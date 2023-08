Przywódcy USA, Japonii i Korei Południowej spotkają się w piątek w Camp David, gdzie mają ogłosić szczegóły porozumienia, które obejmie wymianę informacji wywiadowczych, łańcuchy dostaw i cyberbezpieczeństwo.

Prezydent Biden ma nadzieję, że dwaj najsilniejsi sojusznicy Ameryki w regionie przyjmą korzyści płynące z trójstronnej współpracy. Spotkanie z prezydentem Korei Południowej Yoon Suk Yeolem i premierem Japonii Fumio Kishidą będzie pierwszym szczytem, który odbędzie się w rezydencji prezydenckiej od czasu objęcia urzędu przez Bidena.

Jake Sullivan i sekretarz stanu Antony Blinken lobbowali w Tokio i Seulu na temat znaczenia utworzenia bloku, który Pekin porównał do azjatyckiego NATO.

Zapytany w środę o krytykę Pekinu, że Stany Zjednoczone tworzą mini-NATO przeciwko Chinom, Kurt Campbell, główny doradca Bidena ds. Indo-Pacyfiku, powiedział, że Waszyngton odpowiada na sygnał popytu ze strony krajów regionu Azji i Pacyfiku, które chcą zrównoważyć chińską presję.

Kolejny słaby dzień na giełdach

Środowa sesja przyniosła kolejne przeceny, ale nie były one tak dynamiczne, jak w pierwszych dwóch dniach tygodnia, co daje szansę na odbicie przed jego zakończeniem. Wszystkie wiodące benchmarki europy kończyły środę w mieszanych nastrojach, notując zmianę od -0,44% (FTSE100) do 0,14% (DAX40). Dziś rano kontrakty terminowe wskazują na wyższe otwarcie.

Wczoraj jeszcze nie było widać kupujących za oceanem, ale podobnie jak w przypadku Europy, dzienne zmiany indeksów nie wyglądały już tak tragicznie. US30 stracił 180 pkt., czyli 0,52%, SPX500 oddało z dorobku 0,52%, a Nasdaq Composite spadł o 1,15%.

W Azji uspokojenie

Podczas dzisiejszej sesji w rejonie Azji i Pacyfiku widać pierwsze sygnały spowolnienia spadków, co może być zapowiedzią wystąpienia korekt, przynajmniej jednodniowych. Indeks giełdy w Tokio traci 0,44%, australijski S&P/ASX 200 spada o 0,65%, a południowokoreański KOSPI tanieje o 0,25%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (-0,67%), Szanghaj (-0,02%) Singapur (-0,59%), Sensex (-0,49%). Indeks Asia Dow traci 0,34%.

Podsumowanie sesji na GPW

Środowa sesja przy Książęcej zakończyła się w negatywnych nastrojach, a warszawskie byki nie miały wsparcia od ich kolegów z głównych parkietów Europy, co wykorzystały niedźwiedzie. Sprowadziło to notowania poniżej 2050 pkt., co może sugerować, że w niedalekiej przyszłości zobaczymy atak na równy poziom 2000 pkt., ze względu na wciąż narastający pesymizm co do przyszłości największych światowych gospodarek. Po raz pierwszy od kwietnia, na wykresie WIG20 pojawiły się dwie tygodniowe świece spadkowe, jedna po drugiej, czym została potwierdzona ważność formacji wisielca. Nie jest to dobra prognoza, tym bardziej, że amerykańskie indeksy wyglądają coraz słabiej. Zarówno WIG20 jak i WIG20fut zakończyły dzień w okolicach dziennego minimum. Martwi fakt, że spadki zostały odnotowane przy wysokich jak na polski parkiet obrotach.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 17.08.2023.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,09 mld zł. WIG stracił 1,79%, a indeks blue chipów oddał z dorobku 2,04%. Podobnie wypadły średnie i małe spółki. mWIG40 spadł o 1,33%, a sWIG80 zamknął się 1,06% niżej.

Złoty słabnie w stosunku do walut rezerwowych

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,22.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,46.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 4,10.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,66.

PLNJPY – para handlowana jest po 35,68.



