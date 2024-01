Bølgene fra Rødehavet

Angrepene på fraktskip i Jemen og den eskalerende konflikten i Midtøsten skaper bølger, også på finansmarkedene.

Etter mange år med nærmest problemfrie varebevegelser tidligere dette århundret, har forstyrrelser i leveringslinjene blitt nærmest hverdagskost. Vi husker alle hvordan Covid-pandemien skapte alle mulige forstyrrelser for varetransporten inn og ut av verdens havner. Ikke minst da Kina stengte ned flere måneder.

Så, i 2021, endte et containerskip på tvers av Suez-kanalen og blokkerte stredet i flere uker. Vannmangel i europeiske elver og i Panamakanalen skapte hindringer for skipstransporten i sommer. Og nå toppes det hele med missiler mot skip fra Houthi-bevegelsen i Jemen, hvilket har tvunget rederier til å seile den lange omveien rundt sydspissen av Afrika.

Problemer hos bilprodusentene

De siste måneders målrettede angrep på skipsfarten, som en reaksjon på Israels militære angrep mot Hamas-bevegelsen i Gaza, skaper store problemer for vestlige produsenter i mange industrier. Angrepene fortsetter til tross for amerikanske og britiske angrep på Jemen. Kritiske innsatsfaktorer og deler kommer ikke frem i tide, og produksjonslinjer stopper opp. Bilindustrien er spesielt hardt rammet, og så vel Volvo Car som Tesla har blitt tvunget til å stanse deler av produksjonen. Dekkfabrikanten Michelin har også hatt periodevis stans i produksjonen.

Dette har allerede påvirket aksjemarkedene. Aksjen til Volvo Car, som har vært fallende siden majoritetseieren, kinesiske Geely, la 100 millioner aksjer ut for salg i november, har fortsatt nedturen og tapt hele 18 prosent på en måned. Tesla, som har stoppet store deler av produksjonen på grunn av leveranseproblemer, har sett aksjen falle tilsvarende den siste måneden.

Fraktrater skyter i været

Samtidig er det nærmest euforisk stemning i shipping. Seilrutene fra Europa til Shanghai er blitt 10 dager lengre når skipene nå må rundt Afrikas sydspiss i stedet for å ta snarveien gjennom Suez-kanalen. Det skaper flere seildager og høyere rater, som følge av lavere tilgjengelig tonnasje. Frontlines aksje har steget 15 prosent i år, og en rekke andre tankrederier har også sett sterkt stigende aksjekurser på starten av året. Fraktratene for containere er mer enn fordoblet etter at angrepene på skipene utenfor Jemen startet. MPC Container Ships har steget 15 prosent i år mens Maersk har steget 11 prosent. Også rederiene som frakter biler har hatt en god start i januar.

Når prisene på frakt stiger, og regulariteten på skipsfarten forverres, så forplanter det seg hurtig i verdikjeden. Det vil være uunngåelig at fraktprisene gir prisstigninger på en rekke varer, også matvarer. Det kan bety at den lavere inflasjonen som vi har gledet oss over siden sommeren, ikke vil fortsette. Kommer det en stigning i inflasjonen, kan det få betydelige følger for aksje- og obligasjonskursene. Markedene har allerede priset inn flere rentekutt i 2024. Blir sentralbankene nødt til å opprettholde dagens relativt høye rentenivå, eller kanskje til og med heve renten ytterligere gjennom 2024, kan markedene forvente kanskje betydelige kursfall.

Oppdrift for flyfrakt

Når prisene på skipsfrakt stiger, og leveringstiden forlenges grunnet lengre seilruter, så begynner frustrerte produsenter å se seg om etter alternativer. Noen velger å få varer fraktet med tog, men det mest opplagte alternativet for vestlige produsenter er flyfrakt. Dyrere, javel, men det koster også store summer når kundeleveranser forsinkes.

«Mens flyfrakt fortsatt er betydelig dyrere enn sjøfrakt, er vår klare oppfatning - basert på dialog med våre kunder - at konsekvensen av tomme hyller eller stans i produksjonen langt overstiger merkostnaden ved å benytte flyfrakt,» sa driftssjef Mads Drejer ved Scan Global Logistics til Financial Times.

Kombinasjonen av stigende rater på sjø- og luftfrakt har gitt luft under vingene for flere store fraktselskaper. Såvel Kuehne & Nagel, DSV og DHL Deutsche Post har hatt fine kursstigninger siden urolighetene i Rødehavet startet, mens de amerikanske gigantene FedEx og UPS har vært mer presset.

Eskalerende konflikt

Som alltid er det muligheter i kriser. Allikevel er det nervøsitet på finansmarkedene i takt med at spenningen stiger i Midtøsten og flere og flere land trekkes inn i konflikten mellom Israel og Hamas. Iran støtter Hamas, IS utførte terroraksjon i Iran, Iran svarte og angrep mål i Pakistan, Syria og Irak. Pakistan svarte med å angripe provinser i Iran. USA fortsatte å angripe Houthi-stillinger i Jemen, mens den samme bevegelsen sender nye missiler mot skip i området. Hezbollah fortsetter angrep på Israel.

Krisen i Midtøsten eskalerer og varsler urolige tider for finansmarkedene og varetransporten. Markedsrentene stiger igjen. Får vi atter press på inflasjonen, kan 2024 bli fattig på de rentekuttene som markedene forventer og som sentralbankene med variabel styrke signaliserte mot slutten av 2023. Inflasjonen er fortsatt jokeren i et opprørt, geopolitisk hav.



