Elektrisk avkastning eller Ikaros-prosjekt?

Flybransjen har ofte vist seg som en dårlig investering over tid, men kanskje kan elektriske fly endre på det.

Man kan si mye om flyindustrien, men bransjen er tross alt en innovasjonsmaskin med mye å vise til de siste hundre årene.

Nå er håpet at elektriske fly skal bedre klimaversting-stempelet og på sikt kunne bidra til forbedret lønnsomhet og sikkerhet. Det kan komme godt med i en tid der voksende middelklasser i utviklingsland reiser stadig mer.

En rekke initiativer er godt i gang og de er finansiert av store penger – selv om de store gevinstene ventes å være langt unna.

Flykortesje til feriesteder?

Nylig fikk vi i Aftenposten høre om elflyet Alia, med en rekkevidde på 400 kilometer, som gjennom et halvt år skal testflys mellom Bergen og Stavanger. Fraktflyet fra amerikanske Beta Technologies er det første helelektriske flyet i luften her til lands. Det er et ledd i Norges satsing på å bli en testarena for null- og lavutslippsluftfart. Målet er at elektriske rutefly kan frakte passasjerer allerede i 2030.

I Sandefjord har Elfly tiltrukket seg spesialister fra hele verden for å utvikle Norges første elektriske sjøfly. Oppstartsselskapet har inngått intensjonsavtaler om salg av 47 fly til en prislapp på 10 millioner dollar per stykk, ifølge Shifter. Selskapet har mottatt rundt 100 millioner kroner i offentlig støtte, men trenger ytterligere 300 millioner for å kunne utvikle en fullskala modell. Luftfart er og blir en kapitalintensiv bransje.

En rekke bruksområder

Det blir nok en stund til vi ser en helelektrisk jumbojet med 4-500 passasjerer om bord, og i første omgang er det mest realistisk med små to- og firesetersfly. Det kan virke veldig begrenset, men kan likevel betjene en rekke bruksområder med kort flytid og tilgang til ladestasjoner. Deriblant kortdistanse pendlerfly til for eksempel øyhopping, fly-taxier, sprøyting i landbruket, flyskoler og sightseeing-turer.

Hvor realistiske er disse planene? Det meste av tidligere erfaring med utvikling av ny, revolusjonerende teknologi tilsier at man bør smøre seg med en god dose tålmodighet.

Uforutsette komplikasjoner vil garantert oppstå, testfaser må forlenges og nye penger må hentes inn for videre finansiering. Kapitaltilførselen kan plutselig strupes dersom det optimistiske narrativet snur.

Utviklingen av elektriske biler er en nærliggende parallell, og en sentral utfordring gjelder i enda større grad for fly: batteriene er rett og slett ikke gode nok ennå. Begrenset energitetthet krever tunge batterier som påvirker flyenes aerodynamiske egenskaper, og lange ladetider er en ulempe for effektivitetskravet om minst mulig tid på bakken.

Fossilt drivstoff er både en av flyselskapenes største kostnadsdrivere og deres største omdømmeutfordring, men gevinsten ved å bytte til elektrisk vil variere avhengig av lokale forhold: å drive et elektrisk fly i et europeisk land med en ren energimiks vil redusere CO2-utslippene med mer enn 90 prosent, ifølge analysebyrået IDTechEx. I USA derimot, hvor mye fossilt brensel fortsatt brukes til å produsere elektrisitet, vil reduksjonen bare bli 56 prosent.

El-fly på børs

De to ledende flyprodusentene, Airbus og Boeing, har hatt ulike planer på tegnebrettet for elektriske fly, men mye tyder på at de beste ideene kan komme fra oppstartsselskaper som med tiden kan bli kjøpt opp av en av gigantene.

Svenske Heart Aerospace, som utvikler hybrid-elektriske fly, har tidligere sikret seg milliardfinansiering fra Bill Gates gjennom hans Breakthrough Energy Ventures, i tillegg til EIC Fund, EQT Ventures og Norrsken VC.

Utviklingen av el-fly er tidligfaseprosjekter med høy risiko – og dertil oppside – som inntil videre er en typisk nisje for aktive eierfond.

Men selv selskaper i utviklingsfase, uten verken overskudd eller ferdige produkter, kan handles på børs. Innen det populære eVTOL-segmentet, fly som kan ta av og lande vertikalt, har to av de hotteste aksjene en stund vært Joby Aviation og Archer Aviation, Med markedsverdier på henholdsvis 12 og 6 milliarder dollar er aksjene opp 190 og 160 prosent det siste året, men hele veien med volatil kursutvikling.

Joby, med sterk backing fra Toyota, har lenge vært ansett som den mest pålitelige kandidaten, og har per nå gjennomført 70 prosent av sertifiseringsprosessen til det amerikanske luftfartstilsynet (FAA). Archer har til sammenligning bare gjort unna 15 prosent.

I skrivende stund har likevel analytikerkorpset betydelig større tro på utfordreren, ifølge en oversikt hos Wall Street Journal. De ser 35 prosent oppside i Archer, og faktisk 20 prosent nedside i Joby sammenlignet med dagens kurs.

Kanskje kan disse selskapene bli blant fremtidens vinnere og dermed gode langsiktige investeringer. Like sikkert er det at andre vil sikte høyere enn de kan håndtere, som Ikaros i den greske myten. Og hvem vil vel sitte på i et fly som kommer for nær solen.

I ettertid viser det seg ofte at de største gevinstene oppnås når optimismen er på sitt høyeste – og mest naive – i en tidlig fase, før realitetene setter inn. Og ikke minst kan det være gode penger å tjene på å trade i den voldsomme turbulensen underveis.



