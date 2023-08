Wiele wskazuje na to, że dla amerykańskich indeksów będzi to kolejny tydzień spadkowy. Roczna stopa inflacji konsumenckiej w USA wypadła poniżej oczekiwań, jednak wzrosła w stosunku do poprzedniego miesiąca. Początkowa wzrostowa reakcja na Wall Street została w całości wymazana, a dolar umocnił się do większości walut rezerwowych. Fed wielokrotnie dawał do zrozumienia, że jego priorytetem jest walka z uporczywie wysoką inflacją, co skutkowało agresywną polityką monetarną. Mimo, że inflacja bazowa aktualnie spada, to i tak jest znacznie wyższa od celu banku. Część analityków jednak spodziewa się, że na wrześniowym posiedzeniu FOMC wstrzyma się od podnoszenia kosztu pieniądza. Szanse na podwyżkę stóp w listopadzie wyceniane są na około 30%.

Na rynku surowców energetycznych, czwartek przyniósł zatrzymanie i lekki spadek cen gazu i ropy. W ciągu pięciu dni amerykański gaz wzrósł z 2,47 USD do 3,02 USD, po czym się cofnął i dziś rano notowany jest po 2,77.

Ceny czarnego złota również mają tendencję wzrostową, jednak ustabilizowały się. Ropa WTI spadła poniżej 83 USD za baryłkę.

Pod presją znalazło się złoto sygnalizując, że jest na dobrej drodze trzeciego tygodnia spadku. Opór na poziomie 1981 USD zatrzymał wzrosty, a kruszec jest notowany na poziomach z początku lipca. Dziś rano uncja złota wyceniona jest na 1913 USD.

Giełdy w Europie i USA złapała zadyszka we wspinaczce pod górę

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 11.08.2023

Po fatalnym minionym tygodniu na większości głównych rynków akcyjnych, jak na razie sierpień nie sprzyja bykom. Wszytkie wiodace benchmarki europy finiszowały wczoraj nad kreska zyskując od 0,41% (FTSE100) do 1,52% (CAC40). Jednak już dziś kontrakty wskazują na niższe otwarcie.

Za oceanem po początkowy wzroście wszystkie główne amerykańskie indeksy oddały cały dzienny zysk. Dow Jones zyskał 0,15%, S&P 500 wzrósł o 0,03%, a Nasdaq Composite zyskał 0,12%. Pod presją są małe spółki. Russell 200 spadł o 0,42%

W Azji czerwono

Giełda w Tokio jest dziś zamknięta z powodu święta. Ostatnia sesja tygodnia przebiega pod dyktando niedźwiedzi. Australijski S&P/ASX 200 spada o 0,30%, a południowokoreański KOSPI tanieje o 0,16%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (-0,64%), Szanghaj (-1,26%) Singapur (-1,08%), Indonezja (-0,32%). Indeks Asia Dow traci 0,31%.

Podsumowanie sesji na GPW

Wczorajsza sesja przy Książęcej zakończyła się solidnymi wzrostami wszystkich benchmarków. Warszawskie byki miały wsparcie od ich kolegów z głównych parkietów Europy, co skrzętnie wykorzystały. Drugim powodem była ponowna obrona okrągłego poziomu 2100 pkt. Popyt wspierany był również początkowymi wzrostami na Wall Street, jednak gdy na GPW rozbrzmiał gong kończący notowania, druga część handlu za oceanem przebiegała w realizacji intradayowych zysków. Może to być złą prognozą przed dzisiejsza sesją. Martwi fakt, że niewielkie obroty mogą wskazywać na niechęć inwestorów do kupowania akcji.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 897 mln zł. WIG zyskał 1,29%, a indeks blue chipów dodał do dorobku 1,63%. WIG20fut zamknął się na poziomie 2132 pkt. zyskując 1,28%. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 wzrósł o 0,35%, a sWIG80 zamknął się 0,92% wyżej.

Złoty pozostaje w szerokim trendzie bocznym do walut rezerwowych z tendencją do osłabienia

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,13.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,45.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 4,05.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,62.

PLNJPY – para handlowana jest po 35,70.



