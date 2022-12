Wall Street stiger i et teknologidrevet rally mens Powell bekrefter brems i renteøkninger

Amerikanske teknologiaksjer var hovedgrunnen for at markedet steg i går etter at FED-leder Powell bekreftet at renteøkningene vil bremses ned i nærmeste fremtid. Samtidig som Powell gjentar at restriktiv pengepolitikk vil fortsette frem til inflasjonen viser tegn til å roe seg ned igjen, tror markedsaktørene at sentralbanken nærmer seg en topp og at renteøkningene muligens vil stoppe i løpet av 2023. Den politikkutløste oppgangen i aksjemarkedet, svekkelsen av den amerikanske dollaren, samt et fall i det amerikanske obligasjonsmarkedet, var noen av grunnene for økningen i andre viktige valutaer og økningen i råvarepriser.

En annen stor driver for oppgangen i risikoaktiva vi har sett siste tiden er Kinas planer om å stoppe covid-zero politikken. De kinesiske myndighetene sier at spredningen av Omicron-varianten er på vei ned og at landet går inn i en ny fase med å bekjempe pandemien. Kinesiske aksjer steg ytterligere etter talen og Hang Seng indeksen er opp 26% i november. I tillegg økte kinesiske elbilprodusenter som er listet på den amerikanske børsen kraftig som følge av disse nyhetene. Xpeng steg 47% og NIO steg 21% før markedet stengte.

Alle tre amerikanske referanseindeksene hadde en breakout over sine viktigste motstandsnivåer og endte høyere for andre måned på rad. Alle 11 sektorer i S&P 500 endte høyere, med vekstsektorene i spissen, inkludert teknologi og kommunikasjonstjenester. Begge disse sektorene er opp 5% i november. Energi og finans ligger litt etter med en henholdsvis økning på 0,5% og 1,62%. I teknologisektoren presterte Netflix, Nvidia og Meta Platforms best med en økning på 8,2%, 8,7% og 8%.

USA-noterte kinesiske ADR-aksjer steg som følge av gjenåpningsoptimisme. Det kinesiske aksjemarkedets månedslange stigning kan ikke ignoreres. Det Hong Kong-baserte aksjemarkedene steg 26% og FTSE China A50 indeksen var opp 12% i november. Den største fastlandsindeksen, Shanghai 2000 steg 9% i november. Alle de store USA-noterte kinesiske teknologi- og elbilaksjene steg også.

Markeder i eurosonen steg som følge av inflasjonsdata som var lavere enn forventet. EU Flash CPI for november falt til 10% fra 10,6% fra forrige måned blant annet grunnet en langsom økning i energiprisene. Alle de store europeiske aksjemarkedene endte høyere enn måneden før, med Euro Stoxx 50 opp 9,6%, FTSE opp 6,7% og DAX med en økning på 8,6%.

Råolje steg 3% grunnet en forventet fremtidig økning i oljeetterspørselen etter Kina ga utrykk for en mulig gjenåpning av samfunnet. En svekket amerikansk dollar har også vært en driver for prisøkningen. OPEC og deres allierte skal møtes 4. desember for å diskutere produksjonsvolum for nærmeste fremtid. Forventingene om et kutt i produksjonsvolum er nå ute av bildet etter Kinas fremdrift mot en gjenåpning av samfunnet.

Gull futures økte med $19 per ounce, til 1782 grunnet svekkelsen av den amerikanske dollaren og fallet i obligasjonsrenter. Det dyrebare metallet er opp 9% i november og kan fortsette sitt sterke momentum mot et viktig motstandsnivå på 1800.

Bitcoin spratt tilbake over $17 000 for første gang siden 15. november og Ethereum nærmer seg $1 300. Kryptovalutaene kom sakte tilbake fra lavpunktet i november, noe som tilsier at FTX-skandalen er lagt på hyllen hos flere kryptoinvestorer.

Asiatiske aksjemarkeder forventes å fortsette å stige ved åpning. ASX futures var opp 0,7%, Nikkei 225 futures steg 1,18% og Hang Seng indeks futures steg 2,12%.



