Czy dane o inflacji z USA mogą zaskoczyć? Jak mogą wpłynąć na akcje i dolara?

Podczas gdy główny wskaźnik CPI spadł w marcu do 5% z 6% w lutym, obraz cen bazowych nie zachęcał do kontynuowania gwałtownego spadku inflacji, a to właśnie na tym obszarze Fed chce skupić swoją uwagę.

Oczywiście, jeśli ceny bazowe zaczną utrzymywać się na obecnym poziomie, może to wzmocnić argument, że ceny są bliskie osiągnięcia szczytu. Oczekuje się, że dzisiejszy raport o inflacji utrzyma się na poziomie 5%, natomiast ceny bazowe spadną z 5,6% do 5,5%.

Nawet jeśli nie zobaczymy dziś wyraźnie słabszych danych, to do następnego posiedzenia Fedu pozostaną jeszcze majowe dane o inflacji i zatrudnieniu, a są podstawy do optymizmu, jeśli chodzi o spadek cen, biorąc pod uwagę zachowanie amerykańskiego wskaźnika PPI bazowego w ostatnich miesiącach — w marcu spadł on do 3,4%, a rok temu wynosił aż 9,6%.