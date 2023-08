Himmel og helvete i Danmark

Det er store kontraster på børsen i København

Det har vært en utrolig uke for aksjonærene i det farmasøytiske selskapet Novo Nordisk. Den 8. august steg aksjen med hele 17 prosent på nyheten om at selskapets suksesspreparat, semaglutide, som brukes både i diabetes- og vekttapsbehandling har en mer positiv virkning enn antatt. Resultatet av en femårig studie av preparatet viste at risikoen for å få hjerte- eller karsykdommer reduseres med 20 prosent når medisinen brukes, mot tidligere antatt 17 prosent. Dette fikk aksjonærene til å kaste seg over Novo Nordisk-aksjen. Fra medisinsk hold ble det heller ikke snakket med små ord:

- Det er en skjellsettende studie med et skjellsettende resultat. Dette vil endre måten vi klinikere vil vurdere medisinsk behandling av alvorlig overvekt på, sier Filip Krag Knop, professor og overlege på Center for Klinisk Metabolisk Forskning, Gentofte Hospital, samt tilknyttet Københavns Universitet og Steno Diabetes Center. Til Dagbladet Børsen sier han at det er første gang at vi med bakgrunn i gode vitenskapelige data kan fastslå at denne behandlingen (med semaglutide) reduserer risikoen for å få en av de alvorlige kardiovaskulære sykdommene. At forskningsresultatet har vakt internasjonal oppmerksomhet, ser vi i store kursstigninger for også andre selskaper som opererer innenfor fedmebehandling. Eli Lilly steg eksempelvis med 16 prosent og danske Sealand Pharma med ti prosent.

410 milliarder på én dag!

Det er i seg selv spektakulært at en aksje stiger med 17 prosent på én dag. I tilfellet Novo Nordisk er det nærmest ubegripelig. Markedsverdien steg med utrolige 410 milliarder danske kroner, som er 1,5 ganger så høyt som markedsverdien til Danmarks nest mest verdifulle selskap, logistikkgiganten DSV. Med en markedsverdi på 2886 milliarder danske kroner, er Novo Nordisk nå blant verdens 20 største selskaper ifølge companiesmarketcap.com . Sammenligner vi med Equinor, som ligger på 140. plass på listen, er Novo Nordisk nå verdsatt mer enn fire ganger så høyt.

Jeg skrev om Novo Nordisk og fedmemedisinen Wegovy i desember i 2022 og har ved senere anledninger fremhevet aksjen som svært interessant. Novo Nordisks største område er behandling av diabetes, hvor Ozempic er dominerende, mens fremtiden for vekttapsmedisiner ser meget lys ut. I 2030 forventer noen forskere at halvparten av den amerikanske befolkning vil være sykelig overvektig, og så vel diabetes som fedme er sterkt stigende i den vestlige verden. Med resultatet fra studien kan Novo Nordisk bevise at preparatene virker etter hensikten, og det vil formodentlig også endre myndigheters vilje til å støtte denne type behandling.

Grønne skuffelser

Det er imidlertid ikke bare lutter glede på Københavns børs. Produsenten av vindturbiner, Vestas, fortsetter å tape penger. I en verden som ellers skriker på grønn energi, kan man konstatere at produsenter av turbinene ikke klarer å generere overskudd. Vestas tapte 70 millioner euro på driften i andre kvartal, og selv om det var en viss forbedring, fortsetter pengene å fosse ut av kassen. I 2022 tapte Vestas nesten 1,6 milliarder euro og hadde en negativ ebit-margin på 8 prosent. Den er nå for andre kvartal 2023 redusert til -2 prosent, men det skuffer aksjonærene at selskapet ikke kan levere svarte tall på bunnlinjen.

Aksjekursen er ned med over 16 prosent i år, og den er på samme nivå som for tre år siden. Det er liten trøst for Vestas at problemene hos konkurrenten Siemens Gamesa er enda større. Energiselskapet Ørsted tjener faktisk gode penger på så selge strøm fra vindkraftparkene, men selv Ørsted har opplevd en barbering av aksjekursen. I januar 2021 nådde aksjekursen 1 351 danske kroner, mens den i dag kan kjøpes for 565 danske kroner. I år er aksjen ned med 10 prosent.

Danmarks svar på oljeindustrien

Denne utviklingen er en ekstrem kontrast til utviklingen for Novo Nordisk. Sentralbanken i Danmark har laget en analyse som viser at dansk økonomi ikke ville være i vekst hvis det ikke var for den farmasøytiske industrien, hvor Novo Nordisk er totalt dominerende.



CMC Markets er en ‘execution-only service’ leverandør. Dette materialet (uansett om det uttaler seg om meninger eller ikke) er kun til generell informasjon, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ingenting i dette materialet er (eller bør anses å være) økonomiske, investeringer eller andre råd som avhengighet bør plasseres på. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, sikkerhet, transaksjon eller investeringsstrategi. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Selv om vi ikke uttrykkelig er forhindret fra å opptre før vi har gitt dette innholdet, prøver vi ikke å dra nytte av det før det blir formidlet.