger, omsetning, overskudd, kontantstrømmer og inntjening per aksje. Aksjen er steget 40 prosent det siste året, men du skal grave dypt i lommeboka. En aksje koster nesten 5 000 dollar!

Det er medvind i overnattingsbransjen og lovende vekstforventninger. Glem dog ikke at bransjen er følsom overfor makroøkonomiske faktorer som inflasjon, rentekostnader og økonomisk vekst, foruten politiske inngrep, eksempelvis turistskatt og andre reguleringer. Skulle vi få en ny pandemi, SARS, smittende fugleinfluensa eller andre skremmende sykdommer, kan dag bli natt på et øyeblikk.



