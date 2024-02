Elbil-aksjene trenger lading

Elbilene vinner fortsatt markedsandeler, men betaler investorene prisen?

Det sendte sjokkbølger over elbilmarkedet da Hertz – en av verdens største aktører innenfor bilutleie – bet i det sure eplet og la ut 20.000 elbiler for salg, hovedsakelig Tesla. – Kundene ønsker dem ikke, og det er problemer med vedlikehold, var meldingen fra firmaet. Hertz foretok dermed en nedskrivning på 250 millioner dollar og satte et stort spørsmålstegn ved elbilenes fremmarsj i USA.

Likevel ble det satt rekord i antall solgte elbiler i USA i 2023. Regner man med plug-in hybridbiler, ble det solgt omkring 1,2 millioner elbiler, en vekst på omkring 50 prosent. Andelen av solgte elbiler estimeres nå til å være omkring 9 prosent av det amerikanske bilmarkedet, opp fra 7,3 prosent i 2022, ifølge BloombergNEF. Men det er knute på ladekablene. Hos forhandlerne ventet en elbil i 113 dager på å finne en nye eier, mens tallet for biler med forbrenningsmotorer var 69 dager. En analytiker påpeker at de elbil-frelste «first-movers» nå har fått sin elbil og sier det blir langt verre å overbevise de mer skeptiske tradisjonalister med forbrenningsmotorer. Det tar tid. Det mangler ladestasjoner, og potensielle kjøpere ser problemer med bilenes rekkevidde og mangler kunnskap om hvordan de skal bruke en helt ny teknologi.

Tesla dominerer i USA

Tesla er den altdominerende aktøren på det amerikanske markedet, med en markedsandel på 55 prosent. Imponerende, bevares, men i 2022 var den 65 prosent. Det har fått selskapet til å senke prisene på sine modeller, spesielt på Model Y. Denne modellen stod for 33 prosent av alt elbilsalg i verden i 2023, og to av tre Teslaer som be solgt i 2023 var Model Y. Problemet er bare at prisreduksjonene slår direkte igjennom på fortjenestemarginen, og det vil gi en lavere fremtidig inntjening. Tesla-aksjonærene har betalt prisen med 21 prosent fall i aksjekursen i 2024 og 33 prosent siden juli. Tesla har ikke fornyet modell-utvalget tilstrekkelig og har i dag reelt sett kun to modeller på markedet. Sammenlign det med kinesiske BYD som nå tilbyr over 30 modeller. Med det har de åpnet elbilsalg til en ny gruppe yngre bilkjøpere i den nedre delen av markedet. Tesla arbeider på sin nye modell til massemarkedet, men det er tvilsomt om den ruller på veiene i 2024.

Kinesiske BYD stormer frem og passerte Tesla som verdens største leverandør av elbiler i fjerde kvartal i fjor. BYD innfridde alle sine mål i 2023, solgte 1,6 millioner elbiler og 1,4 millioner plug-in hybrider. Ekspansjonen, som hittil primært har skjedd på hjemmemarkedet, fortsetter med aggressiv vekst på mange eksportmarkeder. Eksporten steg 334 prosent i fjor. Men den voldsomme veksten, spesielt i fjerde kvartal i Kina, skjedde med hjelp av store rabatter på mange modeller. Det kunne avleses i det nylig fremlagte regnskapet, hvor inntjeningen per solgte bil falt i siste kvartal. Det sendte aksjen ned med fire prosent, og den har tapt 12 prosent i år. I likhet med utviklingen i Tesla-aksjen har BYD også mistet omkring 32 prosent av sin verdi siden juli 2023. Priskrig koster, og investorene går ut bakveien.

Bilene selges i Kina

Kina er verdens klart største marked for elbiler, og BYD er en stor trussel for Tesla. Foreløpig har BYD ikke angrepet det amerikanske hjemmemarkedet. Kineserne får ikke adgang til mange av incentivene i USAs Inflation Reduction Act (IRA), som har til formål å fremme den grønne omstillingen og samtidig skape ny industri i USA. Elbilkunder kan få opptil 7 500 dollar i skatterabatt når de kjøper modeller som fullt ut innfrir kravene. For plug-in hybridbiler er rabatten opp til 3 750 dollar. Derfor sitter Tesla med en dominerende posisjon på hjemmemarkedet, hvor Ford, GM og Stellantis (tidligere Chrysler/Fiat) sliter. De har alle nedjustert forventningene til salget av elbiler.

Bråstans etter slutt på subsidier

I Europa er entusiasmen for elbiler synkende. Salget økte med omkring 14 prosent i 2023, men analytikere forventer en vekst på kun omkring fem prosent i år. I desember 2023 falt salget av rene elbiler med 48 prosent i Tyskland etter at subsidier ble fjernet, og det var medvirkende til at månedens elbilsalg i Europa falt for første gang siden 2020. Mange av fordelene vi ble forespeilet ved elbiler, holder ikke. Reparasjonskostnadene har blitt langt høyere enn forventet, ikke minst på grunn av feil på batteriene. Det mangler mekanikere, og derfor er det dyrt å ha bilen på verksted. Høye reparasjonskostnader har økt forsikringspremiene markant. Ved høye strømpriser har det ikke vært like store besparelser på å kjøre elbil. Og endelig, lav annenhåndsverdi gjør det vanskelig å finansiere et bilbytte.

Produsentene har imøtegått realitetene ved å senke prisene på de nye bilene. Det stimulerer en viss etterspørsel, men begrenser inntjeningen og aksjekursene, som er presset over hele linja. Fremtidshåpene holdes oppe av strenge miljøreguleringer somtvinger frem overgang til elbiler over tid. Omstillingen kommer. Men nå er kjøperne tilbakeholdne og investorene negative. Finnes det ladestasjoner til elbil-aksjene?