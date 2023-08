Szalona huśtawka rentowności obligacji rządowych wystraszyła inwestorów we wtorek, wpływając na główne indeksy giełdowe, które w ostatnich tygodniach z trudem zyskiwały na wartości. S&P 500 spadł o 1,2%, podczas gdy Dow Jones Industrial Average stracił 361 punktów, czyli 1%, a ciężki technologicznie Nasdaq Composite oddał z dorobku 1,1%

Rentowności wzrosły po tym, jak nowe dane pokazały, że silne wydatki konsumenckie nadal napędzają wzrost gospodarczy w USA, a sprzedaż detaliczna wzrosła w lipcu o 0,7%, przewyższając prognozy ekonomistów. Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych wzrosła aż do 4,264% na początku wtorkowego handlu, wyznaczając jeden z najwyższych poziomów od 2008 roku. Niektórzy inwestorzy twierdzą, że atrakcyjne zyski z obligacji skarbowych i innych ultrabezpiecznych aktywów skomplikowały inwestowanie w akcje, skłaniając inwestorów do lokowania gotówki gdzie indziej. Premia za ryzyko związane z akcjami, lub różnica między rentownością zysków S&P 500 a rentownością 10-letnich obligacji skarbowych, osiągnęła ostatnio najniższy poziom od 2003 roku. Niższa premia sprawia, że akcje są mniej atrakcyjne w stosunku do obligacji, co prowadzi do niestabilności na rynkach.

Koniec wzrostów na parkietach?

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 16.08.2023.

Jak na razie, sierpień nie sprzyja bykom. Wszytkie wiodace benchmarki europy poza FTSE MIB (+0,57%) finiszowały we wtorek pod kreską, tracąc od 1,57% (FTSE100) do 0,86% (DAX40). Dziś rano kontrakty terminowe ponownie wskazują na niższe otwarcie.

Za oceanem nie widać kupujących. Podobnie jak w przypadku Europy, wszystkie indeksy oddały przynajmniej 1%.

W Azji wyprzedaż.

Środowa sesja w rejonie Azji i Pacyfiku przebiega pod dyktando niedźwiedzi, w ślad za spadkami w Europie i na Wall Street, indeks giełdy w Tokio traci 1,46%, australijski S&P/ASX 200 spada o 1,49%, a południowokoreański KOSPI tanieje o 1,81%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (-1,52%), Szanghaj (-0,67%) Singapur (-0,82%), Sensex (-0,31%). Indeks Asia Dow traci 1,85%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Poniedziałkowa sesja przy Książęcej zakończyła się w mieszanych nastrojach, przy niewielkiej aktywności inwestorów. Warszawskie byki nie miały wsparcia od ich kolegów z głównych parkietów Europy, co wykorzystały niedźwiedzie. Doprowadziło to do kolejnego ataku na równy poziom 2100 pkt., który zakończył się powodzeniem. Może to oznaczać, że notowania ruszą w stronę 2000 pkt., przy wciąż narastającym pesymizmie co do przyszłości największych światowych gospodarek. Po raz pierwszy od kwietnia, na wykresie WIG20 pojawiły się dwie tygodniowe świece spadkowe, jedna po drugiej, czym została potwierdzona ważność formacji wisielca. Nie jest to dobra prognoza na przyszłość, tym bardziej, że amerykańskie indeksy wyglądają coraz słabiej. Zarówno WIG20 jak i WIG20fut zakończyły dzień w okolicach dziennego minimum. Martwi fakt, że niewielkie obroty mogą wskazywać na niechęć inwestorów do kupowania akcji.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 583 mln zł. WIG stracił 0,51%, a indeks blue chipów oddał z dorobku 0,87%. Nadzwyczaj dobrze radziły sobie średnie i małe spółki. mWIG40 wzrósł o 0,25%, a sWIG80 zamknął się 0 62% wyżej.

Złoty słabnie w stosunku do walut rezerwowych.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,20.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,46.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 4,09.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,66.

PLNJPY – para handlowana jest po 35,55.



