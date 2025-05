Avkastning Uber alles

Men både selvkjørende biler og egne ansatte kan skape utfordringer.

Starten på 2025 har ikke vært god for de store amerikanske teknologiselskapene. Flere av «Magnificent Seven»-aksjene er ned 15-25 prosent, mens bare et par er i pluss.

Netflix skiller seg ut på oppsiden, men enda bedre er et annet velkjent teknologiselskap: Uber Technologies, bildelingstjenesten mange etter hvert har fått et forhold til, er opp over 30 prosent hittil i år.

Merkevaregjenkjenning er viktig, og der Netflix var den første og beste strømmetjenesten, er Uber for mange synonymt med bildelingstjenester. Det samme gjelder nettverkseffektene: jo flere som bruker tjenesten, jo mer attraktiv blir den for alle involverte. Uber-appen har nå 171 millioner månedlige brukere globalt og i fjor gjennomførte Uber-sjåførene totalt 11,3 milliarder turer.

Uber-aksjen har de siste tre årene gått over 220 prosent. Blant tek-gigantene har bare Netflix og Nvidia vært bedre i perioden, og Uber har de siste årene vært en favoritt blant over 150 hedgefond. I februar gjorde kursen et hopp da det ble kjent at den profilerte milliardæren Bill Ackman hadde kjøpt Uber-aksjer for 2,3 milliarder dollar gjennom sitt Pershing Square Capital.

Uber er et klassisk eksempel på et vekstselskap der investorene etter hvert har krevd lønnsom drift. Det har man oppnådd i to år på råd, mye takket være god omsetningsvekst og omfattende kostnadskutt men noen av initiativene kan komme til å skade selskapet på lengre sikt. Mer om det senere.

Færre ønsker bil

Denne uken presenterte Uber sine tall for årets første kvartal. Bunnlinjen var sterk og i tråd med guiding, mens omsetningsveksten var solid, men avtagende.

Vekstutsiktene virker uansett å være gode: markedet for bildelingstjenester vil vokse med omtrent 13 prosent årlig til og med 2032, ifølge analysebyråer som Coherent Market Insights og Straits Research.

Et viktig poeng er at den erke-amerikanske drømmen om å eie sin egen bil står svakere enn tidligere. Så mange som en tredjedel av amerikanerne kan være i ferd med å gi opp tanken på å eie sin egen bil innen 2030, ifølge en undersøkelse fra bildelingsselskapet Zipcar. Størst er andelen blant de yngste, fremtidens forbrukere.

Det skyldes ikke bare at det er blitt dyrere å være bileier, men også bekvemmeligheten bildelingstjenestene kan tilby. I USA har det for eksempel lenge vært vanlig – og nærmest nødvendig – å kjøre selv når man skal ut på byen for å innta et par alkoholholdige drinker, med alle praktiske og sikkerhetsmessige utfordringer det innebærer. Tjenester som Uber er spesielt attraktive i områder der offentlig transport er dårlig utbygget, som i praksis gjelder nesten hele USA med unntak av et par storbyer.

Siden Uber ikke er et vanlig taxiselskap, men en formidlingstjeneste mellom passasjerer og sjåfører, har det få eiendeler og kan lett skalere opp. En mulig trussel fra selvkjørende biler kan ende opp med å bli en god mulighet for selskapet, som for en uke siden annonserte et samarbeid med kinesiske Momenta om å lansere robotaxi-tjenester utenfor Kina og USA fra 2026.

Uber har dessuten inngått en rekke spennende nye avtaler, inkludert et strategisk partnerskap med Volkswagen om å distribuere en flåte på flere tusen helelektriske, selvkjørende biler på tvers av USA i løpet av det neste tiåret.

Trusselen innenfra

Uber opererer i ekstremt kompetitive og attraktive markeder, der mange godt kapitaliserte selskaper kjemper om å ta sine andeler.

Men kan det være noe så trivielt som sleivete internkommunikasjon som utgjør den største trusselen mot Ubers videre suksess?

I jakten på bedre marginer og sterk avkastning for aksjonærene, har nemlig selskapets egne ansatte blitt skadelidende. De tvinges nå tilbake til kontoret tre dager i uken mot tidligere to, og det populære tilbudet om en måneds betalt pause fra selskapet vil fremover kreve åtte års ansiennitet, mot tidligere fem år.

«Det er en risiko vi bestemte oss for å ta,» sa toppsjef Dara Khosrowshahi ifølge CNBC, da han under et opphetet allmøte i slutten av april skal ha sådd tvil rundt de ansattes motivasjon hvis trivselen står og faller på slike tilbud.

Trolig er det en kalkulert risiko, etter som kuttingen i velferdsgoder for ansatte har vært en pågående trend i Silicon Valley siden 2022. Selskapene velger i stedet å investere i utvidet kontorplass for ansatte som klager på få møterom.

Styret i et aksjeselskap har en såkalt «fiduciary duty», en tillitsplikt om å handle i aksjonærenes beste interesse. Dette punktet er selvfølgelig åpent for tolkning, og her kan det være verdt å skille mellom korte og lange perspektiver. For Uber vil være avhengig av høyt kvalifiserte og motiverte ansatte for å opprettholde suksessen, og da kan kortsiktige kutt komme til å koste mer enn de smaker.

Men enn så lenge har Uber-aksjen en av de sterkeste konsensus-anbefalingene blant analytikerne: 44 «kjøp», 6 «overvekt», 8 «hold» og ingen «undervekt» eller «selg» i Wall Street Journals oversikt. Imidlertid er det verdt å merke seg at oppsiden fra dagens nivåer begrenser seg til 12 prosent. Det er tross alt ikke all verden gitt den usikkerheten som råder for Uber - både på makro og mikro nivå.



