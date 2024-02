De største blir større

Regnskapssesongen viser at gigantene blir større og større. Men ikke alle spretter champagnen.

Regnskapene velter inn i disse ukene, og på øverste hylle kommer tall vi knapt tør tro på. Hvordan kan et gigantisk selskap som Microsoft øke omsetningen med 18 prosent og resultatet med 33 prosent i ett kvartal? Hvordan kan et selskap som Netflix, som var skadeskutt for ett år siden, sette seg så suverent på streaming-tronen igjen? Alphabet, som eier Google og YouTube, slo til med en omsetningsvekst på 13 prosent i fjerde kvartal og ni prosent for hele 2023. Google Search, YouTube-annonser og skyforretningen fortsetter veksten ufortrødent. Det samme gjør Meta (eieren av Facebook) som leverte et fantomregnskap med 25 prosent vekst i omsetningen for fjerde kvartal og 16 prosent for hele året. Inntjeningen i 2023 ble på 39 milliarder dollar, en fremgang på 69 prosent. Amazon er tilbake på sporet med en omsetningsvekst på 14 prosent i fjerde kvartal. Hvordan er alt dette mulig? Og vi må spørre: Kan dette fortsette?

S&P 500-indeksen har satt «All-time High» i januar, drevet primært av de syv store, «The Magnificent Seven». Uten dem ville indeksen vist en liten tilbakegang. Faktisk er verdsettelsen av de syv store – Microsoft, Amazon, Meta, Alphabet, Nvidia, Netflix og Tesla – høyere enn den totale markedsverdien til børsene i Canada, Storbritannia og Japan! Ikke rart at de store kommer under sterkere og sterkere søkelys hos myndighetene i USA og i EU. Foreløpig er de pålagte bøter og markedsbegrensningene bare små dumper på vekstveien til teknologigigantene.

Champagekorker i taket

Det er ikke bare i USA de store blir større. I Danmark fremla Novo Nordisk nok et eventyrlig regnskap for 2023. Med en omsetning på 232 milliarder danske kroner og en bruttomargin på nesten 85 prosent, blir uttellingen for investorene enorm. Omsetningen i danske kroner steg med 31 prosent, driftsresultatet med 37 prosent og resultat etter skatt med 51 prosent, til 83,7 milliarder danske kroner. Det er fete tider i Bagsværd.

I Paris sprang champagnekorkene i taket etter at LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, verdens største produsent av luksusvarer, fremla et rekordregnskap. Omsetningen landet på 86,2 milliarder euro (nesten 980 milliarder kroner), en fremgang på 13 prosent. Resultatet steg med 8 prosent. Novo Nordisk og LVMH er Europas to største selskaper målt i markedsverdi. Nummer tre på listen, chipprodusenten ASML, gikk ut av 2023 med 30 prosent vekst i omsetningen.

Storhet og fall

Høy omsetning og ledende markedsposisjon er bra i oppgangstider, men når det butter, faller hammeren hos investorene. Januar har budt på mange oppsiktsvekkende hendelser hos flere store aktører:

Tesla-aksjen faller videre etter svake resultater og langt fra lovende utsikter. Kinesiske BYD har nå overtatt posisjonen som verdens største produsent av elbiler.

Fraktselskapet UPS sparker 12.000 medarbeidere som resultat av fallende etterspø rsel på varetransport. Det er ofte et forvarsel på nedgang i den amerikanske økonomien. Konkurrenten DSV rapporterte betydelig fall i både omsetning og resultat. Er disse tall fra svak varetransport et forvarsel til en resesjon?

Den kinesiske eiendomskjempen Evergrande er blitt beordret av en domstol i Hong Kong å innlevere konkursbegjæring, da selskapet ikke har kunnet restrukturere gjelden. Selskapet var i mange år verdens største eiendomsselskap.

Aksjene i Boeing falt betydelig da en kabindør på deres 737 Max-9 plutselig blåste av et Alaska Airlines-fly i 16.000 fots høyde. Alle Max-9 flyene er nå satt på bakken inntil selskapet er sikker på at feilen ikke kan skje igjen. Problemene synes å ikke ha ingen ende hos flyprodusenten.

Chipprodusenten Intel falt 12 prosent på børsen etter fremleggelsen av regnskapet. Regnskapet var for så vidt okay, men fremtidsutsiktene vurderes å være mindre positive.

Så størst er ikke nødvendigvis best når det er oppbremsing i økonomien og det kladder i sporet. Likevel må jeg igjen klype meg i armen når jeg ser de sterke resultatene til de mange av de amerikanske teknologiselskapene. Det burde ikke være mulig å vokse så markant for så store selskaper. Imponerende, rett og slett!



