Światowy rekord popytu na ropę pobity! Ceny surowca mogą pozostać wysokie

Rekordowy popyt na ropę

Globalna podaż ropy

Globalna podaż ropy spadła o 910 kb/d do 100,9 mb/d w lipcu. Oczekuje się, że globalna produkcja ropy wzrośnie o 1,5 mb/d do rekordowego poziomu 101,5 mb/d w 2023 roku, z USA napędzającym wzrost poza OPEC+ o 1,9 mb/d. Tym samym istnieje możliwość dalszego utrzymywanie się nierównowagi na rynku ropy, gdzie popyt może zacząć przewyższać podaż. O ile wcześniej Stany Zjednoczone były w stanie zbijać ceny surowca przez uwalnianie strategicznych rezerw, tak teraz ich poziom jest najniższy od lat 80-tych, więc te możliwości są mniejsze. Jedynym sposobem na zbicie cen ropy zdaje się spadek popytu, czyli finalnie spowolnienie gospodarcze. Jednak do momentu, kiedy obecne ceny są tolerowane, to niewykluczony byłby ich dalszy wzrost.