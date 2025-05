Alkoholfritt, takk!

Russetiden er over og fest og fyll preger ikke lenger ungdom som i de siste fire ukene. Faktum er dog at unge generelt drikker langt mindre alkohol nå enn for ti år siden. Det påvirker drikkeprodusentene.

Trenden med at ungdom drikker mindre alkohol er global. Og det er ikke kun de unge som drikker mindre. Hva betyr dette for bryggeriene?

Det er flere grunner til at vi ser relativt store endringer i markedet for alkoholholdige drikkevarer. Den viktigste er kanskje økonomien. Nedgang i disponibel inntekt i mange store markeder forplanter seg straks til drikkemønsteret. I rapporten The Real Reasons Generation Z Is Drinking Less Alcohol fra Rabobank vises det til at unge under 30 år i USA bruker samme andel av disponibel inntekt på alkohol, men at de har mindre å rutte med. Et annet forhold som fremheves er økt bruk av mobile plattformer på bekostning av møter ansikt til ansikt. Det innebærer mindre alkohol.

Andre rapporter fremhever ønsker om livsstilsendringer, helsebekymringer og nye trender som gjør det populært og mer akseptabelt å feste uten alkohol.

Veronica Pisinger, som forsker på unges alkoholkonsum ved Institutt for folkehelse ved Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet (SDU), rapporterer at «Generasjon fornuftig» er mer sammen med foreldrene sine. Det kan være en av grunnene til at de drikker mindre, sier hun til Forskning.no. og bekrefter at alkoholkonsumet blant unge er sterkt fallende.

Øl, øl og atter ø l...

Carlsberg er dominerende på øl- og leskedrikkmarkedet i Norden og eier blant andre bryggeriet Ringnes. Vi har alltid forbundet Carlsberg med øl. Men nå er det endringer på vei.

I fjor la Carlsberg 3,3 milliarder pund, omkring 45 milliarder kroner, på bordet for å kjøpe det britiske leskedrikk-konsernet Britvic. Samtidig er partnerskapet med Pepsi Cola utvidet til flere markeder. Ølsalget i volum har stort sett vært flatt de siste fire årene mens salget av leskedrikker er steget med over 20 prosent. Med kjøpet av Britvic stiger omsetningsandelen fra leskedrikk fra 14 til 30 prosent. Carlsberg bekrefter at mindre «low» og mer «no» til alkohol er en stigende trend hos konsumenter i mange land. Kjøpet av Britvic er tiltrengt for Carlsberg, som hadde negativ organisk vekst i første kvartal. Selskapet har mistet rettighetene til å markedsføre ølmerket San Miguel, og det merkes i et kvartal hvor etterspørselen etter Carlsbergs produkter har vært moderat. Men med Britvic steg omsetningen 14,5 prosent i kvartalet, og aksjen har steget 36 prosent i år.

Størst og best på inntjening

Verdens største bryggeri, belgiske AB InBev (fusjon mellom Anheuser-Busch and InBev) merker også trenden med drikkemønstre med mindre alkohol. I første kvartal registrerte bryggerigiganten en svak tilbakegang i det totale produksjonsvolumet, mens salget av alkoholfritt øl steg hele 34 prosent. Selskapet, som blant annet står bak ledende brands som Corona, Budweiser og Stella Artois, er verdens mest lønnsomme bryggeri, både når det gjelder cashflow og driftsmargin. I første kvartal steg omsetningen med beskjedne 1,5 prosent mens inntjeningen steg 7,9 prosent. Investorene har sendt aksjen opp 26 prosent i år etter et vanskelig 2024.

"0.0 Reasons Needed" hos Heineken

Nederlandske Heineken sliter også med mangel på tørste øldrikkere rundt om i verden og så omsetningen falle med 4,9 prosent i første kvartal, i tråd med forventningene. Selskapet har et klart søkelys på markedet for alkoholfritt øl. Ikke kun for å styrke sin ESG-profil, men også for å tappe inn på et marked anslått til en verdi av 13,7 milliarder dollar, eller 1,7 prosent av det globale ølmarkedet. Heineken har hatt en gjennomsnittlig årlig vekst på 10 prosent i denne kategorien og har lansert store kampanjer for å fjerne det sosiale presset mange føler ved å drikke alkoholfritt.

Det er stor fremgang i salget av alkoholfritt øl på det europeiske, amerikanske og brasilianske markedet. Dette er imidlertid ikke nok til å berolige investorene. Tross en kursstigning i år på 14 prosent har aksjen falt nesten 19 prosent det siste året. Aksjen er også dyr. Med en P/E på 45 er den mer enn dobbelt så høyt verdsatt som AB InBev (20) og tre ganger Carlsberg (15).

En nisje

Kjøpekraften har vært svak i mange land så langt i år ikke minst på store markeder som USA og Kina. Når så unge i tillegg viser mindre interesse for å drikke alkohol, er vekstforventningene hos bryggeriene moderate. Det er derfor forståelig at strategien i stigende grad rettes mot alkoholfrie produkter. Det er dog viktig å anse dette for et supplement. Inntjeningen i bryggeriene hviler fortsatt på salg av alkoholholdig øl. Men når du kan få en 0.0 Guinness på puben, er trenden mot et lavere alkoholinntak åpenbar. Det har bryggerigigantene forstått.



CMC Markets er en ‘execution-only service’ leverandør. Dette materialet (uansett om det uttaler seg om meninger eller ikke) er kun til generell informasjon, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ingenting i dette materialet er (eller bør anses å være) økonomiske, investeringer eller andre råd som avhengighet bør plasseres på. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, sikkerhet, transaksjon eller investeringsstrategi. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Selv om vi ikke uttrykkelig er forhindret fra å opptre før vi har gitt dette innholdet, prøver vi ikke å dra nytte av det før det blir formidlet.