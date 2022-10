Vurderer du Netflix i porteføljen din? Her er inntjeningsforventingene for tredje kvartal

Netflix er alltid det første store teknologiselskapet som rapporterer, og resultatet blir publisert etter at de amerikanske markedene stenger tirsdag 18. oktober. Det er sterke forventninger til selskapets resultater i tredje kvartal etter at selskapet slo forventninger om antall abonnenter i andre kvartal. I tillegg til planen om en ny abonnementsløsning som åpner for å vise annonser til betalende kunder. Selskapets aksjer har steget med ca. 35% fra laveste nivå i juli, men har fortsatt et fall på 62% hittil i år, og et fall på 67% fra «all-time high» i november 2021. Om streamingselskapet kan holde på positive tilbakemeldinger og beholde sine abonnenter i kampen med sine rivaler, pluss markedets tro på den nye annonseløsningen vil være i fokus for den kommende inntjeningsrapporten.

En nedgang i inntjeningsveksten med alle øyne rettet mot den nye annonsestøttede abonnementsløsningen

Sett bort i fra det krigspåvirkede tapet av abonnenter i Ukraina, møter streamingselskapet hard konkurranse fra Disney Plus, Amazon Prime og Apple TV. Netflix mistet 200 000 abonnenter i første kvartal og ytterligere 970 000 i andre kvartal, selv om det slo forventningene til en nedgang på 2 millioner forrige gang.

Ifølge Zacks Consensus vil Netflix’s inntjening per aksje (EPS) være på $2,12, eller en nedgang på 33% fra et år siden, også en kraftig nedgang fra $3,20 i andre kvartal. Inntjeningsprognosen er på 7,85 milliarder dollar, eller en vekst på 5% fra et år siden en nedgang fra 9% i forrige kvartal, også ned fra 7,97 milliarder dollar i andre kvartal. Selskapet forventer å øke antallet nye abonnenter med 1 million i tredje kvartal, en nedgang fra 4,4 millioner i samme periode i 2021, men et veksthopp sammenlignet med de to foregående kvartalene. Stranger Things, sesong 4, kan ha hjulpet seerveksten, så vel som den nylig lanserte Dahmer serien.

Midt i en kraftig nedgang i vekst av abonnenter kunngjorde Netflix et billigere, men annonsestøttet abonnement tidligere i år. Dette vil offisielt lanseres 3. november for $6,99 per måned, med en forventning om å øke antall seere med 40 millioner på verdensbasis innen tredje kvartal 2023. Selskapet vil også belaste folk som deler passordet sitt med andre. Derfor er utsiktene for fremtidig vekst i abonnenter og salgsinntekter positive om dette kan bekreftes av selskapet i sin utsiktserklæring.

Får lavere verdivurdering

Netflix er en av de amerikanske teknologiaksjene i høy vekst med et nåværende forhold mellom pris og inntjening (P/E) på rundt 20, mye lavere enn 65 ved begynnelsen av dette året. Nedgangen på 60% kan allerede være priset fornuftig i vekstens nedgang. De fleste analytikere gir en "hold" eller "nøytral" anbefaling for selskapets aksjer ettersom det nye annonsestøttede abonnementet og inntektsveksten kan oppveie svakheten i tredjekvartalsinntjeningen.

Teknisk analyse

Netflix-aksjene har vært i en rekkevidde-bundet bevegelse mellom 208 og 250 siden 13. juli etter at streamingselskapet rapporterte et resultat som var bedre enn forventet for andre kvartal. Aksjekursen har avsluttet sin årelange nedadgående trend med potensial til å fortsette sitt forsøk på å komme tilbake. De kommende inntektene kan utløse et kanalbrudd, og et oppsidebrudd på 208 kan ta aksjekursen til å fylle prisgapet i april og teste nøkkelmotstanden rundt 335.

På den andre siden kan et brudd under nøkkelstøttenivået på 208 presse aksjene ytterligere ned til sitt laveste årsnivå rundt 161.



