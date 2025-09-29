Var är det billigt nu?

USA, Indien och Nya Zeeland är världens dyraste aktiemarknader,men allt är inte överprissatt.

Den här veckan passerade S&P 500-indexet i USA en P/E-nivå på 30, den högsta sedan strax före IT-bubblan sprack för omkring 25 år sedan.

Är det nu man ska vikta ner i USA och upp i Europa? Hur ser det ut i Norge, Norden eller tillväxtmarknaderna?

Ibland, mitt i all brus och nyhetsflöde, kan det vara klokt att ta ett steg tillbaka och titta på kalla, hårda fakta.

P/E fortfarande relevant – för tillfället

Det spekuleras mycket kring vilka regionala aktiemarknader som har bäst förutsättningar för framtida tillväxt, baserat på faktorer som globala trender, sektorsammansättning, lokal ekonomisk utveckling, demografi och så vidare.

I den andra änden av skalan finns de hårda fakta, till exempel P/E-talet, som ger en bra indikation på om dagens värdering är rimlig och som utgångspunkt för att bedöma avkastningsförväntningarna på längre sikt.

USA, Indien (P/E 23) och Nya Zeeland (P/E 28) är för närvarande de dyraste, enligt sajten worldperatio.com. Många skulle säga att det finns goda skäl till detta. När allt kommer omkring har framför allt USA och Indien presterat väl under många år och förväntas ha stor potential under många år framöver USA tack vare sitt ledarskap inom teknisk innovation, Indien mycket på grund av gynnsam demografi och en enorm hemmamarknad.

Många frågar sig om P/E-talet är lika relevant som tidigare, eller om ny teknologi som AI har så stor disruptiv potential att det har snedvridit hela konceptet. Än så länge är det spekulationer, och under tiden kan det därför vara nyttigt att titta närmare på hur världens aktiemarknader är värderade just nu.

Undervärderat eller rimligt prissatt?

Colombia, med ett P/E på 9, är just nu världens billigaste aktiemarknad, men anses ändå inte vara något klipp jämfört med trenden de senaste 5, 10 och 20 åren. Snarare rimligt prissatt.

Filippinerna (P/E 9,7) däremot ses som riktigt billigt i ett historiskt perspektiv. Önationen i Sydostasien gynnas av en ung, engelsktalande befolkning (genomsnittsåldern är 25 år, jämfört med 29 i Indien, enligt den nationella statistikmyndigheten PSA), och ett högre födelsetal än de flesta västländer.

Landets största export är arbetskraft, men frågan är hur mycket av dessa resurser som med tiden kan ersättas av AI.

Filippinerna har många andra riskfaktorer, bland annat koncentrationsrisk (de tio största företagen står för 60 procent av indexet), valutafluktuationer, politisk oförutsägbarhet och generellt svag bolagsstyrning.

Dessutom har landet ett utsatt läge nä r det gäller naturkatastrofer, vilket den pågående tyfonsäsongen har påmint oss om på ett obehagligt sätt. I kombination med en komplicerad geografi och otillräcklig infrastruktur kan detta förklara varför Filippinerna har svårt att betraktas som ett lönsamt alternativ till sydasiatiska konkurrenter som Vietnam, Thailand, Indonesien och Indien när multinationella företag letar efter billigare alternativ till Kina.

Samtidigt är det fortsatt en utmaning att få med lokalbefolkningen på tåget. Den lokala aktiemarknaden anses fortfarande vara betydligt mer riskfylld än fastighetsinvesteringar, som med undantag för de senaste åren efter pandemin har haft en lång period med stabil avkastning.

Huvudindexet har faktiskt sjunkit med 25 procent under de senaste tio åren. Industri, finans och konsumtion väger tungt, medan teknik nästan är frånvarande. Börsen har i större grad varit ett spekulationsobjekt än en plats för långsiktigt sparande. Det är en kulturell uppfattning som sannolikt tar lång tid att ändra, precis som vi sett i Kina.

Exponering mot Filippinerna kan fås genom olika ETF:er. En viktig indikator på optimismen i marknaden blir en eventuell börsnotering av GCash, den lokala varianten av Kinas ”allt-i-ett”-app WeChat. Detta förväntas ske senast 2026.

Tillväxtmarknader i en egen klass

Om man zoomar ut lite och tittar på de tio billigaste aktiemarknaderna i världen framträder en tydlig bild. Kina, Sydkorea, Brasilien, Grekland Peru, Polen, Qatar och Indonesien har alla ett P/E-tal i intervallet 10–12 och utgör tillsammans med Colombia och Filippinerna en stor majoritet av MSCI:s referensindex för tillväxtmarknader.

Av de så kallade utvecklade marknaderna är Spanien och Norge faktiskt de som ligger närmast idag, men båda anses vara något övervärderade jämfört med sina historiska genomsnitt.

Om man skulle försöka dra en slutsats, skulle det vara att god geografisk diversifiering fortfarande är en bra utgångspunkt för en stark portfölj. Tiden kommer att utvisa om de billigaste marknaderna är ett fynd eller billiga av goda skäl.



CMC Markets erbjuder sin tjänst som ”execution only”. Detta material (antingen uttryckt eller inte) är endast för allmän information och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter eller mål. Ingenting i detta material är (eller bör anses vara) finansiella, investeringar eller andra råd som beroende bör läggas på. Inget yttrande i materialet utgör en rekommendation från CMC Markets eller författaren om en viss investering, säkerhet, transaktion eller investeringsstrategi. Detta innehåll har inte skapats i enlighet med de regler som finns för oberoende investeringsrådgivning. Även om vi inte uttryckligen hindras från att handla innan vi har tillhandhållit detta innehåll försöker vi inte dra nytta av det innan det sprids.